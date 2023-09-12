Чудо-доктор: борец после травмы начал лечить людей с ДЦП

Долгожданные первые шаги, а потом и вовсе непоколебимая походка. Мечты людей с ДЦП молодой врач из Семея начал исполнять после того, как сам чуть не оказался привязанным к костылям. Корреспондент Zakon.kz побеседовал с чудо-доктором, чья методика лечения наполнена любовью.

Данияр Болатов считает, что каждый ребенок на земле заслуживает счастливого детства. Не исключение и маленькие пациенты с ДЦП, которым из-за диагноза приходится преодолевать сложнейшие преграды. Чтобы облегчить им путь и помочь быстрее добраться до заветной цели, молодой врач открыл кабинет ЛФК и занялся реабилитацией.

"В школьные годы я занимался джиу-джитсу и часто получал травмы. Последнее повреждение оказалось серьезным, я повредил коленную чашку и долгое время ходил на костылях. Боялся, что на всю жизнь останусь хромым. Чтобы не допустить этого, стал изучать медицину, стремился скорее восстановить функции ног. Так увлекся, что даже поступил в медицинский и проходил практику по ЛФК. Но традиционная методика лечения не совсем радовала меня. Тогда я стал искать иные формы. Исследовал, как занимаются с детьми за рубежом. Обучился в Москве и сейчас применяю эти техники". Специалист по реабилитации Данияр Болатов

Вот уже 10 лет Данияр занимается с детьми. Он уверенно заявляет, что ДЦП – не приговор. Результат на лицо: всего за курс ему удается поставить на ноги ребенка, который раньше не подавал больших надежд. Но оказалось, что многое зависит не только от врача, но и от родителей.

"Курс длится 10 дней, ежедневно принимаю до 12 детей, с которыми занимаюсь около часа. Когда ребенку ставят диагноз ДЦП, у родителей появляется страх. Многие из них опускают руки и считают, что с этим нужно смириться. Такое отношение, конечно, ничем не поможет чаду. Поэтому я параллельно работаю со взрослыми, показываю упражнения, настраиваю на оптимизм. Их потухший взгляд оживает, когда они осознают, что их ребенок способный и при желании ему можно помочь". Специалист по реабилитации Данияр Болатов

Почти 500 детей сделали первые шаги благодаря доктору с золотым сердцем. Причем это пациенты не только из разных уголков Казахстана, но и других стран, таких как Кыргызстан, Узбекистан, Россия, Украина, Польша и Туркменистан. К каждому из них он относится с особенным трепетом и заботой.

"Я за ребенка болею, как за своего. Для него драгоценна каждая минута, поэтому важно не растрачивать время попросту. Стараюсь максимум выкладываться. Даже когда я ему даю отдых, он должен продолжать заниматься дома, чтобы не потерять навыки, которые мы совместными усилиями наработали. Допустим, если я поставил его на четвереньки, родители тоже должны ставить на четвереньки, на следующем курсе я учу ползать. Вот так поэтапно переходим к ходьбе. Кому-то полгода достаточно, а кому-то пяти лет мало. Когда пациент сделает первые шаги, зависит еще от степени поражения головного мозга". Специалист по реабилитации Данияр Болатов

Барьером не является и возраст пациента. Допустим, о тұсаукесер (перерезании путов по казахским обрядам) мечтает 28-летняя девушка. И судя по результатам, торжество состоится уже в ближайшее время.

"Если взять возрастные категории, то, конечно, лучше начинать реабилитацию с раннего возраста. У многих с трех лет наблюдается положительная динамика. Вообще с детьми до шести лет легче работать, позже есть определенные сложности. Но возраст не ограничивает развитие двигательных функций. В этом году вплотную мы поработали с 28-летней пациенткой. У нее одна из тяжелых форм ДЦП. Девушка приехала ко мне на инвалидной коляске. После проведенных курсов она сейчас ползает в правильной позиции, встает самостоятельно вдоль опоры. У нее желание ходить, и я полностью поддерживаю эти амбиции". Специалист по реабилитации Данияр Болатов

Нередко Данияр Болатов бесплатно лечит детей с ДЦП из малообеспеченных семей, потому что чаще всего они живут за счет одних пособий.

"Есть два главных правила: тот, кто выбрал медицину, должен учиться всю жизнь, а также не забывать о простых человеческих качествах. Я призываю людей не ставить крест на здоровье особенных детей. Своей страницей в соцсети я хочу мотивировать тех, кто может хоть как-то помочь этим пациентам. Наглядно показываю до и после. То, что у этих малышей есть желание жить, как все". Специалист по реабилитации Данияр Болатов

По статистике, 10 тысяч маленьких казахстанцев состоят на учете с диагнозом детский церебральный паралич. По словам молодого врача, это тревожный показатель. Он мечтает создать реабилитационный центр, чтобы значительно улучшить качество жизни людей с двигательными нарушениями.