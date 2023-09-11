Полезная добавка или вредный продукт: чем могут быть опасны БАДы

Биологически активные добавки весьма популярны не только в Казахстане, но и в мире. Однако сегодня люди часто назначают их сами себе и употребляют бесконтрольно. К чему это может привести, Zakon.kz рассказала ученый, выпускница Медицинской школы Назарбаев университета Карина Тапинова.

БАДами (биологически активные добавки) называют пищевые добавки, которые содержат витамины, минералы, аминокислоты, жиры, жирные кислоты. Это могут быть как витамины, так и целые части грибов, трав или животных. Они могут быть в виде таблеток, порошков или жидкостей. Есть очень много видов БАДов. Среди них чаще всего используют мультивитамины. Спортивное питание также относится к БАДам.

"Отвары и порошки на основе растений и животных появились еще в древнее время. Благодаря глобализации средства, популярные в одной культуре, распространились по всему миру. Поэтому в Казахстане знают и употребляют и гинкго билоба, и хрящи акулы". Карина Тапинова

"Натуральность – не показатель безопасности или полезности"

Карина Тапинова отмечает, что БАДы действительно очень популярны. В Америке их принимает больше половины населения. В развивающихся же странах этот процент может доходить до 80%.

"В некоторых странах, например Китае или Южной Корее, практикуется интегративная медицина. То есть в обычных медицинских университетах обязательно преподают и традиционную (народную). Традиционная медицина как раз-таки включает в себя применение разных трав, грибов и разных частей животных. В западных же культурах сейчас стараются делать медицину инклюзивной в плане народной медицины – то есть проводить больше исследований по БАДам, информировать пациентов и терпимо относиться к использованию альтернативной и народной медицины. Практики разных стран сильно отличаются друг от друга". Карина Тапинова

Но поговорим о Казахстане, где нет такого регулирования и контроля качества БАДов, как в Корее, Китае или западных странах. Бывает, что люди сами назначают себе БАДы или принимают их не по назначению. Основная причина здесь благородная – активное участие в улучшении своего и здоровья близких. Но почему именно БАДы?

"Самый главный аргумент – они считаются натуральными продуктами в сравнении с лекарственными средствами. Но проблема в том, что натуральность – не показатель безопасности или полезности. Вы ведь не едите мухоморы или поганки, хотя они ведь натуральные". Карина Тапинова

Второй аргумент, по словам Карины Тапиновой, многие лекарства были изобретены на основе натуральных продуктов. Например, аспирин был извлечен из ивовой коры. До сих пор ученые черпают вдохновение из народных средств при поиске новых лекарств.

"Но сейчас ведь люди принимают именно аспирин, а не ивовую кору, если у них подозрение на инфаркт. Другая история — это неизлечимые состояния, например, последняя стадия рака или заболевание, от которого в стране нет препаратов. Либо когда лекарства очень дорогие. Например, от некоторых заболеваний цена одной ампулы может доходить до миллиона долларов. Бывает и так, что лекарство долго не помогает. Например, антидепрессанты начинают работать только спустя несколько недель после начала приема. Или бывает так, что лекарство по какой-то причине не помогает этому человеку. Это могут быть генетические дефекты ферментов, которые должны перерабатывать это лекарство, либо другие причины. Минус науки в том, что она часто не дает четкого ответа на вопрос, так как результаты исследований могут быть противоречивыми. Но нам приходится довольствоваться этим". Карина Тапинова

Наконец, врачи в государственных больницах не успевают уделить достаточно внимания информированию пациентов не только по поводу профилактики, но и по поводу самого заболевания. По словам Карины Тапиновой, бывает и так, что пациентам не хватает внимания или эмпатии со стороны врачей. Поэтому они и пытаются сами решить свои проблемы.

"Бывает и так, что врачи сами назначают БАДы не по показаниям. Я думаю, почти все мы принимаем или принимали какие-то БАДы. Некоторые БАДы прописаны в клинических рекомендациях и их необходимо принимать. Например, женщинам необходимо принимать 400 мкг фолиевой кислоты ежедневно при планировании и во время беременности. В противном случае у ребенка могут быть дефекты развития нервной трубки. Или при клинически подтвержденных дефицитах витаминов необходимо принимать соответствующие дозы витаминов. Но большая проблема в том, что мы мало знаем о многих БАДах. Не смотрите на Китай или Корею – мы живем в Казахстане, где требования к БАДам – как к пищевым продуктам". Карина Тапинова

"Государство не несет ответственности за побочки от БАДов"

Карина Тапинова отмечает, что сейчас мало клинических испытаний, которые бы выявили эффективность или безопасность многих БАДов. Сторонники БАДов в качестве аргумента приводят множество научных статей. Однако просто наличие статьи, по словам эксперта, еще ничего не означает.

