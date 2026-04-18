Без маячков и сигналов: как алматинские скрытые патрули ищут нарушителей ПДД

В Алматы начали применять скрытое патрулирование дорог. Теперь за соблюдением ПДД следят не только привычные экипажи с проблесковыми маячками, но и полицейские на гражданских автомобилях. О том, как работают такие патрули и какие показывают результаты, в материале Zakon.kz.

Зачем это нужно?

Главная цель скрытых патрулей – выявлять опасных водителей, снижать число ДТП и повышать общую дисциплину на улицах города. Такие машины ничем не выделяются в потоке и внешне выглядят, как транспорт обычных горожан. Именно это позволяет правоохранителям наблюдать за поведением водителей незаметно и фиксировать нарушения в тот момент, когда они действительно происходят.

В полиции отмечают, что многие автомобилисты меняют манеру езды, как только замечают служебную машину. Кто-то сразу сбрасывает скорость, кто-то перестает резко перестраиваться, а кто-то начинает соблюдать дистанцию только при виде патруля. Однако после того как экипаж скрывается из поля зрения, некоторые снова возвращаются к опасному стилю вождения. Негласное патрулирование помогает выявлять именно такие случаи.

Основное внимание уделяется грубым нарушениям, которые чаще всего становятся причиной аварий. Речь идет о так называемой "шашечной" езде между рядами, резких перестроениях без необходимости, подрезаниях, опасных обгонах, игнорировании поворотников, несоблюдении дистанции, выезде на встречную полосу там, где это запрещено, и других рискованных маневрах.

Как работают патрули?

Работа негласных патрулей организована по маршрутам. Автомобили курсируют по загруженным проспектам, кольцевым дорогам, развязкам и другим участкам, где чаще всего происходят нарушения. Полицейские фиксируют опасные действия водителей на видео и сразу передают информацию ближайшим экипажам патрульной полиции.

После этого машина под прикрытием продолжает двигаться за нарушителем, чтобы не потерять его в потоке транспорта. Сотрудники сопровождают автомобиль на безопасной дистанции до тех пор, пока рядом не появится патрульный экипаж.

"Когда служебный автомобиль подъезжает к нарушителю и подает сигнал о немедленной остановке, гражданская машина, в которой находятся сотрудники в штатском, продолжает движение. Это делается для того, чтобы водитель не запомнил марку, цвет или номер автомобиля, который вел скрытое наблюдение", – рассказал патрульный полицейский Даурен Есимов.

Для многих водителей такая остановка становится полной неожиданностью. Человек может быть уверен, что его резкое перестроение, опасный обгон или подрезание никто не заметил. Но уже через несколько минут рядом появляется патрульная машина с требованием остановиться. Нередко нарушители искренне удивляются, откуда сотрудники узнали о произошедшем.



Есть ли результаты?

Как отметил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Абдинур Тасыбаев, задача таких рейдов заключается не только в наказании нарушителей. По его словам, главная цель – предотвратить аварии и сформировать культуру безопасного поведения на дороге.

"Негласное патрулирование – это эффективный инструмент выявления грубых нарушений, которые зачастую остаются вне поля зрения. Сотрудники полиции, находясь в транспортном потоке, видят реальную картину поведения водителей на дороге. Наша задача – не только привлечение к ответственности, но и формирование культуры безопасного вождения", – сказал Абдинур Тасыбаев.

Стоит отметить, что с 1 апреля по сегодняшний день ими пресечено 425 нарушений. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Стоит отметить, что скрытые патрули – далеко не изобретение алматинских полицейских. Подобная практика давно и успешно применяется во многих странах мира и считается одним из эффективных инструментов борьбы с опасным поведением на дорогах. Неприметные патрульные машины используют в Германии, США, Франции, Италии и Нидерландах.