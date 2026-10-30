Случайно разбил бутылку в магазине: должны ли вы платить за испорченный товар

Никто не застрахован от того, чтобы, к примеру, втиснувшись между торговых полок, задеть стоящие на них продукты. Да, случайности неслучайны, и впредь нужно быть аккуратнее – это понятно. Но что о них "думает" отечественное законодательство? В вопросе разбирался Zakon.kz.

Для начала почувствуем разницу между роковой случайностью и злобным умыслом. И потренируемся на бутылках – определять, по чьей вине тара превратилась в осколки.

Следите за руками: при прочтении материала сейчас и контрольной закупке – потом. Потому что в Уголовном кодексе есть статья 202 – "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Согласно ей, такое деяние, причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом в размере от 500 до 2000 МРП (более 2 млн тенге на 2026 год) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оно же, но по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды, – штрафом в размере от 3000 до 7000 МРП (более 12 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А до момента оплаты условный бутыль как раз считается имуществом торговой точки.

Схожая статья (147-1) есть в Кодексе об административных правонарушениях и регулирует действа, не содержащие признаков уголовного правонарушения. Влечет штраф в размере 50 МРП (216 250 тенге) либо административный арест на срок от пяти до двадцати суток.

Идем дальше и погружаемся в буквы Гражданского кодекса.

Статья 917 "Общие основания ответственности за причинение вреда" гласит:

"Вред (имущественный и (или) неимущественный), причиненный неправомерными действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме. Законодательными актами обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем, а также установлен более высокий размер возмещения".

Но! Там же, в документе, сказано: причинивший вред освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Вдогонку – еще одна статья Гражданского кодекса, 925, "Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет". В этом случае отвечают законные представители. Если, опять же, не докажут, что вред возник не по их вине.

Что это все означает на практике, объяснил юрист Сергей Уткин.

"Если умышленное повреждение, то за это предусмотрена административная или уголовная ответственность, следовательно, в этом случае продавцы должны вызвать полицию и могут насильно удерживать нарушителя до прибытия полиции. Если же ущерб причинен неумышленно, то это гражданско-правовые отношения, к административной или уголовной ответственности человек не привлекается. Однако причиненный по неосторожности ущерб возмещается причинителем. Продавцы могут попросить у покупателя удостоверение личности, контакты, потребовать написать расписку, если он сразу не может возместить ущерб. В этом случае насильно задерживать не имеют права. Но если покупатель отрицает вину, не дает свои реквизиты и пытается скрыться, то задержать имеют право до прибытия полиции, потому что ситуация спорная и, возможно, имеется состав умышленного повреждения имущества. При умышленном повреждении, помимо штрафа и прочих санкций, предусмотренных КоАП или УК, магазин также имеет право взыскать с виновного сумму причиненного ущерба", – рассказал эксперт.

Магазин требует возмещения вреда, но покупатель с этим не согласен? Дабы зарыть наконец "бутылку вражды", сторонам придется встретиться в суде. Где покупатель вынужден будет, опираясь на стандарты и нормы, доказывать, что порча имущества случилась не из-за его широкой души или природной грациозности, а по причине скользких полов, неустойчивых "пирамид" упаковок, слишком узких проходов между полками и т.д.

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