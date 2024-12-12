Родительство как профессия: алматинец вывел "золотую" формулу воспитания счастливых детей

Каждый родитель хочет, чтобы дети росли счастливыми, в любви и заботе. Однако на деле выходит так, что мы погрязаем в работе и хлопотах, едва находя время для общения с чадами. Как воспитать из них хороших людей при таких условиях – в материале Zakon.kz.

Советами с редакцией поделился семейный коуч из Алматы Асхат Абжанов. 36-летний отец четверых детей собирает огромную аудиторию как в жизни, так и в соцсетях, своими размышлениями о том, как вырастить ребенка счастливым. Ему изливают свою душу не только родители, но и дети.

"Я с детства мечтал быть учителем, но, когда пошел в школу, преподаватели того периода меня не вдохновили. Передумав, мне хотелось заработать денег. Со школьной скамьи я помогал маме, продавал хлеб. Потом с другом торговали семечками на базаре. В старших классах работал официантом. В студенческие годы, хоть и учился на туризм, продвигал разные бизнес-проекты, предлагал косметику. После вуза у меня была IT-компания, занимался тендерами". Асхат Абжанов

Но в 26 лет, когда Асхат женился и стал отцом, он понял, что не хочет больше заниматься бизнесом.

"Я хотел делать то, что мне будет по душе. Я знал, что это не про деньги, а что-то действительно важное. Тогда вспомнил мечту детства – быть учителем. Начал ходить по школам, предлагал провести тренинги. Но меня не воспринимали всерьез, потому что был молод, неопытен и не имел специального образования. Тем не менее где-то мне дали шанс на безвозмездной основе проводить мастер-классы. Как правило, я рассказывал про свой опыт в бизнесе, как зарабатывать со школьной скамьи". Асхат Абжанов

В 2016 году Абжанов договорился с руководством КазНУ им. аль-Фараби, взял в аренду комнаты в общежитии и открыл детский лагерь.

"Собрали 32 ребенка. И на выпускном они сказали, что это был их самый лучший лагерь в жизни. Потом отправили второй поток, и так все стало нарастать". Асхат Абжанов

В определенный момент преподавателю стало недостаточно своих знаний, чтобы развивать детей. Тогда он обратился к известному учителю Шалве Амонашвили из Грузии, получил диплом и за девять лет работы лагеря выпустил уже 15 тыс. учеников.

Фото: из личного архива Асхата Абжанова

"Работа с детьми – одна сторона медали, потому что они возвращаются домой, а там их встречают родители со старым мышлением. А мы учим их лидерским качествам, умению отстаивать свою позицию, развивать критическое мышление. Тогда я понял, что нужно работать и с родителями. Мне было всего 27 лет, дочь маленькая и говорить с родителями, в числе которых взрослые и многодетные, про воспитание детей было очень страшно и неловко. Но, когда я увидел, что они очень внимательно слушают, задают вопросы, откликаются, делятся своими историями и даже пускают слезу – понял, насколько они нуждаются в поддержке. Я стараюсь больше просвещать родителей, чем детей". Асхат Абжанов

Своими идеями Асхат делится и в соцсетях. Сейчас у него около 380 тыс. подписчиков в Instagram, 500 тыс. наблюдателей в TikTok – в основном родительская аудитория.

"Самая большая проблема в том, что вся система образования готовит детей только к профессии – быть инженером, врачом, учителем и так далее. Но ни школа, ни университет не учат человека правилам семейной жизни: быть мужем и женой, папой и мамой, дедушкой и бабушкой. Хотя это главные и неизученные сферы. Мы создаем семью, абсолютно не понимая, как выстраивать правильные отношения и воспитывать детей. На своем опыте набиваем "шишки", а дети из-за этого страдают". Асхат Абжанов

Принцип педагога: продвигать в общество только то, что сам применил на практике. У Асхата Абжанова с супругой Жанат прекрасные дети: Айзере – 10 лет, Кайсару – пять, Димашу – 2,5 года, а Ансару всего два месяца.

Фото: из личного архива Асхата Абжанова

"Мы не ругаем детей, не кричим на них, тем более не бьем. У нас с ними диалог на равных. Мы даем им право голоса, чтобы они высказали свое мнение по ситуации. Может, для кого-то это покажется мягким подходом, но я считаю, что, если ребенка правильно наполнить любовью, у него будет внутренний стержень, уверенность в себе и он легко добьется всех своих целей". Асхат Абжанов

По мнению семейного коуча, ребенок становится избалованным лишь в том случае, когда родитель не занимается его воспитанием и из чувства вины откупается за это в виде подарков, выполнения прихотей.

"Задача – не бояться избаловать ребенка, а правильно доносить свою любовь и давать то, в чем он на самом деле нуждается. А это прежде всего внимание, общение, игры. Если брать идеологию гуманной педагогики, то "воспитание" состоит из трех слов "в, ос, питание". То есть питание и "ос" в данном случае – это душа ребенка, которая нуждается в любви и заботе. Пока мы живы, мы воспитываем ребенка всю жизнь своей любовью. У казахов есть очень мудрая система: до шести лет мы воспитываем чадо, как короля, потому что в этот период формируются базовые убеждения и он все впитывает в основу подсознания. Если до шести лет он будет расти в запретах и ограничениях – это будет убеждение, в которое он будет верить всю жизнь. С шести до 12 лет можно выставлять границы, что можно, а что нельзя. Далее до 18 лет лучше для него быть наставником и другом". Асхат Абжанов

Асхат Абжанов перечислил свои три "золотых" правила воспитания детей счастливыми: