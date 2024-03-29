Наши за рубежом: казахстанец о жизни на Шри-Ланке

Один из самых завидных казахстанских холостяков – актер, блогер и шоумен Ануар Нурпеисов – признался, что продолжает традиции предков и ведет кочевой образ жизни. Последние годы он завел привычку зимовать на Шри-Ланке.

Корреспондент Zakon.kz побеседовал с алматинцем и узнал, почему в морозы его душа рвется в джунгли.

Ануар Нурпеисов родился в Алматы, но вырос в Караганде. В студенческие годы снова перебрался в город яблок. Впервые в 2019 году Шри-Ланку он посетил как турист. Позже решил зимовать в джунглях. Заодно ему поступило предложение: взять в аренду гостевой дом с 10 комнатами и продавать их рознично.

"Живу в деревне под названием Сигирия. Она находится в центре острова, среди джунглей. Это место – самое сердце ботанического сада, потому что все утопает в зелени. Вокруг животные, птицы, насекомые. Живу здесь с местной командой, вместе мы занимаемся отельным бизнесом, встречей гостей". Ануар Нурпеисов

В новой стране казахстанец осознал, что при необходимости человек может научиться всему, преодолев любые сложности.

"Я обучился новой профессии, заново открыл для себя деревенскую жизнь. Раньше жизнь в ауле казалась скучной. Однако здесь я увидел, какая она насыщенная. Причем в нашей деревне есть все городские удобства: от кофе на кокосом молоке до интернета. Главное – найти занятие по душе, чтобы созидать", – считает молодой человек.

Собеседник признается, что в начале пути было сложно начинать все с нуля в одиночку. Приходилось многому самостоятельно учиться. Быть чужеземцем – это как заново родиться и познавать мир.

"В нашей деревне около 500 гостиничных комплексов и гостевых домов. Мне было очень сложно набрать команду. Все лучшие специалисты были уже заняты. Например, здесь большая нехватка сантехников, поэтому приходилось самому заниматься ремонтом, на ходу обучаться". Ануар Нурпеисов

Адаптация усложнилась тем, что когда казахстанец переехал в Сигирию, то попал под сезон дождей. Он поделился, что никогда еще не видел столько осадков, чтобы дождь лил без остановки и приходилось сидеть в комнате, ожидая ясной погоды.

"Это, оказывается, более депрессивнее, чем холодая зима. Потому что в снегопад можно хоть на улицу выйти, а в ливень это невозможно. Два месяца я сидел в замкнутом пространстве с высокой влажностью, подолгу ожидая, когда элементарно высохнут вещи после стирки. Но обстановка помогла мне быстрее выучить сингальский язык, хотя большинство тут говорят по-английски". Актер

Ануар Нурпеисов отмечает, что местные жители достаточно приветливые, гостеприимные и очень улыбающиеся. На Шри-Ланке уважают иностранцев, даже порой прислушиваются к их мнению и советам.

"Тут такой менталитет, что все очень медленно двигаются. Казахстанцы по отношению к ланкийцам пунктуальны. Здесь все затягивается, постоянное завтра. Мне кажется, что это климатическое влияние. Если у нас хотят до осени или зимы поскорее завершить какие-то дела, к примеру, что-то связанное с урожаем, заготовками или ремонтом, то здесь с временными рамками все очень растянуто", – поделился 39-летний алматинец.

Казахстанец перечислил главные плюсы Шри-Ланки:

Невероятно красивая природа.

Добрый, позитивный, открытый народ.

Очень много тепла и солнца.

Обилие фруктов, овощей и морепродуктов.

Нурпеисов назвал и минусы страны:

Шри-Ланка на 10 лет отстает от Казахстана в техническом и инфраструктурном плане. Яркий пример: банковская система и онлайн- переводы.

Местные жители не умеют говорить "нет". Они обещают, потом не делают. Даже иногда потом не попадаются на глаза, чтобы ты с них не спрашивал. Казахстанцы все-таки в этом плане ответственные.

Достаточно дорогой бензин. Передвигаться на личном транспорте либо на такси – бьет по карману, нежели в Казахстане.

Ануар рассказал о национальной кухне ланкийцев. По его словам, вкус блюд явно придется непривычным для казахстанского гурмана, поскольку достаточно острый. Однако традиционные блюда удивляют своим разнообразием.

"У ланкийцев есть национальное блюдо – рис и карри. Это целая вселенная трапез. Главный ингредиент – рис, а вот карри – приправа, которая может подаваться и с овощами, и с рыбой, и с курицей. Я на своем опыте насчитал около 20 разновидностей карри. Можно в течение месяца питаться только рисом и карри, и каждый день он будет преподноситься по-разному. Находясь здесь долго, питаясь местной едой, минимизируя потребление углеводов, я почувствовал, что пищевые привычки у меня изменились. Стал есть не так много, как раньше, отошел от тяжелой пищи. Здесь начинаешь ценить легкость еды. Казахские блюда готовлю редко, и то если привезут мне, допустим, казы. В основном могу организовать плов, и то с грибами. Здесь с мясом проблематично, говядину трудно найти. Есть в основном рыба. Иногда баурсаки жарим, угощаю жителей нашей шоколадкой", – рассказал мужчина.

А вот соотечественников в Сигирии Ануар Нурпеисов встречает редко. По его словам, их в основном интересует пляжный отдых. Однако джунгли могут быть не менее захватывающими и расслабляющими.

"Жить в Сигирии мне обходится в три раза дешевле, чем в Алматы. При этом качество тех же самых продуктов, я получаю намного лучше. Конечно, скучаешь по близким, кумысу, привычной обстановке. Но, к счастью, я уезжаю ненадолго, лишь на зимовку. А летом возвращаюсь в родные края на Жайлау (село в Жамбылском районе Алматинской области). Традициям своих предков я не изменяю, по натуре я кочевник. И если туристы ходят на пляж, шумные тусовки, экстремальные туры, то джунгли вдохновляют тишиной, спокойствием. Вокруг зелень, животные, насекомые – жизнь, бьющая ключом". Ануар Нурпеисов

В настоящее время казахстанец достроил свой первый гостевой домик на Шри-Ланке – это уютный эко-отель на границе с джунглями. Также он занимается садом, посадил более ста саженцев манго. Ануар Нурпеисов ожидает получить свой первый урожай уже через три года, далее сочные плоды можно будет экспортировать в Казахстан.