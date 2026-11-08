Когда душа болит: как в Казахстане меняют систему психиатрической помощи

В Казахстане планируют открыть 81 первичный центр психического здоровья и 189 отделений для детей с РАС. Почему доступность такой помощи становится вопросом государственного значения и что необходимо изменить в отношении общества к ментальным расстройствам, сообщает Zakon.kz.

Психическое здоровье редко оказывается в центре общественного внимания, пока проблема не затрагивает конкретную семью. Между тем тревога, депрессия, зависимости и другие расстройства могут серьезно влиять на жизнь человека, его отношения с близкими и способность работать. Поэтому забота о психическом благополучии населения должна стать такой же привычной, как профилактика сердечно-сосудистых или других заболеваний, считает директор Городского центра психического здоровья Астаны, доктор медицинских наук Куаныш Алтынбеков.

По его мнению, развитие службы психического здоровья напрямую связано с приоритетами, обозначенными президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года.

Глава государства поставил задачу масштабной модернизации социальной инфраструктуры. На первом этапе в регионах предусмотрено строительство около 70 объектов здравоохранения, в том числе больниц, перинатальных центров, станций скорой помощи и детских реабилитационных учреждений.

При этом речь идет не только о новых зданиях. Главный смысл преобразований – сделать медицинскую помощь ближе к человеку, независимо от того, живет он в столице, небольшом городе или отдаленном селе.

"Когда мы говорим о развитии здравоохранения, нельзя разделять физическое и психическое здоровье. Человек может быть физически здоров, но при этом переживать тяжелое эмоциональное состояние, которое мешает ему работать, общаться с близкими и полноценно жить. Поэтому доступность помощи в области психического здоровья должна рассматриваться как неотъемлемая часть развития всей системы здравоохранения", – подчеркивает Куаныш Алтынбеков.

Помощь должна быть рядом, а не за сотни километров

Один из важных шагов в этом направлении – подготовка Комплексного плана по охране ментального здоровья населения на 2027-2031 годы.

Министерство здравоохранения Казахстана представило проект, предусматривающий открытие 81 первичного центра психического здоровья при организациях ПМСП и 189 реабилитационных подразделений для детей с расстройствами аутистического спектра.

За этими цифрами стоят вполне конкретные потребности людей. Для жителя небольшого населенного пункта поездка к профильному врачу в областной центр может означать дополнительные расходы, потерю рабочего дня и необходимость искать сопровождающего. Для семьи с ребенком, которому требуется регулярная специализированная помощь, такие поездки становятся еще более сложной задачей. Чем ближе медицинская помощь к месту проживания, тем больше возможностей получить ее своевременно.

"Очень важно, чтобы человек не откладывал обращение к специалисту только потому, что необходимая помощь находится далеко. Чем раньше выявлена проблема, тем больше возможностей подобрать эффективное лечение и предупредить ухудшение состояния. Особенно это важно для пациентов, нуждающихся в регулярном наблюдении", – отмечает директор столичного центра.

При этом развитие службы не должно ограничиваться открытием новых учреждений. Необходимы квалифицированные специалисты, современное оборудование, доступность лекарственной терапии и возможность продолжать лечение после выписки из стационара.

Почему люди боятся обращаться к психиатру

Несмотря на развитие медицины, психические расстройства по-прежнему окружены множеством предрассудков.

Человеку бывает проще признаться в повышенном давлении или проблемах с сердцем, чем рассказать о длительной тревоге, депрессивном состоянии или необходимости обратиться к психиатру.

Некоторые опасаются осуждения окружающих. Другие боятся, что обращение к специалисту повлияет на работу или отношение к ним близких. В результате люди могут годами скрывать свое состояние, пытаться справиться самостоятельно и обращаться за помощью уже тогда, когда заболевание значительно осложнило повседневную жизнь.

По мнению Куаныша Алтынбекова, изменение такого отношения – не менее важная задача, чем строительство медицинских учреждений.

"Мы должны постепенно уходить от представления, что обращение к психиатру – это что-то постыдное. Психические расстройства, как и другие заболевания, требуют профессиональной оценки и при необходимости – лечения. Человек не должен бояться обратиться за помощью. Гораздо опаснее, когда из-за страха или предубеждений он остается со своей проблемой один на один", – считает специалист.

При этом важно не смешивать обычные эмоциональные переживания с психическими заболеваниями. Усталость после напряженной недели, тревога перед ответственным событием или временное снижение настроения сами по себе не означают наличия расстройства.

Другое дело, если состояние сохраняется продолжительное время, нарушается сон, исчезает интерес к привычным занятиям, становится трудно работать, учиться или поддерживать отношения. В такой ситуации необходима профессиональная оценка причин происходящего.

Особое внимание – детям и подросткам

Отдельное направление предстоящих преобразований связано с развитием специализированной помощи детям с расстройствами аутистического спектра. Проект Комплексного плана предусматривает создание 189 отделений дневного пребывания на базе центров психического здоровья и районных больниц. Для многих семей это может стать возможностью получать необходимую помощь без круглосуточной госпитализации и длительной разлуки с привычным окружением.

