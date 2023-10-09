Живущие в Израиле казахстанцы: Мирные берут оружие, ракеты падают на дома

Израиль переживает один из самых мрачных периодов в своей истории. Атака палестинцев оказалась громом среди ясного неба, хотя конфликт сторон достаточно продолжительный. В гуще событий оказались и казахстанцы, которые находятся здесь по разным причинам.

Корреспондент Zakon.kz связался с казахстанскими студентами, которые уехали в Израиль получать образование, но оказались эпицентре военных действий.

Одна из них – астанчанка Акмарал Рахымжанова. Она – PhD-студент Technion-Israel Institute of Technology в городе Хайфа. Девушка рассказала, что, несмотря на то, что находится далеко от военных действий, испытывает страх не меньше пострадавших.

"Все события происходят на юге, вблизи границы с Газой. Ничего не предвещало беды. Все началось в субботнее утро, в выходной день, плюс это был конец большого местного праздника суккота. Естественно, Израиль не был готов к нападению. На часах было 06:30 утра, когда с сирен зазвучало оповещение о том, что идет ракетный обстрел и нужно укрываться в бомбоубежище. Продолжалась сирена почти до 09:00, по крайней мере, в центре страны, потому что юг до сих пор находится под обстрелами. До нас ракеты из Газы не долетают, поэтому обстановка здесь более спокойная. Единственное, люди в стрессе и подавлены, так как почти у всех есть знакомые, которые пропали, попали в плен или были убиты". Казахстанка Акмарал Рахымжанова

Акмарал Рахымжанова отметила, что учеба в штатном режиме проходит в кампусе. Со студентами проводят встречи, разъяснительные работы о том, как вести себя в определенных ситуациях, где находятся бомбоубежища, куда бежать и с кем связаться в случае обстрелов.

"У нас собраны сумки с одеждой, документами, едой и питьем. Все, что бы ни происходило на юге, на границе с Газой не влияет критически на жизнь на севере. Единственная опасность исходит со стороны Ливана и террористической организации Хизбалла. Есть много сообщений о том, что они планируют или готовятся вступить в войну и атаковать север, в частности Хайфу, так как это самый большой город на севере. Мы проверяем новостные порталы и паблики, лично я делаю это каждые 10-15 минут, потому что ситуация меняется очень быстро. На юге до сих пор идут бои, в городах, поселках и кибуцах в непосредственной близости к Газе. До сих пор происходят проникновения террористов из Газы, их ликвидируют на подходе к границе или же уже на территории". Акмарал Рахымжанова

Казахстанка говорит, что остается только ждать и надеяться на быстрое завершение войны. Если же ситуация с Ливаном и Хизбаллой ухудшится, то ей придется вернуться домой.

"Мои коллеги, студенты из нашей лаборатории – местные израильтяне – были мобилизованы как резервисты и сейчас находятся на юге и севере, на границе с Ливаном. По их словам, армия Израиля "Цахал" стягивает к границам войска". Акмарал Рахымжанова

Акбота Файзулаева третий год учится в Bar-Ilan University в городе Рамат Ган. Это центральная часть Израиля. Гражданка Казахстана признается, что за время нахождения здесь привыкла к военным действиям, которые периодически вспыхивают.

"В субботу у нас было два ракетных обстрела, приблизительно в 06:30 утра и в 20:00 вечера. Паники особой нет. Так как это не первый раз происходит. В мае 2021 года была операция, но тогда террористических атак и проникновений не было". Казахстанка Акбота Файзулаева

Студентка поделилась, что местные волонтеры начали сбор для солдат и пострадавших.

"Я выходила в магазин, тут большие очереди. Израильтяне организовывают помощь для пострадавших на юге. Также в магазинах работают волонтеры, они сообщают, что нужно пострадавшим, это предметы главной необходимости и гигиены. Активно объявляют информацию о необходимости сдачи крови для пострадавших". Акбота Файзулаева

По ее словам, в Рамат Гане школы и вузы приостановили учебу, прекратили работу детские сады, закрыт бизнес. Общественный транспорт курсирует нерегулярно. Всюду поставлены блокпосты.

