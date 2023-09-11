Аграрии Костанайской области несут потери: урожай гибнет на полях из-за непогоды

Аграрии Костанайской области бьют тревогу из-за обильных дождей в регионе. Комбайны тонут на полях, а зерно гниет на корню. Сельчане просят ввести режим ЧС. Как видят ситуацию сами фермеры и чиновники от Минсельхоза, узнавал корреcпондент Zakon.kz.

С 7 сентября в Костанайской области находится рабочая группа из Минсельхоза, которая встретилась с сельхозпроизводителями, владельцами элеваторов и мельниц, чтобы найти решение в чрезвычайной ситуации. Аграрии просят Минсельхоз и правительство действовать быстро, иначе урожай сгниет если не на полях, то на складах.

Фото: Zakon.kz

Аграрии и чиновники: каждый видит ситуацию по-своему

Аграрии называют ситуацию чрезвычайной, так как, по их словам, с таким положением дел и в таких масштабах не сталкивались даже опытные сельхозтоваропроизводители. Владельцы элеваторов уверяют чиновников, что проблем с сушкой зерна не существует, но на деле это не так, считают сельчане.

"Я спросил двух владельцев элеваторов в Сарыкольском районе о том, готовы ли они заключить со мной договор на приемку зерна. Мне ответили, что не готовы. Один элеватор забит зерном Продкорпорации, второй уже заключил все договоры. А что делать фермерам, которые не убрали 300 тыс. гектаров зерновых в районе? Ведь зерно должно поступить на элеватор, просушиться, и, возможно, не раз", - отметил директор ТОО "Мелитопольское" Эдуард Двуреченский.

По его словам, регион еще не видел такого огромного объема сырого и проросшего зерна, и считает, что либо это зерно сгниет на полях, либо на складах.

Фото: Zakon.kz

"Если сейчас после этих дождей мы начнем уборку, то куда этот огромный вал зерна от 5 до 7 млн тонн будет поступать. Как он будет перерабатываться. Его надо на элеватор привезти, потом просушить и куда-то переместить на хранение. Этот вопрос нужно решать в операвтивном порядке. Как раньше просто складировать урожай не получится, он там гарантированно сгниет. Если все неубранные площади даже в среднем умножить на 10 центнеров, то регион будет иметь огромный вал фуражного зерна. И что делать с таким огромным рынком?", - пояснил Двуреченский.

Но проблема заключается еще и в том, что существующая инфраструктура не готова. Фермеры всегда выращивали только зерно хай-про (высококачественная пшеница с высоким содержанием белка и клейковины), а также зерно третьего класса, иногда четвертого класса. Но ни элеваторы, ни мельники не готовы работать с таким влажным и проросшим зерном.

"Нам сейчас надо срочно в течение сентября, максимум до 1 ноября, решить эти технические вопросы. Но кто будет координировать все эти чрезвычайные ситуации? Мы сейчас говорим о пролонгации кредитов и других мерах. Но это какие-то бюрократические препоны. И эта несогласованность действий ничто по сравнению с той волной, которая пойдет дальше. Представьте, что будет делать сельское население, если ему перестанут платить зарплату? Оно переедет в город, и все!", - добавил аграрий.

Аграрии: а есть ли смысл убирать?

Фермеры считают, что нужны долгосрочные мероприятия, чтобы страна была готова. По их мнению, режим ЧС должен быть введен уже завтра, и уже сейчас нужно думать, что делать с таким объемом фуражного зерна. Зерно должно просушиться на элеваторе, затем его нужно перемещать по цепочке дальше, потому что на элеваторы будут поступать миллионы тонн нового зерна.

Оно должно отправляться в области, которые пострадали от засухи, чтобы поддержать там животноводов. И сделать это надо в ближайшие месяцы, говорят аграрии. Необходимо сохранить даже это проросшее зерно, которое тоже пригодится в нашей стране, считают специалисты.

"Когда поля уже будут убраны, можно будет говорить по отсрочке платежей. Тогда, уже глядя на предметные цифры, можно будет что-то решать. Сейчас у нас нет ничего. На полях ситуация катастрофическая. Многие фермеры уже думают о том, стоит ли тратить деньги на уборку, если ничего на полях не соберут. Хотелось бы, чтобы меры, принимаемые правительством, были реально действенными", - подчеркивают сельхозпроизводители.

