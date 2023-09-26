Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Португалии

Казахстанский телеведущий, продюсер, блогер и просто творческий человек, обожающий путешествовать - Адиль Лиянов, рассказал Zakon.kz, почему для жизни он выбрал страну, где родился Криштиану Роналду, футбол – это религия, а коренное население такое же гостеприимное, как казахстанцы.

Свой 41-й день рождения Адиль отметил в городе Порту в Португалии. А ровно год назад наш герой собирался встретить свое 40-летие в Турции в кругу родных ему людей. Он не планировал отмечать эту дату, а хотел, наоборот, подарить подарки в виде впечатлений от поездки в Турцию для своей мамы и старшего брата.

Но по некоторым обстоятельствам блогеру пришлось поменять географическое направление. В итоге Адиль встретил свое 40-летие в Грузии. Внезапная смена локации нисколько не омрачила праздник, все прошло замечательно. Так Адиль остался там еще на некоторое время. Ближе к Новому году сестра нашего собеседника предложила ему провести рождественские каникулы и отметить Новый год в Лиссабоне.

"Поехали на Новый год, потом нам пришла идея там перезимовать, а после я и вовсе решил остаться в Португалии, но для жизни выбрал город Порту", – рассказывает Адиль.

По его признанию, он никогда раньше не слышал про город Порту, но друзья рассказали ему, что это достаточно красивый город.

"Я приехал туда, и по ощущениям в душе там было так комфортно. А я за свою жизнь побывал уже в 150 городах, посетил около 40 стран. Жил подолгу в Лондоне, в Праге, в Турции и в Грузии, а когда приехал в Порту, у меня было такое ощущение, что я уехал далеко-далеко от дома, но вернулся домой", – поясняет Адиль Лиянов.

Как рассказывает казахстанец, адаптировался он на чужой земле достаточно быстро, потому что сама атмосфера располагает, люди очень доброжелательные и тут климатически тепло, безопасно и все очень просто.

Zakon.kz/Из личного архива героя

По его словам, зимой в Португалии холодно, лучше запастись, к примеру, электрическим одеялом, и все время очень повышенная влажность, в помещениях установлены осушители воздуха, но и к этому, как говорит Адиль, тоже привыкаешь.

"Порту – это просто музей под открытым небом, центр города относится к наследию ЮНЕСКО. Это город, в котором всегда комфортно, здесь все устроено с такой любовью и со вкусом, очень уютно. В Порту хорошо развит общественный транспорт, но я предпочитаю ходить пешком и, самое главное, я очень люблю жить около воды, и как раз рядом с местом, где я живу, протекает река Дору, она впадает в Атлантический океан. А для нас, жителей степей, видеть, как река впадает в океан, – это удивительное зрелище", – говорит Адиль.

Португалия – небольшая страна с большой историей, она своеобразная, не похожа на другие европейские страны, здесь свой неповторимый колорит.

"Местные очень любят праздники, карнавалы, любят вкусно посеть. Помимо вина, они обожают пиво, по выходным в городских парках, там, где предусмотрены специальные места для барбекю, люди собираются с семьями и дружно жарят всякие колбаски, стейки, а потом это все весело и под музыку "уничтожается". Португальцы предпочитают ходить в бары, пабы, проводят время с друзьями и родственниками за просмотром футбола. Футбол для коренного португальца – это настоящая религия", – рассказывает он.

О языке

Как отмечает блогер, большой плюс Португалии, в отличие от Испании и Франции то, что здесь многие очень хорошо говорят на английском языке, но знать португальский хотя бы на начальном уровне будет не лишним.

"Я его учу исключительно для бытовых ситуаций. Тут есть бесплатные курсы по изучению языка, но мне удобнее обучаться онлайн и за деньги. Язык сложный, у него сложная грамматика, сложное произношение, но при желании можно осилить", – поясняет казахстанец.

О гражданстве

По поводу гражданства Адиль отметил, что он все также является казахстанцем.

"Оно меня абсолютно устраивает, это часть меня, моей крови, ведь во мне течет и казахская, и татарская кровь, я родился в Казахстане. Алматы – это мой родной город, здесь я реализовал и осуществил свои мечты. Пока отказываться от гражданства я не планировал". Адиль Лиянов

Granja Charlles

О заработках

Пару лет назад успешный продюсер и талантливый телеведущий уволился с работы, потому что понял, что ему хочется попробовать себя в другом. За его плечами 23 года опыта работы в СМИ.

