Засада, плен и допрос: в Казахстане впервые начали готовить военных наблюдателей ООН

Пилотный курс по подготовке военных наблюдателей ООН проходит в Центре миротворческих операций Министерства обороны РК. Прежде подготовка военнослужащих Вооруженных сил Казахстана к участию в миротворческих операциях проводилась за рубежом иностранными специалистами, сообщает Zakon.kz.

Программа курса разработана опытными инструкторами, за плечами которых по несколько миротворческих миссий ООН в разных странах. В ходе практических занятий, которые ведутся в учебном центре "Бітімгер", отрабатываются алгоритмы действий военного наблюдателя при нападении и взятии его в заложники, психологическая подготовка при проведении с ними допроса. Также обучаемые выполняют задачи по воздушному патрулированию, обнаружению самодельных взрывных устройств и эвакуации раненых с минного поля.

Первый день практических занятий для группы казахстанских военных наблюдателей начался с захвата в плен. По легенде учений транспорт, на котором двигалась их группа, был атакован боевиками.

Засада была организованна прямо при въезде в учебный центр. Военнослужащих о том, что учения начнутся сразу, не стали предупреждать.

Фото: Zakon.kz

Боевая группа повстанцев с помощью взрывного устройства вывела автомобиль миротворцев из строя, атаковала его светошумовыми гранатами и дымовыми шашками. Безоружные наблюдатели не успели среагировать, как их вытащили из грузовика, поставили на колени, связали руки и надели на их головы мешки.

Фото: Zakon.kz

К своему лагерю боевики погнали пленных бегом. Отстающих подгоняли ударами автоматных прикладов по спине и выстрелами в воздух. Организаторы учений попытались максимально приблизить программу к возможным реальным событиям.

Фото: Zakon.kz

По дороге миротворцев попытались отбить правительственные войска. Их подразделения завязали бой с повстанцами. Однако попытка освобождения с треском провалилась. Бандиты умело организовали оборону, а затем, используя складки местности, смогли скрыться вместе с пленными. К счастью, условных раненых и убитых среди казахстанских военнослужащих, попавших под перекрестный огонь, не было.

Фото: Zakon.kz

Следующий этап учений – поведение на допросе. Для миротворца основная задача – это не провоцировать своего собеседника на агрессию. За поведением и эмоциональным состоянием военнослужащих наблюдает опытный инструктор –психолог, который затем вынесет решение об эмоциональной устойчивости наблюдателя.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что девушек-миротворцев члены "бандформирований" не жалели и вели допрос не менее жестко, чем с мужчинами. Несмотря на крики и грубость, девушки держались стойко и старались вести себя спокойно.

Одна из военнослужащих выбрала другую тактику – переговоров – и старалась на все вопросы отвечать максимально просто и даже заученными фразами.

"Я не могу ответить на все ваши вопросы, я не имею права. Я прибыла в вашу страну с миротворческой миссией, я безоружна. Я приехала, чтобы помочь вам наладить мир в вашей стране", – говорила девушка.

Фото: Zakon.kz

После допроса экстремальная часть практических занятий закончилась и военных наблюдателей освободили. Медицинская и психологическая помощь никому не понадобилась.

"Особенно тяжело на "допросе", играющие за повстанцев хорошо справились со своей задачей, задают вопросы профессионально. Неподготовленный человек легко выдаст нужную им информацию и навредит себе. Я не успел уничтожить документы. Поэтому сразу назвал свое имя и звание, чтобы своей ложью не вызвать агрессию у похитителей. Нельзя рассказывать о своей семье. Меня, к примеру, спрашивали, сколько у меня детей и сколько им лет ", – поделился военный наблюдатель ООН Диас Махмут.

Также участники отметили, что подобные практические занятия кардинально отличаются от теории.

"Психологически тяжелее, чем физически. Начинается паника, когда ты находишься в мешке, дезориентирован, не понимаешь, что происходит и что будет в следующую минуту. Мы не знали, что нас ждет, мы ехали просто на полевой выход. Это было неожиданно", – рассказала военный наблюдатель ООН Карина Юн.

Фото: Zakon.kz

Основная цель проведения практических занятий – это проверка способности военнослужащих умело действовать в различных нестандартных ситуациях и вести наблюдение в сложной и резко меняющейся обстановке.

"Действуя в рамках мандата ООН, военные наблюдатели должны уметь грамотно действовать в кризисных ситуациях, сохраняя выдержку. Главная их задача – выжить в течение первых, самых опасных 15 минут", – пояснил начальник Управления миротворческой подготовки подполковник Рустем Сулейменов.

Перед тем, как выехать на полигон, слушатели прошли комплекс дисциплин, освоение которых обеспечит готовность офицеров к успешному выполнению ими миротворческих задач.

Военнослужащие всесторонне изучают международное законодательство, регулирующее миротворческую деятельность, статус и обязанности военного наблюдателя, порядок его действий в кризисной обстановке, а также организацию взаимодействия как с представителями местной власти, СМИ, так и с противоборствующими сторонами конфликта.

В будущем Центр планирует пригласить экспертов из Организации Объединенных Наций для проведения оценки курса. Если программа будет одобрена и курс пройдет аккредитацию, это даст возможность готовить сертифицированных военных наблюдателей международного уровня.