Необходимость средств еще надо доказать

Рабочая группа из МСХ рада бы помочь сельхозпроизводителям, но в этом процессе задействовано не только аграрное ведомство, но и другие министерства, и не всегда проблемы удается решать оперативно.

"Мы выслушали аграриев из разных районов Костанайской области. Ситуация действительно очень сложная. Поэтому МСХ предложит правительству ряд мер. Первое - это ускорение процесса по выделению льготного дизельного топлива на сушку. Чтобы процесс шел быстрее, необходимо внести изменения в регламент. Мы к этой работе приступили. На следующей неделе начнем регистрацию элеваторов в системе "Госагро" (единая государственная информационная система субсидирования АПК – прим. Zakon.kz) для выдачи ГСМ. Они смогут проводить сушку влажного зерна. Аким региона дал распоряжение по фиксации тарифов на сушку, чтобы не было удорожания себестоимости зерна", - рассказал директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК Азат Султанов.

По словам спикера, уже достигнута договоренность с холдингом "Байтерек" на увеличение лимита по лизингу мобильных сушилок для Костанайской области. Дано поручение в ускоренном порядке рассматривать заявки хозяйств, которые нуждаются в сушилках.

Кроме того, на встрече с аграриями на площадке Палаты предпринимателей Костанайской области Азат Султанов сообщил, что Продкорпорация озвучила видение по закупу. Прямого закупа сейчас не предполагается, есть возвратность в рамках форвардного закупа и товарного кредита. Все предложения аграриев рабочая группа озвучит и будет принимать меры, правительство в курсе ситуации. Но в тоже время директор департамента признал, что есть правила по введению ЧС. Дело в том, что при обращении в министерство экономики еще нужно доказать, что эта мера необходима. Кроме того, проверка данных идет очень медленно. Аналогичная ситуация и с министерством энергетики, которое выделяет ГСМ.

Азат Султанов четко ответил на один вопрос аграриев, касающийся обеспечения семенами. АО "НК "Продкорпорация" начало лабораторные исследования на всхожесть имеющегося товарного зерна. Его могут предоставить крестьянам на посевную кампанию 2024 года. Но это будут товарные займы, которые аграрии должны будут вернуть урожаем аналогичного качества осенью.

Zakon.kz/Таисия Колевид

Чиновники обещают выделить льготное топливо для элеваторов и мельников, у которых есть сушилки, чтобы они принимали урожай и сушили его. Но сегодня влажность зерна составляет от 22 до 25% и элеваторы отказываются брать такое зерно. Имеют техническую возможность сушить пшеницу влажностью до 30% владельцы мельниц, но у некоторых из них нет техусловий.

"Мы купили американскую сушилку, которая в сутки может просушивать порядка 1 тыс. тонн. Работали со многими хозяйствами, но в 2022 году приостановили деятельность из-за смены горелки и счетчика на газ. Но уже год специализированная компания не выдает нам техусловия, поэтому мы не можем ее запустить. Сушилка есть, но элеватор не может принимать зерно", - отметил директор ТОО "Вадиса-М" Сабыр Таиров.

Готовы принимать до 15% проросшее зерно и мукомолы, у них есть методы работы с ним. Но дело в том, что с первого сентября на 20 долларов поднялась стоимость перевозки по железной дороге. В тоже время Костанайское отделение дороги не может ни отгрузить вагоны, ни поставить, ни забрать.

По словам переработчиков, уже есть предложения от китайских компаний по фуражным смесям, где используются проросшие зерновые культуры. Такие линии ставят многие переработчики, но все упирается в логистику. А пока груженые зерном вагоны стоят у ворот, они не могут принимать новое сырье.

Стоит отметить, что, по словам фермеров, с аналогичной ситуацией с проросшим зерном на полях на корню столкнулись аграрии Акмолинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей. А это значит, что рынок фуражного зерна будет огромным, а если не принять мер по сушке зерна, то в следующий сезон многие аграрии войдут банкротами.