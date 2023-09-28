Как Караганда успела погрузиться под воду, а потом остаться без электричества

Вторые сутки подряд Караганду преследуют крупные ЧП. Накануне во второй половине дня на город обрушился сильный ливень. Добираться до дома многим пришлось буквально вплавь. А сегодня в городе произошел блэкаут. Корреспондент Zakon.kz узнал, как шахтерский город пережил все испытания.

Вчера соцсети наводнили видеоролики, снятые в разных частях Караганды: бурные потоки воды на центральных магистралях, вставшие посреди проспектов из-за гидроударов машины, пассажиры автобусов по щиколотку, стоящие в воде горожане, затопленные подвалы частных домов. Казалось бы, город только оправился от последствий сильного осеннего ливня, как на утро 28 сентября со всего города стали поступать сообщения об отключении электричества.





Во временную тьму погрузилась центральная часть города, Юго-Восток, Майкудук, Сортировка, район Федоровки и частично Пришахтинск. Не имея полной и достоверной информации, горожане, конечно, связывали отключение электроэнергии со вчерашней непогодой.



"Это просто ужас! Пару часов дождя хватило, чтобы Караганда погрузилась в хаос: ни света, ни связи, ни воды, пробки, заторы", – возмущаются карагандинцы.

"Что вообще творится?! Можно делать выводы, как работают наши чиновники и остальные службы! Просто убили город за два дня!" – ругаются люди в соцсетях.

Первая информация о том, что случилось, появилась примерно через полчаса после отключения электричества.

"Произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось ОРУ 220кВ. Причины и обстоятельства выясняются. Количество абонентов без электроснабжения также уточняется", – сообщили в акимате.

Из-за чего на ТЭЦ-3 сработал "большой рубильник", известно не было. Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев записал для обеспокоенных горожан видеообращение, в котором сообщил, что на ТЭЦ-3 и Топарской ГРЭС произошла внештатная ситуация.

"Уважаемые жители Карагандинской области, у нас сегодня утром случилась внештатная ситуация на станции ТЭЦ-3 Караганды и Топарской ГРЭС. На ГРЭС уже поднимают нагрузку. Сейчас принимаются все меры совместно с KEGOC и со всеми станциями для поднятия нагрузки и подачи электроснабжения", – сказал Булекпаев.





Спустя некоторое время стали поступать жалобы на отключения холодной воды в некоторых частях города и проблемы с мобильной связью. Из-за отключения электричества также по всему городу отключились светофоры. Карагандинцы тут же принялись жаловаться на заторы и хаос, который образовался на городских улицах. У многих просто сдавали нервы.

"Пусть дорожная полиция собирается оперативно и выходит регулировать движение на дорогах", – требовали водители.

В Департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что в городе регулируется 25 крупных перекрестков. Поставить на каждый перекресток патрульного, а их в Караганде сейчас сотни, просто невозможно. Правоохранители отметили: как только город снова запитают электричеством, светофоры начнут подключать.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В полную темноту на несколько часов погрузились торговые центры, продуктовые магазины, кафе и рестораны. Многие сегодня недосчитались выручки, а другие переживали за скоропортящиеся продукты.

"Для нас каждое такое отключение – стресс! Продукты не будут ждать, когда дадут электричество, и начнут быстро портиться, особенно молочная продукция, сыры и мясо. Благо сейчас осень и не так жарко, а если было бы летом? Какие убытки мы понесли бы, страшно представить", – поделилась мнением менеджер продуктового магазина.

"Вчера тонули, а сегодня сидим во тьме. Что ни день, то у нас история. Выручки сегодня не будет, все бегают по магазинам продукты, свечки и фонарики покупают. Пока свет в городе есть. Никто не знает, что будет вечером, сейчас приеду домой и начну с детьми делать уроки, пока не стемнело, а вдруг опять отключат электричество", – рассказала продавец одного из магазинов.

Чуть позже ситуацию прокомментировали и в компании "Караганды Су". Там объяснили, что причиной отсутствия воды стало отключение электричества, из-за чего встали все насосные станции.

"В связи с аварийным отключением электроснабжения водопроводные насосные станции ТОО "Караганды су" не работали без электричества. По мере возобновления электроснабжения водопроводные насосные станции включаются в работу", – сообщили в пресс-службе компании "Караганды су".

После 11 часов по городу начали давать электричество. Первыми электроэнергию получили жители центральной части Караганды.

Ближе к 12 часам дня список улиц и микрорайонов города расширился. Также электричество появилось в поселках Курьяновка, Тихоновка и Финский. Последними в очереди на подключение оставались Юго-Восток и Михайловка.

Около часа дня аким Караганды Мейрам Кожухов записал видеоролик на карагандинской ТЭЦ-3. В нем сообщалось о том, что идет подключение всего города. Работа городских больниц нарушена не была: медучреждения временно использовали генераторы.

Информация к обеду: холодная вода по городу еще есть не везде, но электричество дали почти везде. Тем временем напуганные карагандинцы начали распространять в соцсетях фейковую информацию о том, что электропитание в городе дали на время и надо срочно заряжать телефоны и запасаться холодной водой, у кого она есть.

"Временно к Топарской ГРЭС подключились. Кому дали свет, это ненадолго. Последствия взрыва на подстанции будут устранять, по прогнозам, около недели. Сгорели воздушные и подземные высоковольтные кабели. Будут пока включать и отключать порайонно в аварийном режиме", – пишут одни горожане.

"Всем привет. У меня близкие работают в электрокомпании. И вот мама сказала так: крупная авария и света не будет до самой ночи, если не до утра. Сейчас свет есть в некоторых частях города. Есть свет, потому что есть запасные генераторы. Как только их запас кончится, света не будет по всему городу. Так что у кого есть свет, заряжайте телефоны", – делятся пользователи соцсетей.

В акимате Караганды тут же все озвученные сообщения опровергли и призвали горожан не поддаваться панике, а также не распространять недостоверную информацию и доверять только проверенным источникам.

Сейчас ситуация в городе стабилизирована. В городской администрации поделились деталями аварии.

"28 сентября в 10:10 вследствие аварии на внешних линиях ВЛ 110 кВ сработала защита на подстанции ОРУ-110кВ Карагандинской ТЭЦ-3, что вызвало остановку энергетического оборудования. Причины технологического нарушения выясняются. Расследование причин аварии на внешних линиях осуществляет Комитет атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК". Акимат Карагандинской области

Опровергли чиновники и информацию о том, что якобы масштабное отключение электричества произошло из-за взрыва котла на ТЭЦ- 3.

К слову, суеверными карагандинцев назвать нельзя. Многие еще помнят суровые 90-е, когда электричество регулярно отключали и надо было быть готовым к этому всегда. Но сегодня жители Караганды все-таки поспешили зарядить телефоны, приготовить обед, а также запастись холодной водой и свечками.