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События

"Оставайтесь дома": Караганду затопило

дождевая вода льется в канализацию, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 14:40 Фото: Instagram/meiram_kozhukhov
26 июня 2025 года на Караганду обрушился сильный дождь, город оказался подтопленным, сообщает Zakon.kz.

Аким города Мейрам Кожухов прокомментировал ситуацию и обратился к карагандинцам с просьбой.


"Уважаемые жители! В городе сильный дождь, коммунальные службы работают в усиленном режиме, на местах устраняют последствия непогоды. Есть локальные отключения электроэнергии прошу потерпеть – все под контролем, восстановление идет. По возможности, оставайтесь дома", – написал он в Instagram.

Между тем, жители города делятся кадрами с последствиями ливня.

Дождь пошел даже в квартирах.

Синоптики предупреждали о том, что 26 июня в Караганде днем будет гроза и град.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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