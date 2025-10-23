#АЭС в Казахстане
Статьи

Международный имидж и бесценный опыт: почему Казахстан участвует в миротворческих миссиях ООН

миротворцы, учения, миссия ООН, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 17:01 Фото: Центр подготовки миротворцев РК
Казахстанские военнослужащие продолжают нести службу в составе сил ООН. О целях миротворческой деятельности Казахстана и о том, как профессионализм наших соотечественников оценивают иностранные военные, в материале Zakon.kz.

Впервые Казахстан заявил о своем желании принять активное участие в миротворческих операциях ООН в 1991 году, сразу после обретения независимости. В тот период для государства, которое совсем недавно получило самостоятельность, было важно наладить дипломатические отношения с соседями и всем миром, а также показать себя как сильную страну, выступающую за мирное урегулирование любых конфликтов.

Фото: Zakon.kz

Первый свой миротворческий контингент Казахстан направил в 2018 году в Южный Ливан. Полноценное участие в миротворческих операциях началось несколько позже, когда наша страна создала специализированное подразделение "Казбат", предназначенное для участия в миссиях ООН.

Фото: МО РК

Сейчас Казахстан участвует в миротворческих миссиях в различных точках мира, включая Африку, Ближний Восток и другие регионы. Казахстанские миротворцы оказывают содействие в защите гражданских лиц, обеспечении гуманитарной помощи и стабилизации политической обстановки. Историческим шагом для Казахстана стало самостоятельное развертывание миротворческого контингента в миссии ООН на Голанских высотах, где сегодня в ее составе проходят службу 139 казахстанцев, выполняя задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами.

Фото: Zakon.kz

Казахстанские миротворцы, вернувшиеся на Родину с миссий ООН, отмечают, что для военнослужащих подобные командировки – это шанс приобрести бесценный опыт. К примеру, майор Батыр Туяков, выполнявший миссию в качестве военного наблюдателя в Демократической Республике Конго, рассказал, что служба в составе миротворческого контингента дала ему много полезных навыков и ценные знания.

"В мои обязанности входили сбор необходимой информации о происходящем в стране, проведение и составление анализа как стороннего наблюдателя. Обстановка в этой стране непростая. Работа в условиях нестабильности научила меня быстро принимать важные решения и эффективно реагировать на изменяющиеся обстоятельства",– пояснил офицер.

Фото: Центр подготовки миротворцев РК

Батыр Туяков также отметил, что участие Казахстана в миротворческих миссиях по всему миру оказывает огромное влияние на укрепление позитивного имиджа. Международное сообщество видит нашу страну, которая не только озабочена собственной безопасностью, но и готова внести вклад в решение глобальных проблем.

"Иностранные наблюдатели высоко оценивают результаты казахстанских миротворцев, о чем свидетельствуют положительные оценки со стороны ООН и других организаций. К слову, наши военнослужащие принимают участие в миссиях не только в составе миротворческих контингентов, но и на дипломатическом уровне, способствуя продвижению идей мирного решения конфликтов", – отметил спикер.

Фото: Zakon.kz

За 17 лет более 600 казахстанских военнослужащих приняли участие в семи миротворческих миссиях ООН, в числе которых 7 женщин. Добавим, что в настоящее время еще 159 миротворцев принимают участие в миссии от Вооруженных сил Республики Казахстан.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
