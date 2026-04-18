Почему важно не путать БАДы и пищевые добавки
Специалисты отмечают, что в повседневной практике нередко происходит смешение понятий. Между тем данные категории продукции имеют различное назначение, состав, способы применения и правовое регулирование.
Пищевые добавки – это вещества, которые вводятся в продукты питания на этапах производства, переработки или хранения с целью улучшения их свойств.
Они применяются для сохранения вкуса, цвета, консистенции, увеличения срока годности и оптимизации технологических процессов. При этом пищевые добавки не предназначены для профилактики или лечения заболеваний и не оказывают целенаправленного воздействия на организм человека.
Биологически активные добавки к пище относятся к специализированной пищевой продукции и используются как дополнительный источник нутриентов.
БАДы выпускаются в дозированных формах (капсулы, таблетки, порошки, жидкости) и принимаются с целью поддержания функций организма.
Они не являются лекарственными средствами, однако требуют обязательного подтверждения безопасности.
В соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, в том числе ТР ТС 021/2011, все БАДы подлежат государственной регистрации. Подтверждением их безопасности является наличие свидетельства о государственной регистрации, выданного уполномоченным органом. Реализация продукции без данного документа не допускается.
"Пищевые добавки и БАДам не являются взаимозаменяемыми категориями. Осознанное понимание их различий позволяет потребителям принимать более обоснованные решения при выборе продукции и способствует сохранению здоровья".Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области
