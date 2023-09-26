Мука дорожает в Казахстане – обзор цен по регионам

Несколько дней назад в Кызылорде подорожала мука первого и высшего сортов. В Шымкенте подорожали лепешки, а в Актобе c прилавков исчезла мука первого сорта дешевого сегмента. Цены на муку и другие продукты отследили корреспонденты Zakon.kz.

Столичные цены

На столичном рынке мешок муки "Снежинка" в 5 кг высшего сорта 21 сентября стоил 1400 тенге, а на следующий день подорожал на 100 тенге. "Цесна" первого сорта в двухкилограммовом пакете стоит сейчас 720 тенге, а 3 кг высшего сорта – 1300. За 2 кг муки "Пионер" первого сорта на рынке просят 680 тенге. В сетевом супермаркете 3-килограммовая "Цесна" стоит 1333.

Фото: Zakon.kz

Цены на мучные изделия, судя по столичному рынку, по сравнению с концом июня 2023 года не изменились. За пачку макарон "Султан" 400 г просят 400 тенге. За макароны "Салем", "Адамир" – 950 тенге за 1,8 кг, "Султан" – 1500 тг за 1,6 кг, "Цесна" – 1030 тг за 1,8 кг.

Отметим, что в середине августа на столичном рынке цена на муку "Император" высшего сорта (за пакет 2 кг) составляла 900 тенге, а в супермаркете 1 кг такого же сорта муки, но от "Цесны", стоил 440 тенге.

"Согласно приказу, в котором мы закрепили цены на социальные товары (это формовой хлеб и мука 1 сорта), на сегодняшний день мука действительно растет в цене. Если, допустим, она летом стоила 120-125 тыс. тенге за тонну, то сейчас она стоит порядка 140-150 тыс. тенге. Это первый сорт", – прокомментировал ситуацию Максат Жанабаев, заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны.

По его словам, на сегодняшний день в Астане имеются запасы в объеме 5 800 тонн зерна.

"Нами подписан меморандум с министерством сельского хозяйства и Продкорпорацией по получению зерна по прошлогодней цене. А также на недавнем совещании договорились с мукомолами – они будут отпускать муку первого сорта по 130 тыс. тенге предприятиям, которые пекут социальный хлеб (формовой хлеб из муки первого сорта). Цена хлеба в торговых сетях города будет на том же уровне, как и сейчас, 95 тенге. Данная мука предназначена именно для производства социального хлеба и субсидируется государством. Если тонна зерна на сегодня стоит 135 тыс. тенге согласно решению Продкорпорации, то государство покрывает 45 тыс. тенге, соответственно, зерно на выходе для мельницы будет стоить 90 тыс. тенге за тонну", - добавил он.

Цены на муку и хлеб в Алматы

Как утверждают чиновники Управления предпринимательства и инвестиций, ситуация по ценам и обеспеченности мукой 1 сорта по городу Алматы стабильная. В ответ на запрос корреспондентов Zakon.kz в ведомстве отметили, что ведут постоянный мониторинг цен и запасов социально значимых продовольственных товаров, утвержденных государством. В данный перечень входит мука 1 сорта.

"На сегодня средняя цена муки 1 сорта составляет 285 тенге за килограмм. Для обеспечения потребности населения запасы на складах торговых объектов города пополняются на еженедельной основе", – подчеркнули чиновники.

Фото: Zakon.kz

Что касается цен на хлеб, то в крупных супермаркетах города цены на хлебобулочные изделия практически одинаковые. Самая дешевая булка хлеба стоит 179 тенге. В некоторых магазинах цена на самый доступный хлеб – 190 тенге.

Фото: Zakon.kz

Но стоит отметить, что такие ценники нужно поискать. В основном цена на этот продукт первой необходимости стоит от 200 тенге и выше. Немного другая ситуация в небольших продуктовых магазинчиках "у подъезда". Цена на хлеб в таких торговых точках заметно ниже. Тут можно купить хлеб за 150 и за 160 тенге. Если очень постараться, то можно отыскать и социальный хлеб за 80-90 тенге.

Что спасает хлебопеков Кызылорды от банкротства

Еще три дня назад в Кызылорде можно было купить 25-килограммовый мешок муки 1 сорта примерно за 4800 тенге. Сейчас он стоит почти 6000 тенге. 25-килограммовый мешок муки высшего сорта продавали по 6400 тенге. Сейчас его цена – 7900 тенге. Хлеб формовой в различных торговых точках Кызылорды продается по 90-95 тенге за буханку. В социальных магазинах он стоит 65 тенге. Есть те, кто нашел выход, – скупает муку российского производства, она стоит ниже казахстанской.

Хозяин семейной пекарни Азамат Кобаков рассказал, что если бы не кондитерские изделия, то стал бы банкротом.

