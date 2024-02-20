Как в условиях засоленных земель дехкане Кызылординской области развивают аграрный сектор
Для поддержки аграриев области государством выделено почти 25 млрд тенге. Это больше на 6,7 млрд тенге, чем в 2023 году. Господдержка оказывается для того, чтобы укреплялась экономика региона и положительно сказывалась на темпах развития сельского хозяйства. Благодаря национальному проекту "Сильные регионы – драйвер развития страны" развитию аграрного сектора уделяется большое внимание.
В Кызылординской области 236 тыс. га орошаемых земель. Так как в области уже несколько лет маловодье, дехкане переходят на диверсификацию. Они выращивают те сельхозкультуры, которым надо мало поливной воды. Также аулчане переходят на новые технологии – применяют капельное орошение, аквагель, а также дождевальные установки.
"В Жанакорганском районе уже выращивают томаты капельным орошением и открыли завод по выпуску томатной пасты, в Шиелийском районе выращивают люцерну, используя дождевальные установки, в Казалинском районе выращивают кукурузу дождевальным орошением. Уже несколько лет аграрии выращивают пшеницу, используя богарные земли. Все это делается для того, чтобы экономить поливную воду. Также в регионе борются со вторичным засолением почвы, увеличивая в ней гумус. Для этого применяют фитомелиорацию. Всего же в области 80% засоленных земель", - сказал руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев.
Как рассказывает эксперт, для кормопроизводства фермеры выращивают в основном люцерну. Однако нужны и другие корма, такие, как ячмень, кукуруза, сафлор, овес, даже сахарное сорго и суданская трава.
"Мы создали сорта ячменя, которые подходят к нашей почве, климату, это "Іңкәр", "Сыр аруы", "Қайсар", а также сорт "Шахристан". У них хорошая всхожесть, до 30-33 центнеров. На наших полях мы их выращивали, и даже проводили эксперименты в хозяйствах. Они там дали урожайность по 27 центнеров. Эти опыты мы проводим уже больше 20 лет. Все сорта районированные, и они могут расти без полива, а это самое главное, что нужно в этот период кызылординским аграриям. Значит, затрат на воду у фермеров будет меньше, так как сократится полив", - отметил доктор сельскохозяйственных наук, профессор НИИ рисоводства имени Ы.Жахаева Лаура Тохетова.
Перспективные культуры в Кызылординской области, по словам ученого, это зерновое и сахарное сорго. Их можно выращивать вообще без воды, поэтому эти растения и культивируют в Африке. Для Приаралья, где почвы соленые и сухие, это идеальные растения.
"Два года подряд мы выращиваем сорго, и убедились, что по своим показателям он близок к кукурузе, но производить его менее затратно. Можно его вообще не поливать, и все равно оно вырастет больше 2 метров. Мы выращивали его на корма для лошадей, и получали по 2,5 тонны сена с 1 га", - подчеркнул главный агроном ТОО "Искер – М" Арыстанбек Шаймиев.
Большую работу в диверсификации ведут ученые местного "НИИ рисоводства имени И. Жахаева", где разработаны различные схемы рисовых севооборотов. В них ученые рекомендуют фермерам выращивать также донник, люцерну, сафлор, сою. Например, соевая солома является хорошим кормом, из которой можно еще выпускать кормовую муку, гранулы и силос.
"Мы сажаем кукурузу на силос, чтобы кормить свое поголовье. У нас почти 2 тыс. голов племенных коров. Поэтому нам нужно заботиться о своей кормовой базе. Также мы выращиваем овес, сафлор, люцерну, рис. Для кукурузы мы используем дождевую установку. Все эти сельхозкультуры влагосберегающие, и поэтому их выгодно выращивать. Кукурузу, к примеру, мы только три раза за весь сезон поливали", - проинформировал директор ТОО "Рза-Агро" Нурлан Имандосов.
Три года назад в области впервые посадили сахарную свеклу и поливали с помощью капельного орошения. Ее стали возделывать в двух хозяйствах региона, и получили среднюю урожайность более 240 центнеров с гектара.
"Мы вырастили французские сорта свеклы. И это отличный результат для первого раза. Причем эта ниша в нашей области свободная. Сахарную свеклу никто из фермеров не выращивает, а рынок сбыта в республике есть, и большой. Мы также сэкономили поливную воду на ее производстве, что немаловажно в год, когда грядет маловодье на Сырдарье", - считает председатель крестьянского хозяйства "Ер-Әлі" Алиби Бекжанов.
По информации областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, диверсификация в регионе продолжается несколько лет. Благодаря этому в Приаралье увеличиваются посевные площади влагосберегающих сельхозкультур. Даже в Аральском районе, где пески и высыхающее море, планируют заняться земледелием. Раньше здесь было 800 га возделываемых земель, а в нынешнем сезоне хотят вырастить сельхозкультуры на 3 тысячи га.