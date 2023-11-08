Как в Алматы проходит чипирование домашних животных

Прошла неделя, как официально стартовала бесплатная регистрация домашних питомцев. Корреспондент Zakon.kz поучаствовала в акции – чипировала котов, лично ознакомилась со всеми нюансами процедуры и запечатлела ее детали.

Отправившись в одну из алматинских ветклиник с домашним любимцем, мне удалось узнать, как внедряют чип животному. Кроме того, выяснить потенциальные сложности в обязательной регистрации домашних животных в Казахстане.

Как оказалось, сама медицинская процедура весьма проста и безобидна, но вот момент присвоения уникального номера в целях идентификации животного в дальнейшем – процесс энергозатратный и нервный, так как до сих пор технически неотлажен.

Но давайте по порядку.

Для того, чтобы наверняка получилось чипировать кошку или собаку в выбранный день, необходимо убедиться, что животное не хворает и находится в хорошем настроении. Лучше всего заранее записаться на прием к ветврачу, а если животное по характеру беспокойное или несоциализированное, не лишним будет дать ему мягкое успокоительное.

Фото: Zakon.kz

Старт обязательной регистрации домашних животных был анонсирован несколько месяцев назад, но организатор переносил сроки акции. Наконец была определена точная дата чипирования, а за отказ от официальной регистрации животного хозяев обещали штрафовать.

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Несколько ветклиник зарекомендовали себя для участия в программе бесплатного чипирования кошек и собак. Но программа вводилась не так гладко, как ожидалось: по словам нескольких представителей ветклиник, скомканно проходила организация тендера, затем задержали оснащение медорганизаций бесплатными чипами. Но в то же время, по словам врачей, перед стартом акции они едва успевали отвечать на телефонные звонки владельцев животных, которые были согласны внедрить под кожу любимца надежный элемент идентификации и спешили записаться на процедуру.

Люди отдавали предпочтение именно этому методу регистрации, так как отмечали его как более надежный, при котором информация не попадет посторонним – у чипа нет риска потери, как у бирки или ошейника, и он не сотрется или не растянется, как татуировка.

Как проходит процедура чипирования

Фото: Zakon.kz

Приехав с питомцем в ветеринарную клинику, первым делом нужно было зарегистрироваться в базе. Данные вносятся по удостоверению личности хозяина питомца. После указывают всю необходимую информацию о животном: дату рождения, кличку и, при желании, дополнительную информацию о диагнозах и особенностях организма. Следом запрашивают номер сотового телефона, чтобы прикрепить к базе и дождаться финального SMS-сообщения.

Фото: Zakon.kz

Относительно количества желающих бесплатно чипироваться ветеринарный врач и руководитель клиники "MedVet" Оксана Новикова ответила, что наплыв посетителей с целью регистрации посредством чипа был еще в августе и сентябре, как только объявили об обязательной регистрации домашних животных. Сейчас в клинику по этому вопросу обращаются без фанатизма.

"Ажиотажа нет, люди приходят в спокойном ритме. Большой поток клиентов был, когда только анонсировали закон. До объявления обязательной чипизации привычный объем был 10-15 животных в месяц. Чаще всего в процедуре нуждались из-за выезда за границу. Когда анонсировали закон, то где-то с августа месяца наплыв вырос в 100 раз. Но сейчас стало спокойнее. Приходят в основном в выходные дни". Оксана Новикова

Фото: Zakon.kz

Согласно данным Информационной системы учета животных Tanba, в базе уже зарегистрировано около 169 тыс. домашних питомцев. Из них 60,6 тыс. кошек и 108 тыс. собак.

Возраст животных, которых привозят на чипизацию, совершенно разный. От 3 месяцев до совсем зрелого возраста. Со 2 ноября (первого числа были проблемы с базой) по сегодняшний день в клинике чипировали 45 животных.

"С процедурой чипизации проблем нет. Есть проблемы с базой. По нашему мнению, она не рассчитана на такой объем информации, поэтому постоянно виснет. Проблема есть еще и такая, что организаторы бесплатной программы по чипированию домашних животных стараются сделать так, чтобы специалисты ветклиник использовали только их чипы. При этом у большинства чипов, предоставленных по тендеру, нет номеров в базе. Они значатся "через один" или с пропуском нескольких порядковых номеров. Встречаются проблемы, когда очень долго "подтягиваются" данные из базы. Может SMS совсем не прийти ни нам, ни хозяевам питомцев. Это очень осложняет процесс регистрации. Клиентам приходится долго ждать, а нам – перегружать базу. В клинике образуется столпотворение людей из тех, кто ждет свой SMS". Оксана Новикова

Как ставят чип

Фото: Zakon.kz

Перед внедрением микрочипа под кожу "пациента" осматривает ветеринар, одновременно пытаясь успокоить и дать привыкнуть к новому месту.

Фото: Zakon.kz

Специалист гладит и ласково разговаривает с котиком, параллельно готовя прибор для чипирования.

Фото: Zakon.kz

Он представляет собой стерильно упакованный шприц-дозатор с микрочипом и штрих-кодами.

Фото: Zakon.kz

Шприц заряжен микрочипом-транспондером, несущим в себе информацию об уникальном коде, который получит животное.

Специалист сверяет штрих-код на приборе и упаковке, дает ознакомиться с идентичностью данных хозяину.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

После этого питомцу обеззараживают область между лопаток, обработав спиртом, и делают прокол.

Фото: Zakon.kz

Приспособление с иглой вводит микрочип, а процедура занимает доли секунды. Многие животные даже не обращают внимания на "укол", некоторые ощущают такие же болевые ощущения, как и при вакцинации.

Фото: Zakon.kz

Чаще всего чип благополучно вживляется и совершенно не беспокоит питомца. Внешняя оболочка транспондера выполнена из закаленного биосовместимого стекла или керамики.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По словам ветеринарного врача, после процедуры особых указаний нет. Разумеется, лучше не хватать животное в области холки и не тереть место укола. Это не только может причинить болезненные ощущения, но и спровоцировать "миграцию" чипа, хотя в практике доктора таких случаев не было.

"В 99% случаев владельцы и их любимцы не замечают никаких последствий", – отметила ветеринарный врач.

После чипирования можете самостоятельно проверить данные о своем животном. Для этого необходимо зайти на сайт Tanba.kezekte.kz информационной системы учета животных и ввести номер чипа или электронного паспорта питомца.