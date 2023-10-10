С пользой для себя и других: как молодежь в Кызылординской области привлекли к сбору урожая

Почти 200 безработных аулчан Сырдарьинского района в этом сезоне не остались без дела. Они пошли трудиться в молодежные бригады, вырастили картофель, овощи, бахчевые, а также работали на производстве стройматериалов.

Выращенный этим летом на полях урожай ребята показали на выставке, которую провели на встрече трудовых отрядов в ауле Айдарлы Сырдарьинского района, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Здесь организовано 7 молодежных бригад, пока единственные в области. Это и безработные молодые люди, и те, кто не смог поступить в вузы. Привлекли к труду и тех, кто находится на учете в службе пробации. Как рассказывает бригадир трудового отряда «Аскар» Ерлан Нургалиев, в бригады собирались все желающие. Вначале активисты района ходили по домам, зазывали молодежь. А в новом сезоне многие аулчане сами пришли в поисках работы.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Сейчас в моем отряде 10 человек. У каждого из нас был опыт в овощеводстве, так как мы живем в ауле, у нас перед домом у каждого есть хоть небольшой земельный надел. Поэтому выращивать овощи для нас самое простое, на чем можно заработать. Всю весну мы трудились, и уже месяц, как собираем урожай. Вырастили картофель, овощи, дыни и арбузы. Часть урожая мы забираем себе, часть будем продавать на ярмарках в областном центре или райцентре. Есть мешки, которые мы раздаем малоимущим семьям", — говорит Ерлан Нургалиев.

Бригадир рассказывает, что картофель ребята продают по цене ниже, чем на рынках. Если цена за килограмм от 150 до 170 тенге, то с поля можно забрать по 100 – 120 тенге. С каждого мешка можно заработать до 5 тысяч тенге, а если собрать 100 мешков, то вот уже и полмиллиона тенге в кармане. Это хорошие деньги.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Чтобы научиться выращивать бахчевые, 40 ребят из молодежных бригад нынешней весной ездили в соседний Жанакорганский район, который считается центром бахчеводства области. Там они обучались в ТОО "Жайылма" – в самом крупном хозяйстве-производителе арбузов и дынь. Здесь они узнали, как выбирать качественные семена, выращивать рассаду, готовить почву перед посадкой, применять водосберегающие технологии.

"Я ездил на обучение бахчеводству. Узнал много нового и о сортах, и о технологиях посева и полива. Например, не знал, что разные сорта должны быть высажены друг от друга на расстоянии больше километра. Если сажаешь ближе, происходит сортосмесь и вкус изменится, вырастит некачественный продукт. Что нужно арбузы и дыни выращивать те, которые пользуются спросом на рынке и у оптовых покупателей. Тогда не будет проблем со сбытом. И они должны быть таких сортов, которые легко транспортировать, то есть с толстой коркой", — рассказывает член бригады Нурхан Бекжанов.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Представители областного молодежного ресурсного центра рассказали, что трудовые отряды появились здесь четыре года назад в рамках Года молодежи. Для занятий растениеводством в районе местный акимат выделил 60 гектаров земли. Каждая бригада имеет свой надел. За счет местного акимата есть насосы для полива, вспахана заранее и ограждена земля, заготовлен запас ГСМ.

"В нашем районе в молодежных бригадах ребята из райцентра и 13 сельских округов. Они посадили и собрали с 25 гектаров овощи и бахчевые и с 35 гектаров картофель. Есть и те, а их 30 человек, кто работает на производстве строительных материалов. Они производят цемент, известь и другие строительные материалы в поселке Шалкия. Кто-то трудился на строительстве арки у входа в аул Айдарлы, кто-то строил жилье для малоимущих, помогал возводить пристройку к мечети", - рассказывает пресс-секретарь Сырдарьинского района Ердос Беркинбаев.

Выращенное ребята планируют возить на районные, областные выставки и ярмарки и продавать по доступным ценам.

В конце года самые активные из числа членов трудовых отрядов получат заслуженную награду. Например, в 2022 году на итоговом форуме молодежи района, бригадир молодежной бригады "Айдарлы" Зейнолла Жусупов получил специальный приз акима района и 100 000 тенге.