#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+5°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+5°
$
469.52
553.75
6.15
Советы

Почему важно не путать БАДы и пищевые добавки

капсулы, БАД, добавки, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 11:34 Фото: pexels
В чем разница между пищевыми добавками и биологически активными добавками (БАДами), а также почему это важно для здоровья, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области.

Специалисты отмечают, что в повседневной практике нередко происходит смешение понятий. Между тем данные категории продукции имеют различное назначение, состав, способы применения и правовое регулирование.

Пищевые добавки – это вещества, которые вводятся в продукты питания на этапах производства, переработки или хранения с целью улучшения их свойств.

Они применяются для сохранения вкуса, цвета, консистенции, увеличения срока годности и оптимизации технологических процессов. При этом пищевые добавки не предназначены для профилактики или лечения заболеваний и не оказывают целенаправленного воздействия на организм человека.

Биологически активные добавки к пище относятся к специализированной пищевой продукции и используются как дополнительный источник нутриентов.

БАДы выпускаются в дозированных формах (капсулы, таблетки, порошки, жидкости) и принимаются с целью поддержания функций организма.

Они не являются лекарственными средствами, однако требуют обязательного подтверждения безопасности.

В соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, в том числе ТР ТС 021/2011, все БАДы подлежат государственной регистрации. Подтверждением их безопасности является наличие свидетельства о государственной регистрации, выданного уполномоченным органом. Реализация продукции без данного документа не допускается.

"Пищевые добавки и БАДам не являются взаимозаменяемыми категориями. Осознанное понимание их различий позволяет потребителям принимать более обоснованные решения при выборе продукции и способствует сохранению здоровья".Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области

Ранее российский врач Екатерина Волкова заявила, что забота о здоровье кишечника может помочь выглядеть и чувствовать себя моложе на 10 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанцев обманывали лживой рекламой о чудодейственных свойствах БАДов
11:01, 15 декабря 2023
Казахстанцев обманывали лживой рекламой о чудодейственных свойствах БАДов
Полезная добавка или вредный продукт: чем могут быть опасны БАДы
11:52, 11 сентября 2023
Полезная добавка или вредный продукт: чем могут быть опасны БАДы
Смертельные пищевые добавки переполошили Японию
14:15, 28 марта 2024
Смертельные пищевые добавки переполошили Японию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: