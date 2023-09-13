Больше 50 объектов незаконно построили в горах Алматы

На 42 объекта, незаконно возведенные в горной местности Алматы, подали в суд. Об этом на площадке РСК рассказал заместитель руководителя городского Управления градостроительного контроля Олжас Тулебаев, передает Zakon.kz.

По информации Олжаса Тулебаева, в настоящее время в Алматы ведется строительство 823 объектов, 240 из которых бюджетные, а 583 коммерческие, в том числе 155 жилых комплексов. На них задействованы 383 строительных компаний и 138 организаций технического надзора.



"С начала года проведено 740 внеплановых проверок, выявлено 956 нарушений с наложенными административными штрафами на общую сумму 187 миллионов тенге. Выдано 779 предписаний на устранение нарушений. Также за некачественное строительство и организацию производства строительно-монтажных работ привлечены к ответственности 47 подрядных организаций на сумму 35,7 миллионов тенге". Заместитель руководителя городского Управления градостроительного контроля Олжас Тулебаев

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В этом году управлением подано 53 иска в суд с требованием снести незаконно возведенные объекты. 17 из них удовлетворено, а 36 находятся на рассмотрении.

"Снесено 19 незаконно возведенных объектов, в том числе и по решениям 2022 года. Приостановлены действия 20, а также прекращены действия 247 строительных лицензий". Олжас Тулебаев

В ходе брифинга замруководителя управления прокомментировал ситуацию касательно незаконного строительства в горной местности. Так, по его словам, с 2022 года ведомство выявлено 52 таких факта: 21 здание в Бостандыкском районе, 24 – в Медеуском районе и семь – в Наурызбайском районе.

"По выявленным фактам в суд подано 42 исков, по 16 уже имеется решение суда. Из них под снос попали 10, а исполнить предписания должны шесть. Семь исков готовятся в суд, также по трем ведутся проверки. Касательно моратория в горной местности, внесены изменения и поправки в Строительный кодекс. Сейчас крутизной не более 15 градусов строительство запрещено. Управлением в таких склонах предпроектные документы не выдаются. Если объект незаконно начат ведомством принимаются все меры". Замруководителя городского Управления градостроительного контроля

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Пока представители архитектурно-строительного контроля лишены права беспрепятственного посещения объекта в рамках инспектирования, и проверки, в соответствии с Предпринимательским кодексом, проводятся только на основании официальных обращений. По инициативе акима Алматы Ерболата Досаева при поддержке президента вносятся поправки по пересмотру порядка проведения проверок и усилению контроля за строящимися объектами. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в Парламент.

"Мы хотим усилить работу в данном направлении. Изменения, которые внесут в законопроект, помогут управлению оперативно пресекать некачественное и незаконное строительство". Олжас Тулебаев

Олжас Тулебаев обратился к алматинцам, планирующим приобретать недвижимость, попросив их перед покупкой проверять строящееся ЖК на наличие полного пакета документов и в случае нарушений заявлять о них по WhatsApp номеру горячей линии Управления градостроительного контроля: +7 705 89 66 000.