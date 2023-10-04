"Ядовитые секты": депутаты озабочены распространением радикального ислама в Казахстане

Чиновники обратились к премьер-министру Алихану Смаилову и председателю Комитета национальной безопасности Ермеку Сагимбаеву с просьбой обратить внимание на политическую угрозу, исходящую от поборников радикальных религиозных течений, передает Zakon.kz.

Как отметил в депутатском запросе мажилисмен Ермурат Бапи, в стране созданы все условия для развития традиционных религий, не ограничено количество строящихся мечетей и храмов. Однако, по его мнению, духовный мир казахского народа должен развиваться не в мечети, а в школе и на объектах культуры.

Бапи подчеркнул: наш президент, выступая с трибуны ООН, выразил обеспокоенность тем, что в европейских странах учащаются акты сжигания Корана, и был единственным государственным руководителем из числа мировых политических лидеров, выступившим в защиту Корана на этой Генассамблее.

"Тем не менее я, обращаясь с депутатским запросом к премьер-министру Казахстана и председателю Комитета национальной безопасности, хотел бы также обратиться к президенту страны, господину Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. За последние несколько лет чуждые течения ислама угрожают подрывом сложившимся в казахстанском обществе социально-бытовым устоям, и эти угрозы получают все большее распространение. Данные угрозы начали разрушать общество и бросать вызов государственной целостности, выступать против традиций национального единства, национального развития казахского народа и сложившегося тысячелетиями исламского образа жизни казахов", – пишет депутат.

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Он высказал опасения касательно того, что "радикальная религиозная тенденция приобретает политический характер", и добавил: нетрадиционные религиозные группы, пользуясь недостаточной религиозной образованностью народа, стараются привить казахстанцам ложные духовные ценности и чужие традиции.

"В этой связи последние нападки на личное мнение депутата Парламента Рината Заитова подчеркивают актуальность такой политической угрозы. Мы, депутаты, не можем спокойно смотреть на эти действия, направленные на разрушение общества на основе арабо-ваххабистской религиозной позиции! Мы не позволим домбре стать харамом! Эти действия следует понимать как нападение на национальную систему ценностей и духовную основу страны!"

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Ермурат Бапи усмотрел активное распространение "ядовитых исламских сект" в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Улытауской, Алматинской областях. Более того, в данных регионах, по его словам, ваххабиты захватывают малый бизнес.

"Это говорит и о том, что на местах есть представители местной власти, которые поддерживают развитие радикальных сект. Ни для кого не секрет, что в самой государственной власти есть высокопоставленные государственные служащие, которые поддерживают пропаганду ваххабизма и чуждых течений. Если это не просто слухи, а реальная ситуация, то наша государственность находится под угрозой. Да, наша страна придерживается светских устоев, дорожит правами человека как важнейшими принципами современного демократического государства. Но когда эти права начинают потрясать наши национальные и государственные устои, мы не можем на это закрывать глаза! По нормам Конституции страны мы не должны позволять каким-либо силам препятствовать светскому пути развития нашего государства!".

Как пишет Бапи, "старый режим", коего все еще придерживается некоторая часть населения, пропагандирующая идеи ваххабизма, "хотел сохранить свою власть как можно дольше, разделив страну на социальные группы".

"Сегодня тот же "старый Казахстан" намерен растоптать "Новый Казахстан" через религиозную идеологию, чуждую казахским национальным традициям. К чему это приводит, мы увидели во время январских событий".

Он также обратил внимание на невозможность противостоять "радикальной религиозной угрозе" посредством лишь заявлений активных представителей общества.

"Поэтому теперь нельзя быть сторонним наблюдателем, просто говоря "государство – отдельно от религии" или "религия – отдельно от государства". Пришло время понять, что такая политическая позиция постепенно подрывает нашу национальную целостность и государственное единство", – считает депутат.

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Подытожив, он от имени депутатов Мажилиса адресовал Алихану Смаилову ряд вопросов, цитируем:

"Во-первых, осознаете ли Вы и Ваш кабинет сложившуюся сложную ситуацию? Есть ли у Вас план действий против угрозы раскола общества на религиозной основе?

Во-вторых, разрабатываются ли правительством и уполномоченными органами меры или даже правительственная программа экстренного прекращения национальной розни, порождаемой негативными религиозными течениями?

В-третьих, считаете ли Вы, что возникла общественная необходимость внести соответствующие изменения и дополнения в Закон РК "О религиозной деятельности и религиозных объединениях", принятый 12 лет назад, – 11 октября 2011 года?

В-четвертых, в сложившейся общественной ситуации мы считаем, что правительство и Парламент должны быть заинтересованы в объединении совместных усилий для сохранения единства нации и условий для устойчивого развития государства. Уверен, что депутаты поддержат, если будет законодательная инициатива со стороны правительства по указанным вопросам".

Член фракции партии "Ак Жол" Казыбек Иса также направил премьер-министру запрос. Упомянут в нем и Комитет национальной безопасности:

"Уважаемые коллеги, пора строго запретить религиозный радикализм законом! Потому что радикалы планомерно ведут уничтожение нации. Когда в 2011 году власти решили взять под контроль эту проблему, и это поддержали все министерства, Генпрокуратура и Верховный суд, какой орган выступил против? Только Комитет национальной безопасности выступил против, и данный запрет не вошел в закон. Об этом я открыто заявлял на конференции, организованной Комитетом национальной безопасности. Ведь если сорняк не уничтожить на корню, а скашивать только верхушку, он будет продолжать размножаться. Вы своим действием вводите в заблуждение страну!"

В феврале 2009 года, когда в Парламенте вносились изменения в закон о религии, партия поднимала вопрос блокировки религиозных радикальных течений.

"Но даже при этом наша тогдашняя власть не смогла ввести эту запрещающую норму. Если бы в то время были приняты эти поправки, не было бы таких трагедий, которые в итоге вылились в кровавую бойню Кантара, не было бы сегодняшнего разделения нации на две части религиозными негативными течениями", – утверждает Иса.

Свою позицию представитель "Ак Жол" подкрепил высказываниями академика Рахманкулы Бердибая и провидца Машхура Жусупа, примером павшего Хазарского государства и мыслью о том, что "Когда есть религия, но нет национальности, есть борода, но нет усов, страна дойдет до дна".

"На сегодня известно, что в музыкальной сфере, айтысе, спорте представители чуждого течения под прикрытием религии привносят свои "обычаи" коллегам и своим поклонникам. Религиозно-негативные течения не только делят страну пополам, но и без оружия выводят из числа соотечественников тысячи молодых людей, превращая их в угрозу для страны. Все негативные течения против религии, языка должны быть остановлены!".

В завершение он призвал – пока не поздно – законодательно запретить распространение "вируса", превращающего "все самое ценное для нации в харам".