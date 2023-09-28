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В Ташкенте в районе аэропорта произошел сильный взрыв

В Ташкенте произошел сильный взрыв Фото: https://t.me/shot_shot
В столице Узбекистана Ташкенте прогремел взрыв. По предварительным данным, детонация произошла около трёх часов ночи в районе таможенного склада Ташкентского аэропорта. Информация об этом появилась в социальных сетях, сообщает Zakon.kz

По данным Telegram-канала SHOT пожаром охвачена большая территория. В близлежащих домах выбиты стёкла.

В Ташкенте в районе аэропорта произошел сильный взрыв

Фото: https://t.me/shot_shot

По информации Telegram-канала Mash предварительно, это случилось на складах в промзоне Янгихаётского района. Сейчас там бушует пожар.

Со слов очевидцев, взрывная волна ощущалась даже в 30 километрах от эпицентра. В домах поблизости повыбивало окна и двери.

По информации Telegram-канала Baza десятки скорых и пожарных на месте мощнейшего пожара на территории таможенного склада в Ташкенте. Очевидцы сообщают о большом количестве пострадавших.

"Известия" сообщает, что в Ташкенте частично перекрыта дорога, никого не пускают к месту взрыва, сообщают очевидцы. Работает полиция и аварийные службы.

По информации Telegram-канала Ньюсач/Двач предварительной причиной взрыва в Ташкенте могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей, которые хранились на таможенном складе.

Пока нет ни официальной информации, ни у местных СМИ о том, где и по какой причине произошел инцидент.

Власти пока не дали комментарий о произошедшем.


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