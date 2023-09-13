Марсианские пейзажи в Казахстане: где находятся и как добраться

Казахстан по праву славится природными жемчужинами. Одна из них – озеро Балхаш. Наполовину пресное, наполовину соленое, оно привлекает туристов своей уникальностью и необычно красивым бирюзовым цветом воды. Чем еще может удивить Балхашский край, узнал корреспондент Zakon.kz.

В государственном заказнике Бектау-ата можно увидеть потрясающие марсианские виды. Миллионы лет назад здесь взорвался древний вулкан. Разлившиеся магматические породы застыли, образовав горы и каньоны причудливой формы, гроты, живописные скалы и наложения застывшей лавы, которые балхашцы называют просто "лепешками".

Zakon.kz/Из личного архива Павла Новокшонова

Zakon.kz/Из личного архива Павла Новокшонова

Покоритель вершин

Подробнее о красотах этого края корреспонденту Zakon.kz рассказал 29-летний житель Балхаша Павел Новокшонов. Павел еще в детстве был настолько поражен красотой балхашских гор, что пообещал себе покорить все 9 вершин заказника Бектау-ата. Став взрослым, он исполнил свою детскую мечту. Сейчас Павел Новокшонов работает монтажником, но с удовольствием проводит экскурсии и туры по заказнику.

Zakon.kz/Из личного архива героя

"Все началось еще в детстве. С родителями мы регулярно ездили на озеро. А в 8 лет я узнал, что у нас, оказывается, есть горы. Я очень удивился. Когда в первый раз меня туда привезли, я сразу же влюбился в это место. Мы приехали, и как раз дождь прошел. Солнце начало испарять влагу, и горы выглядели так, как будто они все в снегу. Хотя снега там нет. И ландшафт довольно необычный, нигде такого нет. Просто марсианские виды. Они мне в душу запали. Каждое лето мы с родителями приезжали туда. С самой первой детской поездки я хотел попасть на пик Бектау ата. В 2015 году, когда мне был 21 год, я осуществил свою мечту, поднялся на эту вершину. Потом у меня появились другие цели. Я захотел покорить все горы в заказнике", – рассказывает Павел.

В заповеднике Бектау-Ата 9 вершин. Павел Новокшонов с самого детства разбирался в их названиях, узнавал, как они появились.

"В советское время, когда в Бектау-Ата появились оздоровительные детские лагеря, названия пещер и гор начали меняться. Получается, есть древние названия, и переделанные. На западной стороне заповедника расположены три горы: Жамантас или Старый сундук, Шанырактас или Большая черепаха, Коныркулжа (в переводе коричневый архар) или Черный пик, Старый пик, Пик смерти. Как только его не называют. В центральной части находится Сарыкулжа (Желтый архар) или Трехзубка. Справа от Трехзубки после перевала находится Кызылтас (Красный камень) или Спящий богатырь. Справа от спящего богатыря находится Жалтас (Гребенчатый камень). За Трехзубкой и Спящим богатырем есть одна черная гора – Карашокы (Черная долина). Другого названия нет. Она спрятана от всех, это самая отдаленная северная гора. О ее существовании знают не все", – рассказывает гид.

Покорив все 9 вершин, Павел Новокшонов стал разрабатывать собственные маршруты. Каждый маршрут прошел сам. Никогда не ходил "на ура", всегда старательно изучал все тропы, искал безопасные маршруты, пользуясь программой Google-maps. Пытался составить такие туры, которые были бы доступны любому туристу.

"Маршрутов, конечно, очень много – от самых простых, где может пройти любой турист, до таких сложных, которые доступны только для подготовленных людей. Есть большие маршруты, где за день нужно пройти 15-20 километров. К примеру, маршрут на Спящий богатырь или вокруг Трехзубки. Этот тур очень живописный. Вокруг горы расположено несколько ущелий, каньонов и перевалов, заросших растительностью", – рассказывает Павел.

Почему заказник называется Бектау-Ата?

Для жителей Карагандинской области Бектау-Ата является священным и даже сакральным. А все благодаря святому старцу Беку, в честь которого и назван заказник. В честь него сложено много легенд.

"В древние времена на территории нынешнего Казахстана часто случались войны и набеги. Народ кочевал. И вот в очередной раз на наш народ нападает войско джунгаров, они начинают спасаться бегством. В одном из аулов жил старец Бек. У него был дар прорицателя. Он стал уводить своих людей от захватчиков. В пути им встретилась река, а войско джунгар догоняло. Тогда старец взмолился и попросил у Аллаха помощи. Река разлилась и отрезала его людей от войска. Дальше старец привел свой аул в горы. Сказал, что здесь можно спрятаться. А сам ушел в пещеру жить отшельником, которою потом и назвали Аулие, что означает священная. Так урочище назвали в честь святого старца Бека. Если дословно переводить, заказник называется "Гора святого старца Бека", – рассказывает Павел.

Zakon.kz/Из личного архива героя

Есть и другие варианты легенды. По словам гида, заказник до сих считается сакральным местом. Веками священную пещеру регулярно посещали паломники. Туда приезжают женщины, желающие забеременеть.

Zakon.kz/Из личного архива героя

В южной части заказника находится самая значительная гора – пик Бектау-Ата высотой 1215 метров с крутыми и резкими подъемамм, с большим количеством отвесных скал. Это самый физически сложный маршрут. Павел говорит, что желающим его покорить нужно иметь хорошую физическую подготовку. Даже покорители алматинских гор это признают. Именно этот пик, проезжая на трассе Караганда – Балхаш, видят люди.

Пещеры

Пещера Аулие считается самой известной в заказнике и самой глубокой (около 55 метров). Путь в пещеру усеян буреломом, камнями и зарослями. У входа в пещеру растет дерево, на ветвях которого туристы завязывают веревочки, загадывая желания.

Среди самых известных пещер заповедника – Пещера карандашей. Она естественного происхождения и находится в районе Маленькой черепахи. Отдыхающих в оздоровительных лагерях детей часто водили туда в походы. Не было большего счастья для маленького балхашца, чем найти в пещере так называемый "карандаш". Карандаш – это обломок древнего минерала в виде кристалла, образовавшийся внутри пещеры.

"В заказнике есть две пещеры карандашей. Обе находятся на Маленькой черепахе. Там раньше добывали минералы: кварц, пьезокварц, флюорит, слюду, дымчатый кварц и другие. В 1959 году здесь была начата разработка. Когда заходите внутрь, видно кварцевые следы. Раньше там огромными колоннами росли кристаллы. Сейчас их уже нет. Все растащили. Хотя особо удачливая детвора может найти маленькие обломки в породе рядом, – рассказывает гид. – Даже просто прогуливаясь по Бектау- Ата, можно найти кристаллик, потому что на территории заказника есть очень много взрывных воронок, оставшихся после геологоразведчиков". Павел Новокшонов

Уникальная флора Балхаша

Здесь растут удивительные растения, которые занесены в Красную книгу Казахстана и считаются эндемиками. Это несколько видов можжевельника, а также копеечник бектауатинский.

Обитает здесь и необычное животное – пресноводный рачок щитень. В науке щитней называют обитателями луж. В Бектау- ата они живут преимущественно в каменных чашах или колодцах, заполняемых по весне водой. Считается, что пресноводные ракообразные щитни – ровесники динозавров. За миллионы лет их анатомия нисколько не изменилась. В Казахстане это исчезающий вид.

Zakon.kz/Из личного архива героя

Туранговая роща, или балхашская саванна

Поражает воображение туристов и реликтовая туранговая роща. Ее еще называют балхашской саванной. Дерево туранга пережило ледниковый период. Растет оно всего в нескольких местах на планете и одно из них – поселок Ортадересин, располагающийся в 50 километрах от Балхаша.









Zakon.kz/Из личного архива героя

По-другому дерево туранга называется "разнолистный азиатский тополь". Это эндемик. Уникальность туранги в том, что на одном стволе растут три разновидности листьев: снизу – листья, как у ивы, посредине листья похожи на тополь, а вверху – на листья смородины. Ехать в туранговую рощу гид советует после обеда. Если оказаться там ближе к закату, то действительно может показаться, что ты где-то в африканской саванне.

Zakon.kz/Из личного архива героя

"У местных жителей туранга считается священной, ее вырубка запрещена. Туранга выживает за счет сильной корневой системы. Корни дерева уходят глубоко под землю на 50-60 метров и благодаря этому достают до подземных вод. Казахи издревле называют это дерево "жел туранга", то есть туранга, приносящая ветер. Потому что даже в самую жару это дерево дает прохладу", – рассказывает Павел.

Сюда приезжают туристы из Англии, Шотландии, России и Австралии. Их поражают ландшафты Бектау-Ата и красота озера Балхаш. Но, по признанию нашего героя, развитию туризма в Балхашском регионе мешают отсутствие сервиса и плохие дороги.

Но он все же надеется, что когда-нибудь главный козырь казахстанского туризма – уникальная природа, огромные пространства для степных и горных походов – будут приносить деньги местному населению и государственной казне. Тем более что сейчас "походный" туризм в тренде.