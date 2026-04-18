Почему важно не путать БАДы и пищевые добавки

В чем разница между пищевыми добавками и биологически активными добавками (БАДами), а также почему это важно для здоровья, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области.

Специалисты отмечают, что в повседневной практике нередко происходит смешение понятий. Между тем данные категории продукции имеют различное назначение, состав, способы применения и правовое регулирование.

Пищевые добавки – это вещества, которые вводятся в продукты питания на этапах производства, переработки или хранения с целью улучшения их свойств.

Они применяются для сохранения вкуса, цвета, консистенции, увеличения срока годности и оптимизации технологических процессов. При этом пищевые добавки не предназначены для профилактики или лечения заболеваний и не оказывают целенаправленного воздействия на организм человека.

Биологически активные добавки к пище относятся к специализированной пищевой продукции и используются как дополнительный источник нутриентов.

БАДы выпускаются в дозированных формах (капсулы, таблетки, порошки, жидкости) и принимаются с целью поддержания функций организма.

Они не являются лекарственными средствами, однако требуют обязательного подтверждения безопасности.

В соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, в том числе ТР ТС 021/2011, все БАДы подлежат государственной регистрации. Подтверждением их безопасности является наличие свидетельства о государственной регистрации, выданного уполномоченным органом. Реализация продукции без данного документа не допускается.

"Пищевые добавки и БАДам не являются взаимозаменяемыми категориями. Осознанное понимание их различий позволяет потребителям принимать более обоснованные решения при выборе продукции и способствует сохранению здоровья". Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области

