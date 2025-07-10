От повестки до демобилизации: как проходит призыв на срочную службу в армию Казахстана

В Казахстане закончился весенний призыв на срочную воинскую службу. О том, какие навыки получат молодые люди в Вооруженных силах РК, почему стоит не бояться армии и как призывников распределяют по родам войск, – в материале Zakon.kz.

В Казахстане призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Повестка вручается гражданину лично под роспись либо посредством SМS-сообщения. После того как молодой человек получил это извещение, он обязан явиться в отдел по делам обороны, к которому он приписан. В военном комиссариате проводится проверка состояния здоровья и степень годности к воинской службе.

Фото: Министерство обороны РК

После медицинского освидетельствования и изучения морально-деловых качеств будущего бойца зачисляют в специальные команды.

"Приказ о персональном зачислении призывников в списки воинской команды и отправлении его на воинскую службу издает начальник Департамента по делам обороны. Воинские команды формируются трое суток. Все это время молодые люди проживают на сборном пункте", – рассказал начальник Департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС РК Даурен Абдуллин.

День издания приказа начальника Департамента по делам обороны считается началом срочной воинской службы.

Как призывников распределяют по родам войск

Прежде чем отправить парня служить в той или иной воинской части, призывная комиссия внимательно изучает личное дело новобранца. Место, где солдат проведет ближайший год, зависит от его образования, специальности и состояния здоровья. К примеру, призывники, окончившие факультеты механизации и электрификации сельского хозяйства, часто направляются в Сухопутные войска.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Парни, окончившие математические, физические и инженерно-экономические факультеты, обычно служат в Силах воздушной обороны и Военно-морском флоте.

Фото: akorda.kz

Для Десантно-штурмовых войск идеальным кандидатом является молодой человек с хорошей физической подготовкой, с образованием не ниже среднего и имеющий опыт прыжков с парашютом.

Фото: akorda.kz

Чтобы попасть в Пограничную службу Комитета национальной безопасности РК, требуются высокая стрессоустойчивость, умение действовать в нестандартных ситуациях и строгое соблюдение инструкций. Кандидат также должен пройти строгий профессиональный отбор.

В Службу государственной охраны направляют парней ростом не ниже 180 см и не выше 195 см. Приоритет отдается молодым людям без родимых пятен на лице и с высоким уровнем физической подготовки.

Фото: akorda.kz

В Национальной гвардии от солдат требуется крепкое здоровье и дисциплина, но по сравнению с другими родами войск требования к образованию и профессиональной подготовке более гибкие.

Фото: akorda.kz

В частях гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям особенно ценятся призывники, окончившие факультеты механизации и электрификации сельского хозяйства, а также инженерные колледжи и вузы.

Какие альтернативные варианты есть для прохождения срочной службы?

Альтернативная служба в Казахстане не предусмотрена. Но, если молодой человек по каким-либо причинам не прошел срочную службу, то начиная с 24-летнего возраста он может получить военно-учетную специальность в филиалах Военно-технической школы Министерства обороны РК на платной основе.

Что нужно знать родителям о призыве в армию?

Ни для кого не секрет, что многие солдаты тяжело переживают разлуку с близкими, друзьями и родственниками. Адаптационный период в новой среде и мужском коллективе может происходить длительно и болезненно. Чтобы избежать подобных проблем, солдатам позволяется часто общаться с близкими и родными через специальный сервис "Отбасымен бейнеқонырау".

"Отбасымен бейнеқонырау" обеспечивает видеосвязью солдат с их родными и близкими. Кроме этого, во всех подразделениях функционируют социальные чаты для общения командиров с родителями солдат. Солдаты срочной службы разговаривают с родителями по телефону три раза в неделю. Есть возможность звонить по видеосвязи по выходным. Кроме этого, в субботу и воскресенье разрешаются свидания с родственниками", – рассказал Даурен Абдуллин.

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Стоит отметить, что некоторые родители, которые проводили своих сыновей в армию, заметили, что современная казахстанская армия стала более открыта и прозрачна, а условия службы – более комфортными.

К примеру, алматинец Егор Струев, недавно встретивший своего племянника, отслужившего в рядах Вооруженных сил РК, рассказал, что для казахстанских срочников созданы все условия для того, чтобы те достойно выполняли свои обязанности. Особое внимание уделяется питанию солдат. Изысками, конечно, военнослужащих не балуют, но голодным рядовой точно не останется.

"Я сам служил в Группе советских войск в Германии. Отмечу, что быт современных казахстанских солдат намного лучше устроен, чем советских воинов. Во-первых, в лучшую сторону отличается питание. Казахстанские срочники каждый день получают необходимое количество овощей, фруктов и белков для молодого организма. Во-вторых, полное отсутствие дедовщины. Ребята служат в коллективе, где все практически одного возраста и где нет старослужащих", – поделился Егор Струев.

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Многие молодые люди, прошедшие срочную службу, отмечают, что армия помогает стать более дисциплинированными, учит управлять временем и организовывать свой день; подтянуть физическую форму; обрести уверенность в себе; научиться работать в команде и брать на себя ответственность.

"Я, конечно же, очень скучаю по своим родным. Но меня постоянно поддерживают командиры. Узнают, как настроение, как дела. Это очень приятно. В целом мне служба нравится. Я горжусь тем, что являюсь военнослужащим армии Казахстана", – рассказал рядовой срочной службы Темирлан Каримов.

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Конечно, служба в армии – не санаторий. Для многих молодых людей это первый опыт строгой дисциплины, физической нагрузки и жизни по распорядку. Но именно благодаря поддержке командиров и комфортным бытовым условиям адаптация проходит легче. Многие парни из числа тех, кто уже давно отдал свой воинский долг Родине, вспоминают позитивные моменты о службе.

"Наверное, воспоминания о службе у меня самые положительные. Я повзрослел, возмужал и набрался определенного жизненного опыта. Я ни разу не пожалел, что год отслужил в армии. Молодым парням, которым предстоит призваться в ряды Вооруженных сил, я советую не сомневаться в своих силах, не бояться тягот воинской службы и достойно отслужить. Желаю с честью нести звание казахстанского солдата!" – сказал ефрейтор запаса Санжар Керимбаев.

Какая ответственность предусмотрена за уклонение от воинской службы?

Важно помнить, что уклонение от военной службы – это административное и уголовное правонарушение, предусматривающее административную и уголовную ответственность. Поэтому лучше не дожидаться санкций, а своевременно пройти все этапы призыва или выбрать альтернативу, например, обучение в ВТШ.

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Кроме того, наличие военного билета открывает дополнительные возможности при поступлении в некоторые вузы, на госслужбу и при трудоустройстве в силовые структуры.

