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Как в Казахстане проходят военные сборы солдат и офицеров запаса

военные сборы, учения, военообязанные Фото: Zakon.kz
На сборы призвали военнообязанных из Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. Учения проходят на базе воинской части № 22326 Регионального командования "Юг" Сухопутных войск, сообщает Zakon.kz.

Всего в воинских сборах принимают участие 1,5 тыс. человек — 189 офицеров, 275 сержантов и 1036 солдат. Это представители различных гражданских специальностей и профессий, инженеры, представители акиматов и другие. Уже совершено несколько марш-бросков, а в настоящее время проводится боевое слаживание подразделений.

военные сборы, учения, военообязанные

Фото: Zakon.kz

Командующий войсками Регионального командования "Юг" генерал-майор Мереке Кучекбаев отметил, что государство берет военнообязанного на свое полное обеспечение. Кроме этого, призванный на сборы солдат или офицер получает зарплату, которую он зарабатывал на "гражданке".

"За военнообязанными, призванными на период сборов, включая и время следования в пути до воинской части и обратно, сохраняется место работы и занимаемая должность. Им выплачивается средняя месячная заработная плата за счет республиканского бюджета", – пояснил командующий войсками Регионального командования "Юг" генерал-майор Мереке Кучекбаев.
военные сборы, учения, военообязанные

Фото: Zakon.kz

Также генерал-майор Мереке Кучекбаев уточнил, что главная цель таких сборов – это обучение военных специалистов.

"Основная цель воинских сборов с военнообязанными – обучение и совершенствование практических навыков, поддержание требуемого уровня военной подготовки и готовности военнообязанных к боевому применению", – сказал командующий войсками Регионального командования "Юг" Мереке Кучекбаев.

По завершении обучения для военнообязанных предусмотрена сдача экзаменов и зачетов для подтверждения освоения учебной программы сборов и соответствия военно-учетным специальностям. Успешно освоившим программу присваиваются очередные воинские звания.

военные сборы, учения, военообязанные

Фото: Zakon.kz

Сборы состоят из двух частей: теории и практики. После теоретического курса военнообязанные приступают к выполнению практических занятий на военной технике, организовывают охрану и оборону стратегических объектов, а также во время тренировок отражают атаки диверсионных групп условного противника.

военные сборы, учения, военообязанные

Фото: Zakon.kz

Кроме этого, во время сборов проводится развертывание танкового батальона. Танкисты учатся поражать цели и совершают маневры на бронетехнике.

"Мне 28 лет. Работаю торговым представителем. Срочную службу проходил в танковых войсках. На сборы поехал с удовольствием. Освежил в памяти все знания, которые я получил на "срочке". На этих учениях занимаемся на танке Т-62. Я служил на Т-72. В принципе, различий между танками немного, поэтому занятия на сборах мне даются легко", – рассказал Шахмад Ташеев.
военные сборы, учения, военообязанные

Фото: Zakon.kz

Особое внимание уделяется подготовке стрелков-снайперов. Искусство точечного выстрела очень тонкое и сложное. Чтобы попасть в число снайперов, мало метко стрелять. Необходимо еще обладать такими качествами, как выдержка, выносливость и хладнокровность. В Вооруженных силах РК снайперов обычно учат выполнять задачи в паре. Военному спокойнее работать в тылу врага, зная, что недалеко от него есть друг, который прикрывает ему спину. Подбирают снайперские двойки обычно исходя из характера и личных качеств.

военные сборы, учения, военообязанные

Фото: Zakon.kz

Ранее основной целью снайперов были офицеры противника, пулеметные расчеты и гранатометчики. Современных стрелков учат не только уничтожать живую силу врага, но и выводить из строя приборы обзора и наблюдения бронетехники. Военные специалисты отмечают, что хорошо подготовленный снайпер может остановить несколько танков, тем самым сорвать наступление танковой роты и сковать крупные силы противника.

"Я служил в Сарыозеке. Был снайпером. На "гражданке" работаю водителем. На сборах нравится, можно сказать, что как будто окунулся в молодость. Приятно снова взять в руки снайперскую винтовку и вспомнить то, чему меня учили во время службы, а также узнать что-то новое", – поделился военнослужащий Артем.
военные сборы, учения, военообязанные

Фото: Zakon.kz

Есть новшества и в тактике мотострелковых подразделений. Теперь пехотинцев учат выбивать врага из укрепленных позиций. На практических занятиях солдаты, разделенные на мелкие тактические группы, буквально шаг за шагом зачищают окопы противника. Еще год назад такими приемами в армии Казахстана не пользовались.

военные сборы, учения, военообязанные

Фото: Zakon.kz

Впервые в учениях принимают участие курсанты четвертого курса Военного института Сухопутных войск, расположенного в Алматы. Будущие офицеры в начале учебного года не сели за парты, а сразу отправились на полигон – отрабатывать практические занятия. На этих сборах курсанты выполняют роли командиров боевых подразделений. Благодаря своей подготовке они помогают военнообязанным освоить азы современной военной науки.

военные сборы, учения, военообязанные

Фото: Zakon.kz

Кроме курсантов, на сборах присутствует группа из 48 инструкторов войск Регионального командования "Юг" в звании сержантов. Они обучают военнообязанных в качестве специалистов отдельных военных профессий. В этом списке гранатометчики, пулеметчики, минометчики, разведчики и артиллеристы.

военные сборы, учения, военообязанные

Фото: Zakon.kz

Нельзя не остановиться на быте военных. Каждый из запасников получает трехразовое питание. Проживают солдаты и офицеры в палатках, в которых располагаются повзводно.

военные сборы, учения, военообязанные

Фото: Zakon.kz

На территории есть ларек, где можно купить прохладительные напитки, сладости и сигареты. Каждую субботу – банный день. В бане, помимо душевых, есть даже парилка.

военные сборы, учения, военообязанные

Фото: Zakon.kz

В этом году с 1 марта во время весенней призывной кампании в ряды Вооруженных cил, других войск и воинских формирований Казахстана призвали 18,4 тыс. военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет.

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