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Законодательство РК

На развитие моногородов Казахстана до 2027 года выделят 1,7 трлн тенге

1,7 трлн тенге направят на развитие моногородов Казахстана Фото: primeminister.kz
Правительство РК своим постановлением утвердило комплексные планы социально-экономического развития городов Жанатас, Каратау и Риддер на 2023-2027 годы. Ранее кабмин принял аналогичные планы по семи другим моногородам Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РК 11 сентября, в рамках десяти комплексных планов планируют реализовать 608 пунктов. Среди них – строительство и ремонт объектов здравоохранения, образования, спорта, инженерной инфраструктуры, развитие малого бизнеса и агропромышленного комплекса, приобретение современного оборудования. На развитие десяти моногородов Казахстана в общей сложности направят 1,7 трлн тенге.

В Жанатасе на реализацию 75 пунктов плана выделят более 3 млрд тенге из республиканского и местного бюджетов. В Каратау вдобавок к расходам из государственной казны вложат в развитие города 50 млрд внебюджетных средств. В Аркалыке планируют построить горно-обогатительный комбинат на месторождениях кластера Маятас – этот проект обойдется в 315 млрд тенге и создаст 1,2 тысячи рабочих мест.

В Балхаше за счет реализации плана планируют нарастить объем промышленного производства на 8,5%, увеличить долю обрабатывающей промышленности до 90%, вложить 57 млрд тенге в основной капитал, существенно повысить количество субъектов малого бизнеса и рабочих мест. Реконструкция аэропорта позволит увеличить туристический поток и поспособствует росту деловой активности в четыре раза. Позаботятся и об экологии – объем вредных выбросов в атмосферу сократят с 78,5 тысячи тонн до 50,2 тысячи тонн к 2027 году.

В Степногорске увеличат выпуск промышленной продукции с 71 млрд до 90 млрд тенге, а объем ВВП в сельском хозяйстве – на 10%. Также создадут 3,5 тысячи новых рабочих мест, откроют новый медицинский колледж, капитально отремонтируют ЦРБ, снизят износ коммунальных сетей, благоустроят дворы.

Планы по развитию казахстанских моногородов разработали в соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева.

В конце 2022 года премьер-министра Алихана Смаилова попросили увеличить бюджет моногородов на ремонт ЖКХ и инвестпроекты.

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