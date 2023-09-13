Судьба и вера: как новое имя и фамилия меняют жизнь

В Казахстане ежегодно около 7 тысяч человек подают документы на смену персональных данных. Причины разные: в основном это желание почтить отца или деда, взять фамилию супруга или вернуться к девичьей, а иногда решающую роль играет неблагозвучность ФИО.

В республике есть и те, которых при рождении назвали Елбасы, Тенге, Нурлы жол, Рухани, Изаура, Пеле, Месси, Рианна, Тимоти, Мадонна, Афродита, Эрос, Аристарх, Арья, Флор, Спиридон – список можно продолжать долго. Некоторым своим носителям такие причудливые имена доставляют дискомфорт. Ведь, как писал Самуил Маршак, "век придется вековать им с прозваньем этим".

Буквы закона

Казахстанцу Руслану с самого детства не нравилось имя, которое дали ему родители – Василий. Поменять паспортные данные юноше удалось только в 16 лет. Именно с этого возраста казахстанцы могут по собственному желанию вносить изменения в ФИО. Вместе с именем новоиспеченный Руслан поменял и школу – слишком трудно было прежним одноклассникам и учителям привыкать к новой личности подростка.

Раньше, чтобы поменять ФИО, приходилось идти в ЦОНы. Сегодня это легко сделать самостоятельно[1] через eGov. Услугу на портале Электронного правительства можно найти в разделе "Семья" на главной странице.

Чтобы подать заявку для внесения изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния, нужно:

авторизоваться на портале eGov.kz;

выбрать услугу и основания для изменений;

выбрать филиал ЦОНа, выдающий свидетельство;

указать семейное положение и источник дохода;

указать номер и дату регистрации актовой записи, в которую необходимо внести изменения;

указать, какие изменения, исправления, дополнения необходимы для актовой записи;

прикрепить подтверждающий документ для внесения изменений;

произвести оплату;

подписать запрос.

В числе подтверждающих документов, в зависимости от причины вашего обращения, могут быть свидетельства о рождении, о заключении или расторжении брака, о рождении ребенка, усыновлении или установлении отцовства.

После выполнения всех описанных действий результат услуги появится в виде уведомления в личном кабинете портала eGov.kz. Готовый документ заявителю выдадут в ЦОНе.

"Не хотела ребенку такой же непутевой судьбы"

В некоторых случаях объяснить необходимость смены ФИО довольно сложно. Скажем, каким документом подтвердить свои личные симпатии и антипатии к определенному имени или фамилии? В этом случае, вероятно, придется все же прийти в ЦОН, где сотрудники объяснят, какие документы понадобятся конкретно в вашем случае.

Алматинка Сания после развода с мужем Аркадием решила поменять имя сыну-второкласснику, которого назвали в честь отца.

"Не хотела ребенку такой же непутевой судьбы", – объяснила женщина.

В регистрирующем органе – дело происходило в 2000-е – ей ответили, что поменять имя не проблема. Необходимо собрать пакет документов, в числе которых должно быть заявление со стороны отца. Отец такое разрешение дал, и мальчика назвали Арсением. Молодой человек пользуется обоими именами: одним – в быту, другим – в социуме.

У казахстанца Алибека Тулеуханова ситуация сложнее. Много лет он пытался сменить имя и фамилию на Али Акима – в честь деда Акимбека. Ему было отказано по причине того, что имя досточтимого предка – все-таки не Аким, а Акимбек. Заявление с уточнением о том, что выбранное юношей имя уже закрепилось за ним в реальной жизни, не удовлетворило регистрирующий орган. Алибек планирует обжаловать это решение в судебном порядке.

Жительница Алматы Алина уже в осознанном возрасте пожелала взять фамилию любимого отчима, который вырастил ее, тогда как своего биологического отца девушка считает чужим человеком. В данном случае подтверждающим документом стало письмо отчима о том, что он не против дать Алине свою фамилию, так как воспитывал, любил и обеспечивал ее с момента рождения.

Поменял имя – изменил судьбу?

Фото: АПН

Около десяти лет назад в Казахстане появилась мода вместе с заменой паспорта в 25 лет менять и имя. В тот период активизировались гадалки всех мастей, которые для снятия порчи советовали просто назвать себя иначе. На самом деле, свое прошлое нельзя взять и стереть даже на уровне документов: о перемене персональных данных в удостоверении будет сигнализировать специальный код.



А вот что о таком методе борьбы с порчей и сглазом говорит религия. В блоге Наурызбая Таганулы Отпенова, Верховного муфтия Казахстана, сказано:

"Если человеку по каким-то причинам не нравится его имя, или оно имеет плохое значение, то нет никаких препятствий к тому, чтобы поменять его. При этом нет никакой необходимости устраивать церемонии в виде чтения азана или жертвоприношения".