"Мы получаем муку 1 сорта от СПК "Байконыр" по 128 тенге за килограмм. Такая цена для нас потому, что мы выпекаем социальный хлеб. Но в целом печь только один хлеб невыгодно, так как маржа от его продажи всего 1-2%. Если бы мы еще не пекли кондитерские изделия, то стали бы банкротами. Хотя с последним подорожанием муки и до этого недалеко. Для выпечки кондитерских изделий нам нужна мука высшего сорта. А 25-килограммовый мешок продается почти за 8000 тенге", – говорит он.

Кызылординка Бота Мейрамова вот уже три месяца подряд покупает муку российского производства. Двухкилограммовый пакет стоит 280 тенге.

"Мука отличного качества, поэтому мы уже не покупаем местную. Сегодня я ходила в магазин, цена на нее не подорожала", – говорит покупательница.

По информации чиновников, в Кызылординской области несколько лет подряд установлена самая низкая по республике цена на социальный хлеб.

"Несколько дней назад в Кызылорде увеличилась оптовая цена на муку 1 сорта. Сейчас она стоит 230 тенге за кг, а до этого времени была 150-200 тенге. Увеличение цены не повлияет на цену на социальный хлеб. До конца нынешнего года он не подорожает. Это возможно потому, что мы заключили договоры с пекарнями, которые пекут его для социальных магазинов. Мы продаем им муку 1 сорта по 128 тенге за кг. Как сложатся цены в начале 2024 года, мы не знаем. Но наша задача – сделать доступным хлеб и другие продукты питания только для социально защищаемых слоев населения", – говорит руководитель отдела продовольственной безопасности областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Ерхан Агибаев.

По словам чиновника, у региона есть договоры с костанайскими поставщиками и необходимый запас муки.

В Актобе c прилавков исчезла мука первого сорта дешевого сегмента

Еще пару недель назад на прилавках супермаркетов Актобе можно было найти муку первого сорта по цене 147-156 тенге за килограмм. Но уже на выходных удалось найти продукт по 177 тенге только в одной из сетей супермаркетов. На полках, где стоял ценник 156 тенге, уже пусто. Другой крупный ритейлер предлагает продукцию местного производителя по 200 тенге за кг. На рынках цена начинается от 5 750 тенге за 25-килограммовый мешок. Это 230 тенге за килограмм.

Фото: Zakon.kz/Александр Сергеев

Цена на хлеб пшеничный из муки первого сорта пока держится на уровне 87 тенге за булку (550 граммов) в супермаркетах и до 100 тенге за булку в магазинах у дома.

Стала дороже и мука высшего сорта. Если месяц назад цены в супермаркетах Актобе начинались от 189 тенге за кг, то сейчас стартуют от 223 тенге. В магазинах у дома такая мука стоит от 280 тенге за кг. Есть продукт и свыше 300 тенге за 1 кг.

Фото: Zakon.kz/Александр Сергеев

Подорожало сливочное масло несоленое 72,5% жирности – на 98 тенге. По информации областного департамента статистики, его цена ранее составляла 3655 тенге за 1 кг.

Фото: Zakon.kz/Александр Сергеев

С конца августа каждую неделю дорожают куриные яйца первой категории. Две недели назад они в сетях супермаркетов стоили 357 тенге за десяток. Неделю назад – 415 тенге за килограмм. Сегодня – от 439 тенге за десяток. Есть продукция и по 1763 тенге за лоток (30 яиц), что выходит 588 тенге за десяток. Стали дороже окорочка куриные – от 928 до 980 тенге за 1 кг против 882 тенге в августе.

Шымкент: цена на лепешки выросла

В Шымкенте выросла цена на один из самых популярных здешних товаров – тандырные лепешки. И сельчане, и горожане предпочитают покупать именно их. Они почти всегда свежие, в отличие от формового хлеба, и не залеживаются на прилавках. Но если еще недавно молочная лепешка стоила 120-130 тенге, то теперь – 160. Как рассказали корреспонденту Zakon.kz пекари, цена на лепешки "потянулась" вслед за повышением цен на муку. При этом социальный хлеб – формовой 400-граммовый "кирпич" – пока сохраняет свою стоимость в 90 тенге за булку.

Фото: Zakon.kz/Сергей Ярошевич

Повышение цен на муку подтвердили и на местном рынке "Айна". Десятикилограммовый мешок муки от местного производителя "Дани нан" сегодня продают за 4700 тенге, хотя еще двумя неделями ранее он торговался по 4000-4200 тенге за мешок. То есть цена поднялась в среднем на 500 тенге. Следом за мукой поднялись и цены на мучную продукцию.

В одной из крупных торговых сетей мука от различных производителей стоит по-разному. "Кемел" первого сорта в мешках по 25 кг – 6664 тенге, высшего сорта – 8152 тенге (25 кг). Мука "Мукатай" первого сорта за мешок в 25 кг – 6158 тенге, мешок 50 кг - 12813 тенге. В среднем цена за мешок муки в 50 кг выросла в Шымкенте на 1,5-2 тыс. тенге.