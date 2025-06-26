"Оставайтесь дома": Караганду затопило

26 июня 2025 года на Караганду обрушился сильный дождь, город оказался подтопленным, сообщает Zakon.kz.

Аким города Мейрам Кожухов прокомментировал ситуацию и обратился к карагандинцам с просьбой.







"Уважаемые жители! В городе сильный дождь, коммунальные службы работают в усиленном режиме, на местах устраняют последствия непогоды. Есть локальные отключения электроэнергии прошу потерпеть – все под контролем, восстановление идет. По возможности, оставайтесь дома", – написал он в Instagram.

Между тем, жители города делятся кадрами с последствиями ливня.

Дождь пошел даже в квартирах.

Синоптики предупреждали о том, что 26 июня в Караганде днем будет гроза и град.