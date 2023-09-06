Особый режим: в Акмолинской области из-за сибирской язвы ввели карантин и уничтожают больной скот

Почти неделю село Ушкарасу в Акмолинской области закрыто на карантин. Там выявили опасную инфекцию – сибирскую язву. На границах установили блокпосты. Из поселка никого не выпускают. Zakon.kz выяснил, как сейчас живут сельчане и когда снимут строгий режим.

Пока пострадавшими сельчанами занимаются врачи, ответственные органы, а именно санэпидемиологи и инфекционисты пытаются установить всевозможные пути перевозки зараженного мяса.

В местной администрации рассказали, что в первый день в Есильскую районную больницу госпитализировали 12 человек, еще 22 контактных пациента находятся дома, за ними продолжают наблюдать. На данный момент количество заразившихся сибирской язвой в Акмолинской области достигло 14 человек.

"Удалось стабилизировать тяжелого (пациента. – Прим. Zakon.kz). Вывели на среднее (состояние. – Прим. Zakon.kz), выздоравливает постепенно", – отметил главврач медучреждения Мухтар Томтаев.

В инфекционном отделении только 15 коек, остальных пациентов с сибирской язвой будут направлять в больницы соседних районов. О самих заразившихся известно, что все они фермеры и работали на одном из крестьянских хозяйств района. До заражения в селе пало пять буренок, пастухи решили резать больной скот, а мясо разделить между рабочими. Как позже установили специалисты, одна из четырех туш была поражена сибирской язвой.

К слову, в больнице отметили, что анализы у некоторых больных были отрицательными, но симптомы у всех одинаковые.

"В инфекционном отделении 15 пациентов, 14 из них – средней степени тяжести. Температура у всех в норме. Состояние пациента П. удовлетворительное, динамика положительная", – сообщили в районной больнице.

Стоит отметить, что сибирская язва вызывает множественные высыпания на коже и слизистых, а также может поразить легкие и желудочно-кишечный тракт.

Сейчас в поселке работают представители СЭС, здравоохранения, территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля. Из населенного пункта ограничили вывоз всей сельхозпродукции.

Тем не менее риск возникновения новых вспышек инфекционного заболевания в регионе не исключен. Все происходящее специалисты связывают с многочисленными нарушениями в утилизации скота, в том числе больного. Именно стихийные захоронения часто становятся очагом распространения сибиреязвенных или других инфекций. Опасность несет добытый оттуда щебень и песок. Останки домашнего скота могут стать добычей других животных.

Эксперты говорят, что из 265 скотомогильников в области только 8 типовых соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям. Это огражденные территории с траншеями высотой 0,8-1,4 и шириной не менее 1,5 метра, с устройством вала из вынутого грунта.

В тех регионах, где типовых скотомогильников нет, вырыты самые обычные ямы. За тем, как хоронят туши животных, практически не следят. Мертвый скот зачастую оставляют гнить поблизости с углублением, не сжигая. Некоторые недобросовестные фермеры ухищряются и бросают туши на бесхозных полях или в водоемах. К примеру, за последние месяцы туши мертвых животных находили в реках Ишим и Аксу.

В профильном ведомстве заверяют, что проблему решат до 2025 года. В прошлом году на строительство 10 скотомогильников выделили 22,1 млн тенге.

"Подана заявка на строительство 8 объектов. Работы по поэтапному оформлению земельных участков и строительству продолжаются согласно плану и находятся на постоянном контроле", – проинформировали в Управлении ветеринарии Акмолинской области.

По данным Управления ветеринарии Акмолинской области, всего пало 32 головы КРС. Павший скот был ликвидирован, а испорченное мясо изъято. А оставшихся животных тщательно проверили и обработали. На месте ситуацию контролируют местные чиновники. Они заявляют, что опасности распространения опасной инфекции в округе сейчас нет.

А вот когда в селе снимут карантин и откроют движение, пока неизвестно. Специалисты из-за сложной ситуации не берутся называть какие-либо сроки. Стоит отметить, что, несмотря на особый режим, сельчане полностью обеспечены продуктами питания и медикаментами. На территории населенного пункта дежурят врачи и работает местная амбулатория.