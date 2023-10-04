В Карагандинской области с помощью программы "Ауыл аманаты" повышают доходы сельчан

В Карагандинской области по программе "Ауыл аманаты" сельчанам уже выдано 247 льготных микрокредитов. В основном займы пойдут на развитие животноводства, передает корреспондент Zakon.kz.

Программа "Ауыл аманаты", направленная на улучшение жизни и повышение доходов сельчан, стартовала в регионе в начале года и активно востребована. Уже охвачено около 70 сельских округов. До конца года планируется поддержать больше 600 проектов.



"По программе "Ауыл аманаты" сельчанам предоставляются микрокредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет. В Карагандинской области на 2023 год на ее реализацию выделено 3,4 млрд тенге. В настоящее время одобрено 247 проектов на общую сумму почти 2 млрд тенге. На 203 проекта займы выданы, еще по 44 заключаются договоры", – рассказал Куандык Ахметов, руководитель отдела микрокредитования, развития регионов и сельскохозяйственной кооперации областного управления сельского хозяйства.

Он отметил, что о программе сельчане знают. Для этого проводилась большая разъяснительная работа. На встречах с жителями сельских населенных пунктов рассказывали о возможностях и условиях государственной поддержки и призывали участвовать в программе.

Для индивидуальных предпринимателей максимальный размер займа – 2500 МРП (8,6 млн тенге), а для СПК – 8000 МРП (27,6 млн тенге). Деньги могут получить как начинающие, так и действующие предприниматели. Предусмотрены льготные каникулы – на срок до полутора-двух лет (не более одной трети от продолжительности срока микрокредитования). В качестве залога может выступать и сельская недвижимость.

Особое внимание уделяется получателям адресной социальной помощи. Задача – чтобы с помощью стартового капитала они смогли открыть дело и за счет доходов улучшили свое финансовое положение. Таким образом отпадет необходимость в государственных пособиях. Кроме того, создаются новые рабочие места для сельчан.

Фермерам выгодно объединяться в кооперативы. В области микрокредиты уже получили 35 СПК, еще 5 оформляют договоры. В заявках преобладает развитие животноводства, кредитные средства пойдут на покупку лошадей, крупного рогатого скота. Также мелкие сельхозтоваропроизводители смогут приобрести новую технику.

К примеру, в Актогайском районе поддержку получил проект СПК в селе Сарытерек. В июне запустили ферму по производству кумыса мощностью 1000 литров в день. По программе "Ауыл аманаты" кооператив получил 21 млн тенге кредита на приобретение необходимой сельскохозяйственной техники.

От сельских предпринимателей поступило несколько заявок на открытие теплиц, чтобы выращивать овощи круглогодично.

Программа способствовала и решению социальных вопросов в сельской местности. В Абайском районе не было инватакси. Услугу для людей с ограниченными возможностями открыла жительница поселка Топар Ольга Матакова.

"Идея была давно, но нужна была подходящая машина. В поселок приезжали с агитацией программы, решила попробовать и все решилось. Подала заявку на получение кредита, ее одобрили. Купила спецмашину для перевозки людей с ограниченными возможностями. Она оборудована пандусом, чтобы было удобно колясочникам. "Ауыл аманаты" действительно помогает сельчанам развиваться. Это хороший стимул заняться своим делом". Ольга Матакова

Еще одна жительница Топара Рауан Рашева на кредитные средства купила погрузчик, чтобы оказывать транспортные услуги. Уверена, что без работы не останется. Зимой будет чистить снег, летом задействует технику на сенокосных угодьях.

В поселке Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района предприниматель на кредитные средства открыл автомойку самообслуживания.

Заявки рассматривают в СПК "Сарыарка", которая является поверенным агентом по сопровождению проекта по повышению доходов жителей области. Займы выдаются через региональную микрофинансовую организацию Atameкen Qaragandy. В корпорации отметили востребованность программы. А целевое использование средств будут отслеживать специалисты МФО.

Напомним, программа "Ауыл аманаты" была запущена в стране по поручению главы государства. Президент Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" приоритетное внимание уделил вопросам уровня жизни на селе.