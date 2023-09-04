Знакомые незнакомцы: столичный молодежный театр "Современник" открыл сезон смелыми постановками

Столичный молодежный народный театр "Современник", которому в этом году исполнилось 45 лет, открыл новый сезон спектаклями, в которых затронуты темы семейных ценностей, любви, уважения и свободы выбора, передает Zakon.kz.

Бесконечная энергия юности

Чем современная молодежь занимается поздно вечером в полутемном здании, спрятанном среди жилых многоэтажек? Да еще практически на чердаке? А вот и не угадали, они спектакль репетируют.

Молодежный народный театр "Современник" сегодня – это группа энтузиастов, действительно живущих сценой. Здесь не получают актерских гонораров, не плетут интриг за теплое место под боком у режиссера и не толкаются в очереди на главные роли. Если и существует конкуренция, то только в том, кто насколько "выложился", передал образ своего персонажа, вжился в роль.

Фото: Zakon.kz

Основной состав театральной труппы – парни и девушки от 18 до 30 лет. Но и те, кому далеко за 40 и даже за 50 заглядывают на репетиции или принимают участие в постановках. О таких уважительно говорят "старики". Так зовут здесь тех, кто когда-то, еще в прошлом столетии пришел в коллектив нахальным студентом или пушистым "одуванчиком"-школьником, пионеркой с торчащими косичками или юной застенчивой первокурсницей. Когда-то они были основным составом. Сегодня у кого-то из них дети уже оканчивают вузы или внуки идут в школу. Но "старики" театра не спешат стареть, приходят посмотреть на молодую поросль, поделиться опытом или вспомнить юность и снова выйти на сцену.

Для многих целиноградцев, а затем и астанчан театр "Современник" стал второй семьей. Коллектив изначально был основан как братство единомышленников в 1978 году. А с 1980 года и по сегодняшний день бессменный художественный руководитель театра – Наталья Смецкая. Год за годом она собирала талантливую молодежь, приглашала в театр, помогала раскрыться. За долгие годы Наталья Владимировна стала "творческой мамой" для почти пяти тысяч воспитанников "Современника".

Сегодня Наталья Смецкая – лидер и вдохновитель, а "исполнительное руководство" театром взяли на себя ее ученики Виталий Яковлев и Бауыржан Тогызбай.

У молодежного театра нет своего помещения, постоянного репетиционного зала. Довольно долго коллектив "обитал" во Дворце молодежи, потом в новом (по тем временам) Дворце пионеров, который потом стал Дворцом школьников на набережной Есиля. После переформатирования Дворца школьников в нем не нашлось места для молодежного театра, и уже почти 7 лет "Современники" существуют как бродячие артисты.

Коллектив часто переезжает, то они арендуют подвал, то пару этажей в маленьком здании во дворе жилого комплекса. Сцену им предоставляет молодежный театр "Жастар", размещенный в здании бывшего Дворца железнодорожников.

Фото: Zakon.kz

В репертуаре и комедии, и мелодрамы, и философские постановки, заставляющие задуматься. Достаточно назвать такие вещи, как "Королевство кривых зеркал" Виталия Губарева, "Я – убийца" Жаныша Кулмамбетова, "Одумайтесь, пожалуйста" Виталия Яковлева или "Идеальные незнакомцы" Паоло Дженовезе. Вот о них, о незнакомцах мы поговорим подробнее.

Бунтарский дух и демократия

"Современники" всегда были смелыми. В советские годы не боялись говорить о свободе, поднимать "нежелательные" темы, которые не одобрит обком и ГорОНО. Бунтарский дух молодежного театра жив и силен и сегодня. Как рассказал режиссер Бауыржан Тогызбай, в театре нет "запретных" тем для постановок.

