Новогодние истории: зачем в частные дома павлодарцев приходят Дед Мороз и Снегурочка

Маленьких павлодарцев порадовал визит главных новогодних героев. Но они пришли не только с традиционными детскими праздничными наборами, так как внимание Деда Мороза и Снегурочки было приковано, в первую очередь, к дымоходам, передает Zakon.kz.

Дедушка Мороз и Снегурочка пожаловали сегодня к павлодарцам с особой миссией и вопросами. Мальчишки и девчонки при виде главных новогодних гостей не робели и рассказывали... но не стихи-заготовки, а все, что знают о пожарной безопасности. Например, телефонный номер, по которому следует звонить при пожаре.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

"В преддверии праздника Нового года мы можем не только пожелать всем оставаться здоровыми, счастливыми, но и внести вклад в то, чтобы это пожелание сбылось. Мы – профессионалы в деле безопасности. И детям такая подача очень нравится, информация остается в памяти", – рассказала Снегурочка, она же главный специалист управления государственного пожарного контроля Айнур Аскарова.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Маленькие павлодарцы получили специальные подарки – сладости с QR-кодами, перенаправляющими на сайт с познавательной информацией, а также раскраски на противопожарную тематику – их, кстати, разработали и выпустили в Павлодаре. Взрослые тоже не остались без даров от новогодних гостей – им вручили датчики угарного газа.

"На учете ДЧС Павлодарской области состоят 1233 семьи, относящиеся к категории социально-уязвимых слоев населения, для них и предназначены эти приборы – в подарок. В 2024 году установлены 709 датчиков угарного газа. Мы всем владельцам домов с печным отоплением рекомендуем их приобрести и установить", – добавил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Павлодарской области Оразбек Уалиханов.

Вместе с сотрудниками ДЧС обход осуществляют представители местных исполнительных органов, полицейские и волонтеры. Пристальное внимание, в первую очередь, уделяется многодетным, малообеспеченным семьям и пожилым людям.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Специалисты напоминают, что идет пожароопасный сезон и особенно бдительными должны быть как раз жители частных секторов, не подключенных к центральному отоплению. А таких в Павлодаре около 13 тыс. семей.

По данным ДЧС Павлодарской области, с начала отопительного сезона в регионе произошли 32 пожара. Угарным газом насмерть отравились три человека. О существующих рисках горожан просят не забывать даже под праздничные фейерверки и бой курантов.

В начале 2024 года мы сообщали, что в ВКО из-за неочищенного дымохода печи отравились три человека. Год назад, в октябре 2023 года, в Костанайской области угарным газом насмерть отравились мать и двое детей. Еще одна трагедия произошла в октябре 2024 года в селе Черноярка Павлодарской области. От угарного газа в собственном доме погибла 34-летняя женщина.