"В случае, когда значение поставленного имени не соответствует исламу, имя следует заменить. Из истории известно, как Посланник Аллаха менял такие имена", – отмечает устаз мечети "Вайнах" в Алматы Иминов Нурмухаммад.

Клирик Вознесенского собора в Алматы, протоиерей Евгений (Иванов), рассказал, что ни при каких обстоятельствах нельзя повторно креститься ради перемены имени только потому, что вам так сказала гадалка с хрустальным шаром в руках.

"Это большая трагедия для человеческой души, равно как и для тела. Скажу категорично: имя не влияет на судьбу человека. Как и на то, будет он хорошим или плохим, добрым или злым, богатым или бедным, счастливым или несчастным. В Священном писании есть имя Иуда – имя прекрасное, переводится как "хвалящий господа". Есть в числе апостолов два Иуды. Первый – один из прародителей богоизбранного народа. Второй – печально известный Иуда Искариот, предатель Христа. Имя одно, а судьбы разные". Протоиерей Евгений

Фото: АПН

Хотя имя не определяет характер и мировоззрение ребенка, как говорит отец Евгений, это важная составляющая личности. Нужно, чтобы ребенок любил свое имя, и тогда оно будет положительно влиять на его жизнь. Перед тем, как давать отпрыску причудливое имя, за которое его будут "травить" сверстники, протоиерей советует тысячу раз подумать и предлагает интересный выход из ситуации:

"Если родители очень почитают какого-нибудь святого, имя которого неблагозвучно для XXI века, скажем, Пуд, Псой, Урван, этими древними именами, которые прекрасно переводятся, можно наречь ребенка для его религиозной жизни. Он будет с этим именем исповедоваться, причащаться, венчаться, с этим именем его будут отпевать и поминать в церкви. Еще один вариант – выбрать двойное имя или созвучное древнему: по документам Даниил и Полина – в крещении Нил и Поликсения".

Отец Евгений объясняет: православное имя связывает человека с его святым. Сергия – с Сергием Радонежским, Георгия – с Георгием Победоносцем, Екатерину – с великомученицей Екатериной, Марию – с преподобной Марией Египетской. По словам протоиерея, важно, чтобы ребенок знал своего святого покровителя, читал его житие. Сейчас продаются адаптированные издания с картинками для самых маленьких.

Что касается перемены фамилий из-за их неблагозвучности, то протоиерей отвечает следующее:

"Неважно, что кому-то смешна твоя фамилия. Ты веди себя не смешно. Твои отец и мать с этой смешной фамилией жили, дошли до Берлина, подняли целину. Надо ли ее менять?" – задается вопросом клирик и советует любую мысль пропускать, по Сократу, через три сита: правды, доброты и целесообразности.

Антропонимика и демография

С обретением страной независимости многие казахстанцы начали отказываться от русских окончаний в своих фамилиях. Мотивировано это разными причинами, в основном желанием отдать дань уважения старшему поколению и стремлением вернуться к истокам. Однако есть люди от науки, которые считают, что отказ от окончаний может привести к путанице в идентификации имени и фамилии.

Так, эксперт в демографической статистике Кайыр Рыспаев указывает, что фамилии, от которых просто отрезали "ов", "ев" и "ин", порой не отличить от имени. Ведь очень часто они происходят от имен отцов, дедов и прадедов. При этом фамилии с окончаниями "ұлы" и "қызы" могут лишь усугубить путаницу, ведь употребляются они не только в фамилии, но и в отчестве.

Фото: АПН

В давние времена, когда общины были небольшими, можно было обходиться ограниченным числом имен. Однако с увеличением числа людей для различения однофамильцев пришлось придумать прозвища, которые могли со временем стать фамилиями. Сегодня число граждан Казахстана подобралось к 20 миллионам человек, и вопрос идентификации стоит как никогда остро.



Издавна казахи имели масштабный именник: доктор филологических наук Гульнара Кульдеева с 1990 по 2000 год собрала картотеку из 40 000 казахских имен и 19 000 фамилий. Личным именем в казахском языке может стать любое слово. Но сегодня в детских садах, школах и университетах становится все больше тезок. По мнению Рыспаева, для лучшей идентификации людей важно сохранять уникальность персональных данных. Для этого фамилию надо передавать от отца к сыну, а не менять каждое поколение, уверен исследователь.

Заглядывая в завтрашний день

Перед тем, как дать ребенку имя, эксперты советуют изучить статистику тезок на официальном сайте Бюро национальной статистики. Имя не должно быть слишком популярным, но при этом не должно быть и экзотическим. Здесь, как и во всем, приветствуется золотая середина.

В Казахстане в среднем рождается 1204 ребенка в день. И нет сомнений в том, что каждый из них получит имя. Каким оно будет – определяют родители или те, кому они уступили это право. Важно при этом уметь заглянуть в завтрашний день ребенка, представить его взрослым и угадать роль выбранного имени в его будущей жизни.

Автор: Полина Чихичина, АПН