Однако помощь детям не ограничивается развитием специальных отделений. Важную роль играют своевременное выявление особенностей развития, индивидуальная программа поддержки, работа с родителями и взаимодействие специалистов разных направлений.

"Когда речь идет о ребенке, особенно важно не упустить время. Но родителям необходима не только медицинская помощь. Им нужно объяснять особенности состояния ребенка, помогать ориентироваться в доступных услугах и понимать, какие действия действительно принесут пользу. Семья должна чувствовать, что она не осталась один на один с трудностями", – подчеркивает Куаныш Алтынбеков.

Отдельного внимания заслуживает психическое здоровье подростков. Учебные нагрузки, конфликты со сверстниками, буллинг, сложные отношения в семье, информационное давление – все это может влиять на эмоциональное состояние взрослеющего человека.

Материал по теме Как услышать подростка: психолог о детских переживаниях, буллинге и роли родителей

При этом дети далеко не всегда готовы открыто говорить о своих переживаниях. Иногда изменения в их поведении взрослые воспринимают исключительно как особенности переходного возраста, не замечая признаков психологического неблагополучия. Поэтому профилактическая работа должна объединять усилия родителей, педагогов, психологов и медицинских специалистов.

Материал по теме "Я всем мешаю": как распознать опасные сигналы в поведении подростка

Почему столице нужна сильная служба психического здоровья

Астана продолжает расти, и вместе с увеличением численности населения возрастает потребность в доступной медицинской помощи. Городской центр психического здоровья Астаны оказывает специализированную психиатрическую и наркологическую помощь. Однако современная служба психического здоровья – это не только стационарное лечение.

Важное место занимают профилактика, раннее выявление нарушений, амбулаторное наблюдение, реабилитация и помощь пациентам в возвращении к привычной жизни.

"Наша задача не сводится к тому, чтобы оказать помощь человеку в момент обострения заболевания. Не менее важно, что происходит дальше. Сможет ли он продолжить лечение, вернуться к работе, восстановить отношения с близкими, получать необходимую поддержку? Именно поэтому мы говорим о непрерывности медицинской помощи и развитии амбулаторных форм работы", – объясняет руководитель центра.

По его мнению, особое значение имеет сотрудничество медицинских организаций со школами, колледжами, вузами, социальными службами и общественными объединениями.

Психическое здоровье нельзя рассматривать исключительно как задачу врачей. Условия, в которых живет человек, отношения в семье, социальная поддержка и информированность населения также имеют большое значение.

Новые центры – это только начало

Расширение сети первичных центров психического здоровья на уровне поликлиник само по себе не решит всех проблем службы. Не менее важно обеспечить их специалистами. Потребность в квалифицированных психиатрах, в том числе детских, остается одним из вопросов, требующих системного решения.

Проект Комплексного плана предусматривает не только развитие сети учреждений, но и модернизацию оборудования, совершенствование лекарственного обеспечения, расширение амбулаторной помощи и подготовку медицинских кадров.

Важный вопрос – преемственность лечения. Пациент должен понимать, куда обратиться после выписки, каким образом продолжить терапию и где получить необходимую поддержку.

"Эффективность медицинской помощи нельзя оценивать только количеством пролеченных пациентов. Для нас принципиально важно качество жизни человека. Если лечение помогает ему сохранять самостоятельность, общаться с близкими, учиться и работать, значит, мы движемся в правильном направлении", – считает Куаныш Алтынбеков.

Здоровое общество начинается с внимания к человеку

В Послании президент обозначил повышение качества жизни граждан как одну из главных целей инфраструктурных преобразований.

Применительно к психическому здоровью эта задача имеет особый смысл. Здесь результат зависит не только от доступности медицинских учреждений, но и от того, насколько общество готово принимать людей с психическими расстройствами без предубеждений.

Человеку, столкнувшемуся с заболеванием, нужны не осуждение и изоляция, а своевременная помощь, уважительное отношение и возможность продолжать полноценную жизнь. Не менее важно, чтобы сами граждане воспринимали заботу о психическом здоровье как естественную часть ответственного отношения к себе и своим близким.

"Мы привыкли говорить о здоровье нации через показатели заболеваемости, продолжительности жизни и доступности медицинских услуг. Но за всеми этими показателями стоит человек. Его эмоциональное состояние, отношения с семьей, возможность реализовать себя и чувствовать себя полноценным членом общества. Поэтому, развивая систему охраны психического здоровья, мы в конечном счете работаем над качеством жизни каждого казахстанца", – заключил директор Городского центра психического здоровья Астаны Куаныш Алтынбеков.

Развитие центров психического здоровья, повышение доступности специализированной помощи и изменение отношения общества к психическим расстройствам – взаимосвязанные задачи. И успех этой работы будет измеряться не только количеством открытых учреждений, но и тем, насколько своевременно человек сможет получить необходимую помощь.

Ранее Zakon.kz писал, что в странах с высоким уровнем дохода только треть людей с депрессией получает лечение. Из-за депрессии и тревоги ежегодно теряется около 12 млрд рабочих дней, что приводит к глобальным экономическим убыткам в размере 1 трлн долларов.

