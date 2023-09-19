Могила для Барсика: появятся ли в Казахстане кладбища для домашних животных

На прошлой неделе в Алматы прошла презентация Национальной ветеринарной палаты Казахстана, которая, как предполагается, займется проблемами, связанными с домашними животными. Один из приоритетных моментов – вопрос захоронения питомцев, сообщает Zakon.kz.

Председатель организации – профессор ветеринарных наук Канат Орынханов. Первые результаты работ по решению проблем ветеринарии палата планирует предоставить уже через несколько месяцев. По словам представителей организации, на первом месте пересмотр регламента тестирования безнадзорных собак на агрессивность, условия содержания сельскохозяйственных животных и принятие новых правил посещения приютов для кошек и собак.

Фото: Национальная Ветеринарная Палата Казахстана

Среди прочих актуальных тем для горожан остается вопрос чипирования, исполнение закона о ведении учета мелких домашних животных на цифровой платформе TANBA, судьбы приютов, эвтаназия и захоронение домашних животных. Прозвучала также инициатива от Алматинского зоопарка о создании реабилитационного центра для диких животных, которых им периодически подбрасывают и привозят горожане.



Кремировать нельзя похоронить

На сегодняшний день самостоятельное захоронение умерших домашних животных приравнивается к уничтожению биологических отходов, и законодательно запрещено в стране. Однако это не останавливает не только алматинцев, но и жителей всего Казахстана от похорон домашних животных в скверах или у себя во дворе, под окнами жилых домов.

Отвезти четвероного друга, с которым ни один год бок о бок жил, на утилизацию, для многих людей является эмоционально непосильной задачей. В память о питомце устраивают полноценные похороны, выбирая укромное место для захоронения, с установкой памятника или надгробия. Власти периодически борются с такими инициативами горожан, и устранение кладбищ для домашних животных происходит путем уничтожения визуальных признаков: снос табличек, оградок и прочего. С точки зрения санитарных норм вопрос зачастую остается нерешенным, останки животных пребывают в земле. Специального надзорного органа, контролирующего процесс захоронения питомцев, в стране также нет.

Интересно, что в большинстве частных клиник в случае смерти животного не происходит кремации в обязательном порядке. Тело могут оставить хозяину, если тот желает похоронить его самостоятельно, "по-человечески". К слову, фото такого кладбища возле Экибастузской ТЭЦ опубликовал в социальной сети блогер Кожакельди Алданов, который выступает против таких захоронений, утверждая, что земля может быть использована более рационально для нужд людей.

Фото: Кожакельди Алданов

Средняя стоимость общей кремации по Казахстану для домашнего животного весом до 1 кг – 1500 тг, от 20 кг до 30 кг – 10 000 тг. Есть и индивидуальное кремирование, как правило за такую услугу цена выше в два раза. Однако окончательная сумма к оплате будет зависеть не только от веса, но и того факта, привозите ли вы животное самостоятельно или его забирает ветеринарная служба. Занимает весь процесс до 4-х часов, после чего прах животного вывозится на специальные мусорные полигоны.



Если хозяин хочет забрать прах себе, за это придется доплатить пару тысяч. Некоторые компании предлагают не просто урны, но даже кулоны-контейнеры на шею, для тех, кто не хочет расставаться со своим любимцем. Порой оплата кремации – не все, иногда требуются и дополнительные услуги, например – эвтаназия.

После смерти питомца, помимо кремации, хозяевам предлагают наименее популярный, но более бюджетный способ утилизации – отправить тело разлагаться в специальную яму. Однако, как правило, в такие ямы свозят бездомных животных и отходы мясных цехов.

"Вопрос эвтаназии домашних животных – сложный этически. Каждый раз обсуждение данной темы приводит к конфликтам внутри сообщества. НВПК планирует разработать единый протокол эвтаназии домашних животных, рассматриваться будут только гуманные способы умерщвления", – озвучила планы член новообразованной палаты Айгерим Исмаилова.

Четкого ответа о том, будет ли в Казахстане кладбище для домашних животных, в Национальной ветеринарной палате пока нет. Однако ясно одно: необходима надзорная служба для контроля судьбы животных, хозяева которых против кремации, чтобы предотвратить хаотичное захоронение и выбор места на личное усмотрение.

"Несмотря на то, что ветеринары рекомендуют проводить кремацию, законодательной базы обязывающей делать данную процедуру нет. Данный вопрос будет рассмотрен на ближайших слушаниях закона о ветеринарии", – пояснила Айгерим Исмаилова.

Что об этом думает религия?

Немаловажным аспектом в вопросе захоронения домашних животных является и духовная составляющая. Верующие хозяева хотят встретиться со своими питомцами в загробном мире, но существует ли кошачий и собачий рай?

В исламе и православии разделяется судьба души человеческой и души бессловесных (животных), однозначного ответа о том, что становится с душой животного после смерти, нет.

Согласно религиозным учениям, человек достоин особого почитания и уважения, именно поэтому его хоронят со всеми почестями: отпевают, читают намаз, устанавливают погребальные знаки. В отношении животных, даже горячо любимых при жизни, религия такого не предусматривает, как, к слову, и кремацию, которая в исламе и православии под запретом.

Вместе с тем религия поощрят захоронение животного, однако не рекомендуется молиться за его упокой или ставить религиозную атрибутику на могилу. К примеру, православный крест означает победу добра над злом, добродетели над грехом, а животным грешить чуждо, следовательно, и установка креста на могиле Барсика – неуместна. Вся жизнь животного – следование за человеком и разделение его судьбы.

"Богословие не рассматривает вопрос, обретают ли животные вечную жизнь – мы не знаем. Определенно, никакой вины на них нет, для них нет понятия грех. Поэтому страдать после смерти им не за что, им не была дана заповедь. Захоронение животных скорее признак уважения, любви. Не выкинуть ведь их. Традиция такая есть, главное без ритуальных действий", – убежден протоиерей Александр Суворов, ключарь Вознесенского кафедрального собора Алматы.

Необходимость появления в стране специально отведенных зон для захоронения питомцев из года в год поднимается казахстанцами. Пока в новостных сводках периодически лишь мелькают новости об образовании незаконных кладбищ для животных.

Александра Гузева, АПН