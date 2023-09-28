В Ташкенте в районе аэропорта произошел сильный взрыв
По данным Telegram-канала SHOT пожаром охвачена большая территория. В близлежащих домах выбиты стёкла.
Фото: https://t.me/shot_shot
По информации Telegram-канала Mash предварительно, это случилось на складах в промзоне Янгихаётского района. Сейчас там бушует пожар.
Со слов очевидцев, взрывная волна ощущалась даже в 30 километрах от эпицентра. В домах поблизости повыбивало окна и двери.
По информации Telegram-канала Baza десятки скорых и пожарных на месте мощнейшего пожара на территории таможенного склада в Ташкенте. Очевидцы сообщают о большом количестве пострадавших.
"Известия" сообщает, что в Ташкенте частично перекрыта дорога, никого не пускают к месту взрыва, сообщают очевидцы. Работает полиция и аварийные службы.
По информации Telegram-канала Ньюсач/Двач предварительной причиной взрыва в Ташкенте могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей, которые хранились на таможенном складе.
Пока нет ни официальной информации, ни у местных СМИ о том, где и по какой причине произошел инцидент.
Власти пока не дали комментарий о произошедшем.