"Прочтите эти статьи, изучите, к каким выводам пришли авторы. Может, они сказали, что эффекта нет. Посмотрите, кто спонсор этой статьи. Может, это фармацевтическая компания, которая заинтересована в положительных результатах этого исследования. Посмотрите: это чье-то экспертное мнение или оригинальное клиническое исследование с цифрами и результатами. В конце концов, много вопросов может быть по качеству самого исследования". Карина Тапинова

Лекарство проходит очень долгий путь, чтобы пройти регистрацию и попасть в клинические рекомендации. Сначала идут исследования на клетках, потом на животных, потом на здоровых людях, и только затем на больных. Есть разные виды исследований, золотым стандартом которых является рандомизированное контролируемое исследование.

"Чаще всего это происходит так: компьютер дает пациентам номера и рандомно делит их на две группы. После этого первой группе проводят вмешательство, а второй дают плацебо (пустышку, не отличимую по виду, вкусу, запаху от вмешательства). Ни пациенты, ни исследователи не знают, кому что ввели. Только после получения результатов исследователи узнают, кто в какой группе был. БАДам же необязательно проходить все эти этапы. На них написано, что они не являются лекарственным средством. И нет, это не означает, что их натуральность эффективнее лекарства. Это означает, что государство не несет ответственности за их побочные эффекты и не гарантирует их эффективность". Карина Тапинова

Даже если есть клинические испытания, показавшие эффективность БАДов у больных людей, проблема в том, что состав БАДов сложный. Если это растение или часть животного, то вещества, по словам Карины Тапиновой, распределены там неравномерно. Очень много факторов влияет на состав БАДа, к примеру, как на вкус кофе.

"Это хранение, засушка, обработка, условия хранения, страна происхождения. На упаковке орехов или шоколада написано, что этот продукт может содержать следы других орехов, молока, глютена и т.д. Так же и в БАДах могут присутствовать другие растения, лекарственные вещества, пестициды, тяжелые металлы или болезнетворные бактерии. Особенно если вы покупаете нелицензированные БАДы без этикеток с рук. Другая проблема интерпретации результатов таких клинических исследований заключается в том, что людей нельзя заставить есть одни и те же продукты и вести один и то же образ жизни. Наверняка вы сами не помните, что ели неделю назад. В продуктах содержатся те же самые витамины, минералы, вещества, что и в БАДах. В солнце содержится витамин Д. Из-за этого какие-то люди уже получают эти вещества в достаточном объеме, а какие-то – нет". Карина Тапинова

Если исследование поперечное, то есть у людей просто в одно время спросили, принимают они витамины или нет, а потом сравнили их уровень здоровья, то тут кроется еще один нюанс.

"Обычно люди, которые пьют витамины, в принципе здоровее, чем те, которые не употребляют витамины. Просто потому, что они больше следят за своим здоровьем, чаще ведут здоровый образ жизни, да и в принципе могут быть богаче". Карина Тапинова

Что нужно знать перед применением БАДов

Самый главный вред БАДов, по мнению Карины Тапиновой, это то, что их позиционируют как безопасные натуральные продукты.

"Но даже вода в больших объемах может привести к смерти. Так и высокая дозировка витаминов может быть токсична. Например, витамин Е может повысить риск онкологии, если человек курит. Многие витамины в принципе нам не нужны, либо мы их и так получаем с пищей. Вкуснее, безопаснее, а иногда и дешевле разнообразить свой рацион овощами, фруктами, орехами и рыбой, содержащими эти витамины". Карина Тапинова

БАДы также могут взаимодействовать с другими лекарствами или добавками. Это значит, что какие-то лекарства или продукты могут усваиваться неправильно, могут усилиться побочные эффекты или лекарство не будет помогать. Есть риск попасть в реанимацию с токсическим циррозом печени или сильными аллергическими реакциями.

"Другая история — это когда человек отказывается от лекарственных средств в пользу БАДов. Резкий отказ от лекарственных средств может вызвать опасные ситуации. Например, если вы резко перестанете принимать лекарства от давления, Вы рискуете попасть в реанимацию с гипертоническим кризом, то есть очень высоким давлением. Точно так же не стоит отказываться от пищи, если вы принимаете пищевые добавки, – это не замена здоровому питанию". Карина Тапинова

Перед тем как начать принимать БАДы, Карина Тапинова советует сначала ответить на вопросы:

Страдаете ли вы от аллергии (любой)?

Есть ли у вас заболевания печени?

Вы беременны или кормите грудью?

Принимаете ли вы лекарственные средства от хронических заболеваний: диабет, СПИД, онкология, психиатрия, сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность) и прочее?

Принимаете ли вы антибиотики?

Заставляют ли уас отказаться от лекарственных средств в пользу БАДов?

"Если вам назначают БАДы, сначала уведомите врача о любом факте из этого списка. При равнодушии подумайте о смене врача. При каждом посещении любого врача уведомляйте о полном списке лекарственных средств и БАДов, которые вы принимаете. Не бойтесь осуждения врача – самое главное, что вам не назначат препаратов, которые при взаимодействии с БАДами вызовут неблагоприятные эффекты". Карина Тапинова

Если вы не хотите принимать лекарственные средства из-за побочных эффектов или цены, Карина Тапинова советует поговорить с лечащим врачом по поводу альтернативы.