"Я человек, который в детстве пас баранов, дорос до директора телеканала и в конце концов стал ветераном казахстанского телевидения. Я хороший медиаменеджер, продолжаю здесь заниматься персональными консультациями, где помогаю людям развиваться в медиасреде, также я консультирую по различным проектам, делюсь опытом по переезду на ПМЖ, так как я жил во многих странах и знаю тонкости, детали и могу подсказать", – рассказал Лиянов.

Как подчеркивает собеседник Zakon.kz, за рубежом никто никого не ждет, зарплаты в Португалии, по его мнению, невысокие. Прожиточный минимум составляет выше 700 евро. Многие местные жители уезжают на заработки в другие европейские страны, где доход побольше.

"Поэтому, если вы собираетесь сюда переехать и если вы не мегаспециалист, если у вас нет другого пассивного дохода или дистанционного контракта с другой страной, если вы не владеете в совершенстве английским или еще лучше португальским, то работу найти будет крайне сложно, снять квартиру тоже непросто, так как в стране дефицит недвижимости, а вас попросят заплатить за жилье сразу за полгода вперед и т. п. Тут хозяева квартир будут долго и тщательно выбирать, кому дать в аренду жилплощадь", Адиль Лиянов.

Он отметил, что коммуналка в Португалии дороже, чем в Казахстане. Но тарифы вполне подъемные и сравнительно дешевле, чем в других странах Европы. Аренда на жилье приблизительно такая же, как и в Алматы, но дешевле, чем в Турции. Ценник зависит от города, района, состояния жилья и его расположения.

Из личного архива героя

Минусы и плюсы эмиграции

"Мир такой большой и прекрасный, что каждый раз, когда ты живешь вне дома, это тренировка для твоего мозга, создаются новые нейронные связи, ты чему-то обучаешься, узнаешь что-то новое для себя, развиваешься. Большой плюс в том, что ты, как личность, меняешься, узнаешь свои грани, свои возможности, появляются новые цели, шансы, и ты живешь полной и насыщенной жизнью. Минусов лично я не вижу. На мой взгляд, эмиграция, если она добровольная и обдуманная, то это только плюсы", – делится Адиль.

Как признается казахстанец, он скучает по Алматы, но больше всего ему не хватает семейных посиделок и встреч с друзьями.

Также Адиль Лиянов пояснил, что никакими льготами и пособиями от государства он не пользуется, поэтому даже не знает, какие они бывают и для кого.

"Отношение к приезжим у местного населения хорошее, доброжелательное, они такие же, как казахстанцы, гостеприимные, всегда помогут, подскажут. Португальцы всегда понимают, что туристы и мигранты – это инвестиции в экономику их государства. Большая часть приезжих – это бразильцы. Еще мне нравится, что здесь "лечишь" свое эго. Тут никто не тянется к каким-то гламурным тусовкам, народ одевается просто, не гонится за какими-то лейблами, здесь абсолютно другие ценности", – подметил блогер.

О медицине

Как рассказывает наш собеседник, в Португалии, как и везде, есть частные и государственные клиники.

"Врача на дом вызвать можно, но это платно. Качественные медицинские услуги возможно получить только в частных учреждениях и, разумеется, за деньги. Все, как у нас в стране", – поделился казахстанец.

Счастье в простоте

Сам Адиль говорит, что счастье в простоте. Именно Порту он увидел таким.

"У меня есть сердце, а у моего сердца есть свое сердечко, и вот Порту – это сердечко моего сердца! Теперь, когда вся суета позади, неспешно наслаждаешься именно моментом, когда ты видишь вокруг себя живописные пейзажи, лазурный океан, дышишь чистым воздухом, ощущаешь ласковое солнце, и тебе уже только от этого становится так спокойно и хорошо.

Адиль отмечает, что далеко от дома начинаешь замечать такие простые и элементарные вещи, которые мы частенько забываем увидеть, почувствовать в погоне за чем-то, а здесь, в Португалии, этого доброго и красивого в большом количестве. Лучше это все испытать самому.