"Атака произошла в день шаббата – это еврейский священный день, также в день до праздника Симхат Тора, а третий, когда должен был проходить 50-летний юбилей окончания войны судного дня. У израильтян смешанное чувство насчет этого. Как они говорят, почему армия не среагировала вовремя, потому что данная ситуация должна была быть ожидаемой. Местным войскам потребовалось около восьми часов, чтобы доехать до юга и мобилизовать армию, дать ответный удар, захватить террористов в восьми южных городах и помочь людям". Акбота Файзулаева

Также казахстанка рассказала, что на главных постах желающим защищать Родину выдают униформу и оружие. Местное население, в частности на юге, собирается в общины и патрулирует дома.

Акбота Файзулаева поделилась, что, не предвидя данной ситуации, купила билеты три месяца назад на 10 октября. Она надеется, что сможет благополучно добраться до Казахстана. По последним данным из сообщений израильских новостных лент, около 700 убитых, 2400 раненых, больше 150 в заложников находятся в Газе.

"Палестинцы-террористы, которые вошли на территорию Израиля, убивают мирных жителей, захватывают новые объекты и базы. Никого не щадят, ни детей, ни стариков. Они публикуют фото и видео с мест убийств, выставляя это, как победу. Местные военные также безжалостно ликвидируют захватчиков. На самом деле ситуация страшная". Акмарал Рахымжанова

Посольство Казахстана в Тель-Авиве совместно с МИД РК всячески помогают казахстанцам, находящимся в Израиле. По оценкам посольства Казахстана в Тель-Авиве, в Израиле, возможно, находится более 400 граждан РК, которые не состоят на консульском учете. 118 соотечественников изъявили желание вернуться в Казахстан. За эти два дня нами было обработано более 500 звонков и обращений от наших соотечественников.

"На сегодняшний день на консульском учете посольства Казахстана в Израиле состоит 77 человек, включая сотрудников посольства и членов их семей. В вузах Израиля обучается пять студентов из Казахстана, а также порядка 30 казахстанцев проходят стажировку в различных медучреждениях Израиля – всего 112 человек. Информации о погибших, пострадавших и взятых в заложники казахстанцах нет. Все наши граждане в Израиле проявляют спокойствие, максимально содействуют дипломатам в предоставлении информации и соблюдают все меры безопасности. Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с серьезным обострением палестино-израильского конфликта, повлекшего многочисленные жертвы среди мирного населения. Призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом", – прокомментировал официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

Международный аэропорт в Тель-Авиве продолжает работу в штатном режиме. Авиакомпания Air Astana в ближайшие сутки планирует репатриационный рейс из Тель-Авива в Алматы.

"Air Astana согласовывает разрешения с аэропортом Тель-Авива на выполнение рейса из Тель-Авива с целью безопасного вывоза казахстанцев на родину. Вылет рейса из Тель-Авива в Алматы планируется 10 октября в 12:50 местного времени. К перевозке допускаются пассажиры с авиабилетами на любую дату. Одному пассажиру разрешается одна ручная кладь до 8 кг и один зарегистрированный багаж до 20 кг". Пресс-служба авиакомпании Air Astana

Казахстанцы, не имеющие авиабилетов, могут их приобрести по специальному тарифу через посольство РК. Списки пассажиров также формирует посольство Казахстана в Израиле по телефонам: +972 (3) 741 78 05, +972 55 273 3813, +7 700 111 31 96.

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В авиакомпании сообщили, что пассажирам необходимо прибыть в аэропорт Тель-Авива за пять часов до вылета рейса.

Просим пассажиров соблюдать повышенные меры безопасности при движении в аэропорт. Граждане Израиля, желающие вылететь на родину, могут воспользоваться завтрашним рейсом по маршруту Алматы – Тель-Авив.

Вылет рейса запланирован на 10 октября на 08:00 по времени Алматы. Списки пассажиров формирует посольство Израиля в Казахстане по номерам: +7 717 170 34 05, +7 717 270 34 07, +7 717 270 34 23. В случае эскалации ситуации в Израиле рейсы могут быть отменены.