"У нас демократия. Мы приносим свои идеи, предложения, темы, потом вместе всем составом решаем, интересно нам это или нет. И уже который год меня "цепляет" тема американского фильма "Близость", и мы по нему хотим сделать спектакль. Это история с любовным четырехугольником. Если коротко, две пары, в которых остывает страсть. В итоге отношения становятся запутанными, потому что они не знакомы друг с другом, как пары, но при этом изменяют свои партнерам с участниками другой пары. Получается сложная перепутанная сеть взаимоотношений, в которых есть и красивая романтика, и жестокость, и пошлость. Тема, я бы сказал, очень злободневная". Бауыржан Тогызбай

Еще одна неоднозначная постановка – "Идеальные незнакомцы" Дженовезе – открывает новый театральный сезон "Современника". Эта история в прямом смысле с участием смартфонов, переписка в мессенджерах и перепутанные телефоны составляют основу сюжета. Когда общение в чатах перестает быть анонимным, люди, которые общаются годами, вдруг узнают о своих друзьях весьма неожиданные вещи.

Фото: Zakon.kz

И в результате в комнате вместо друзей как будто группа незнакомцев. Выясняется, что у тех, кого ты знаешь много лет, совсем другие отношения, профессия, финансовое положение и даже сексуальная ориентация.

"Вышел итальянский фильм по "Идеальным незнакомцам", появилась мысль взять этот сценарий за основу. Этот фильм очень хорошо вписывался в формат спектакля, там действия происходят в одной комнате. И мы перенесли этот сюжет на сцену. Сначала думали адаптировать эту постановку под Казахстан, дать героям наши казахстанские имена, перенести события в наше общество. Но потом мы отказались от этой идеи, опасаясь, что обладатели отдельных имен будут ассоциировать себя с героями пьесы. В итоге мы оставили итальянские имена". Бауыржан Тогызбай

По его словам, были опасения, что публика может не принять такой "слишком европейский" спектакль. Или актеры могут отказаться из предубеждений. В итоге роль самого неоднозначного персонажа Пепе оказалась одной из сложных. Это человек, который относится к своим друзьям бережно, с огромной любовью, живет с большим внутренним надломом и одиночеством. В нескольких постановках Бауыржан сам был в роли Пепе, и воплощение этого сложного многогранного персонажа стало уникальным опытом.

"У нас ребята в театре говорили, что эта роль одна из самых интересных. И не было предубеждения по поводу того, какие предпочтения у Пепе. Хотя я сам, когда играл Пепе, немного с настороженностью воспринимал, когда на спектакль приходили мои друзья и моя мама с тетей. Отец в итоге на спектакль приходить отказался". Бауыржан Тогызбай

По его словам, были люди, которые вставали и уходили со спектакля. В основном это были зрители пожилого возраста. Иногда под постами о спектакле кто-то оставляет оскорбительные комментарии или делает замечания типа "так нельзя, ай-яй-яй". Но такие явления единичные.

Фото: Zakon.kz

Есть в репертуаре "Современника" еще один довольно смелый спектакль – "Тревожные люди" по книге Бакмана. В нем тоже затрагиваются вопросы любовных взаимоотношений, общения и взаимного доверия в семье, честности и принятия.

"В любом талантливо написанном произведении, сценарии есть подтексты, есть второе и третье дно. И каждый зритель увидит в нем что-то свое. Сейчас мы репетируем "451 градус по Фаренгейту", и там тоже множество тем от политики до отношений между двумя людьми. Мы ставим современную версию, где говорится о влиянии социальных сетей и популярности в интернете. Так антиутопию гораздо легче воспринимать, потому что мы фактически живем в ней". Бауыржан Тогызбай

В планах коллектива постановки, обращенные в будущее. Один из таких сценариев рассказывает о том, как будет меняться общение в результате растущей увлеченности человечества защитой своих прав и свобод, стремления во всем подстраховаться и оформить каждое действие юридически. Это будущее, в котором пара идет на свидание в сопровождении двух адвокатов, которые советуют, какие слова друг другу говорить, когда взглянуть в глаза, взяться за руки, что есть и пить.

Фото: Zakon.kz

Хочется верить, что в будущем нам не придется спрашивать разрешения у адвокатов, чтобы сходить на спектакль молодежного народного театра "Современник". В любом случае, стоит сходить сегодня, как говорится, пока не началось.