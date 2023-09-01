Мир использует теплицы, а мы огороды поливаем: общественник об экономии воды в Казахстане

К 2040 году казахстанцы рискуют остаться без качественной воды, если не начать задумываться о ее экономии. Этот вопрос стал одним из приоритетных в Послании президента РК Касым-Жомарта Токаева. Zakon.kz поговорил с экологом и узнал, как не допустить дефицита источника жизни.

Председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева призналась, что с большим интересом слушала ежегодное Послание президента. Особенно она оценила то, что Касым-Жомарт Токаев взял на контроль важность строительства АЭС.

"В Послании был поставлен целый комплекс вопросов, в принципе, они синхронизированы и увязаны. В частности, это социальные, экономические и экологические, ставшие современными глобальными трендами. Раньше мы всегда были в пути, и какая-то цель была размытая, а здесь поставлены конкретные сроки и индикаторы. Потому что если мы не можем замерить, то не сможем управлять. Особенно сильна была речь про строительство АЭС. То, насколько станция необходима для нашей страны из-за грядущего дефицита электроэнергии. Поэтому одни жители поселка Улкен не могут решить, как жить всей стране. Здесь не столько беспокоит ядерная технология, они далеко ушли, а сколько нарушение экосистемы Балхаша, мы вообще можем остаться без него, если он уйдет". Председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева

Тему воды Айгуль Соловьева считает животрепещущей. И то, что грядет дефицит воды, должен осознавать каждый казахстанец.

"Правильно то, что Токаев сделал акцент: во-первых, казахстанцам нужно мобилизовать свои ресурсы, чтобы было внутреннее сохранение воды, во-вторых, необходимо урегулировать трансграничные вопросы, потому что эти вопросы решаются всем миром, в-третьих, назрело время сельское хозяйство сделать эффективным и водосберегающим". Председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева

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Айгуль Соловьева согласна с тем, что пока в стране не повысится тариф на воду, никто не будет ценить ее и использовать рационально.

"Население до 40% льют воду, просто бесхозяйственно растрачивая ее. Допустим, если мы поливаем помидоры, в них должна включаться затраченная стоимость воды, но никто этого не учитывает. Одни разливают воду, а другие жалуются, что напора нет. Поэтому нужно выстраивать отношения, экономить и ценить то, что имеем. Я полностью согласна с тем, что нужно поднять тарифы, потому что это важный ресурс. Человек состоит на 60% из воды, и если нам ее не будет хватать, то мы очнемся только тогда, когда за любую цену не сможем ее купить. Поэтому пока вода не будет стоить дорого, никто не задумается о ее экономии". Председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева

Эколог считает, что казахстанцам пора переходить на теплицы, это позволит значительно экономить водные ресурсы страны.

"Я сейчас нахожусь в Турции, смотрю, продуктами они полностью себя обеспечивают. Почему мы не придаем значения теплицам, там ведь капельное орошение, а мы все огороды сажаем, разливаем воду. Правильно президент сказал, что внутри страны нужно увеличивать водохранилища. Те же талые воды мы можем использовать для полива и в промышленности". Председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева

Кроме того, собеседница отметила, что обратила внимание на процессы децентрализации, в частности, на то, как Токаев намерен дать больше свободы акимам.

"Пора акимам становиться самостоятельными. Это свобода местных сообществ под свою ответственность принимать решения. Потому что они же лучше знают о местных проблемах. А у нас как получается, пока Администрация президента ознакомится с проблемой и примет решение, идет затягивание времени. И президент заговорил о выборах акимов, на мой взгляд, это востребованная демократическая реформа". Председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева

В целом общественный деятель согласна с Токаевым в том плане, что классические схемы не позволят отечественной экономике развиваться быстрыми темпами, сделать рывок позволит только цифровизация.

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Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.