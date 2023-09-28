Ударная волна: жители Ташкента приходят в себя после ночного взрыва

В узбекской столице этой ночью на территории таможенного склада близ аэропорта произошло крупное ЧП. Взрывная волна была невероятно мощной и ощущалась в 30 километрах от места. О том, что пережили жители, как власти разбирали последствия и какую помощь окажут, – в материале Zakon.kz.

Ташкент. Глубокая ночь. Практически весь город спал. Очевидцы происшествия рассказывают, что детонация произошла 28 сентября ближе к трем ночи на территории таможенного склада. Предположительно, на воздух взлетели аккумуляторы для электромобилей, а позже начался пожар.

На место выехали 16 пожарно-спасательных расчетов и три автомобиля спецтехники, то есть практически все силы гражданской обороны города были брошены на тушение крупного возгорания.

Фото: хокимият города Ташкента

В первые минуты после мощного взрыва в некоторых социальных сетях стали распространяться фейковые сообщения о том, что инцидент произошел в результате авиакатастрофы. Уже через несколько часов МВД и МЧС Узбекистана опровергли ранее озвученные предположения и назвали истинную причину произошедшего.

Представители ведомств рассказали, что взрыв произошел на складе, принадлежащем ООО "Интер Логистика". В хранилище находилось автомобильное оборудование, а точнее, аккумуляторные батареи и электромобили. Возможной причиной взрыва стала ударившая в ангар молния. Экстренные службы и столичная администрация заявили о том, что из–за ЧП многие получили осколочные ранения, но точное количество и то, были ли погибшие, ведомства не озвучили.

"Пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области. Пока среди них нет серьезных травм. На данный момент врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим", – сообщила пресс–служба МВД Узбекистана.

Выбитые окна и поврежденные стены

От мощного взрыва досталось и жилищным комплексам, находящимся в районе аэропорта Ташкента. Ударная волна разошлась на 30 километров от эпицентра взрыва. В домах поблизости выбило окна и двери, а в некоторых многоэтажках были повреждены даже стены. Досталось бизнес–центрам, торговым домам и даже станции метро. Взрыв был такой силы, что разбудил едва ли не весь город.

Фото: Министерство обороны Узбекистана

Людям пришлось экстренно покинуть свои строения и провести эту ночь на улице. Детей укладывали спать в автомобилях, а пожилым людям стелили постель на лавочках.

Через некоторое время Минздрав Узбекистана смог подсчитать точное количество пострадавших. По предварительным данным, в результате взрыва различные ранения получили 163 человека. К этому часу известно об одном погибшем. Это 17–летний парень, которому оконная рама проломила череп. Узбекские журналисты, побывавшие в нескольких городских больницах, сообщали, что все пострадавшие в основном получили травмы из-за разбитых окон.

Фото: хокимият города Ташкента

Власти Узбекистана и городские службы Ташкента оперативно отреагировали. На место прибыл премьер–министр страны Абдулла Арипов.

Исполняющий обязанности хокима (акима) Ташкента Шавкат Умурзаков, заявил о том, что владельцам квартир, пострадавших от взрыва на складе, будет компенсирован ущерб. Уже открыта горячая телефонная линия, куда можно обратиться с просьбой о помощи.

"Мы этот вопрос решим в течение двух-трех дней", — процитировали его официальные Telegram-каналы Узбекистана.

Было и такое

К слову, подобные инциденты не единичные. Один из крупнейших взрывов за последние три года произошел в порту столицы Ливана – Бейруте.

Тогда взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась в сухом доке. Погибли 210 человек, ранения получили около 6 тысяч человек, в городе серьезно пострадали жилые и административные строения. А без крыши над головой остались примерно 300 тысяч жителей.

Подобные случаи были и в Казахстане, только взрывались в нашей стране не склады с опасными химиками или аккумуляторы для электромобилей, а снаряды Вооруженных сил страны.

В 2001 году в Карагандинской области несколько суток горел самый крупный в стране склад боеприпасов близ поселка Токрау. Там хранились снаряды и мины советской армии со времен войны в Афганистане.

Жителей поселка, 1300 человек, эвакуировали в ближайший город Балхаш. Взрывы в Токрау повредили опоры ЛЭП, разрушили железнодорожные пути и единственную водонапорную башню.

В 2013 году в селе Отар Жамбылской области произошел взрыв при утилизации боеприпасов в цехе расфасовки пороха. Погибли четыре человека, трое получили термические ожоги.

В 2019 году в городе Арысь недалеко от Шымкента в воинской части прогремела серия мощных взрывов. В небо взлетели боеприпасы. Из–за происшествия из населенного пункта экстренно эвакуировали жителей, на время заблокировали движение поездов. Тогда за медицинской помощью обратилось более 400 человек, трое погибли. Было повреждено 7634 дома, около 500 оказались непригодными для проживания.

Спустя два года в Байзакском районе Жамбылской области на территории воинской части у одного из складов произошло возгорание. В результате пожара и последующих взрывов погибли 17 человек, 98 пострадали, один пропал без вести.

"Это ЧС природного характера. Народ Узбекистана вряд ли будет предъявлять какие-то претензии к руководству города или страны. Никто не застрахован от природного катаклизма. Тем более государственные органы среагировали на ситуацию оперативно. О недовольствах и критике можно будет говорить только после расследования инцидента, если выяснится, что нарушены какие-то правила при хранении взрывоопасных грузов", – пояснил политолог Рустам Бурнашев.

На данный момент пожар на складе в Ташкенте полностью потушен. По предварительным данным, площадь возгорания составила 15 тысяч квадратных метров, еще 30 тысяч удалось уберечь от огня.

Фото: Министерство обороны Узбекистана

По данным МЧС Узбекистана, в тушении пожара были задействованы 210 единиц техники и более двух тысяч человек личного состава пожарной охраны и других структур. Следственный комитет МВД Узбекистана возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности".

К этой минуте известно, что происшествие никак не повлияло на работу аэропорта Ташкента, который расположен поблизости. На месте продолжает работать лаборатория Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Специалисты отметили, что предварительные результаты происшествия и масштаб смогут озвучить в ближайшие дни.