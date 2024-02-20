Как в условиях засоленных земель дехкане Кызылординской области развивают аграрный сектор

В нынешнем году в Кызылординской области планируется засеять сельхозкультурами 187 тыс. гектаров, из них рисом – около 70 тыс. Кроме него, на полях региона аграрии вырастят картофель, овощи, бахчевые, кормовые, масличные, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Для поддержки аграриев области государством выделено почти 25 млрд тенге. Это больше на 6,7 млрд тенге, чем в 2023 году. Господдержка оказывается для того, чтобы укреплялась экономика региона и положительно сказывалась на темпах развития сельского хозяйства. Благодаря национальному проекту "Сильные регионы – драйвер развития страны" развитию аграрного сектора уделяется большое внимание.

В Кызылординской области 236 тыс. га орошаемых земель. Так как в области уже несколько лет маловодье, дехкане переходят на диверсификацию. Они выращивают те сельхозкультуры, которым надо мало поливной воды. Также аулчане переходят на новые технологии – применяют капельное орошение, аквагель, а также дождевальные установки.

"В Жанакорганском районе уже выращивают томаты капельным орошением и открыли завод по выпуску томатной пасты, в Шиелийском районе выращивают люцерну, используя дождевальные установки, в Казалинском районе выращивают кукурузу дождевальным орошением. Уже несколько лет аграрии выращивают пшеницу, используя богарные земли. Все это делается для того, чтобы экономить поливную воду. Также в регионе борются со вторичным засолением почвы, увеличивая в ней гумус. Для этого применяют фитомелиорацию. Всего же в области 80% засоленных земель", - сказал руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев.

Как рассказывает эксперт, для кормопроизводства фермеры выращивают в основном люцерну. Однако нужны и другие корма, такие, как ячмень, кукуруза, сафлор, овес, даже сахарное сорго и суданская трава.

"Мы создали сорта ячменя, которые подходят к нашей почве, климату, это "Іңкәр", "Сыр аруы", "Қайсар", а также сорт "Шахристан". У них хорошая всхожесть, до 30-33 центнеров. На наших полях мы их выращивали, и даже проводили эксперименты в хозяйствах. Они там дали урожайность по 27 центнеров. Эти опыты мы проводим уже больше 20 лет. Все сорта районированные, и они могут расти без полива, а это самое главное, что нужно в этот период кызылординским аграриям. Значит, затрат на воду у фермеров будет меньше, так как сократится полив", - отметил доктор сельскохозяйственных наук, профессор НИИ рисоводства имени Ы.Жахаева Лаура Тохетова.

Перспективные культуры в Кызылординской области, по словам ученого, это зерновое и сахарное сорго. Их можно выращивать вообще без воды, поэтому эти растения и культивируют в Африке. Для Приаралья, где почвы соленые и сухие, это идеальные растения.

"Два года подряд мы выращиваем сорго, и убедились, что по своим показателям он близок к кукурузе, но производить его менее затратно. Можно его вообще не поливать, и все равно оно вырастет больше 2 метров. Мы выращивали его на корма для лошадей, и получали по 2,5 тонны сена с 1 га", - подчеркнул главный агроном ТОО "Искер – М" Арыстанбек Шаймиев.

Большую работу в диверсификации ведут ученые местного "НИИ рисоводства имени И. Жахаева", где разработаны различные схемы рисовых севооборотов. В них ученые рекомендуют фермерам выращивать также донник, люцерну, сафлор, сою. Например, соевая солома является хорошим кормом, из которой можно еще выпускать кормовую муку, гранулы и силос.

"Мы сажаем кукурузу на силос, чтобы кормить свое поголовье. У нас почти 2 тыс. голов племенных коров. Поэтому нам нужно заботиться о своей кормовой базе. Также мы выращиваем овес, сафлор, люцерну, рис. Для кукурузы мы используем дождевую установку. Все эти сельхозкультуры влагосберегающие, и поэтому их выгодно выращивать. Кукурузу, к примеру, мы только три раза за весь сезон поливали", - проинформировал директор ТОО "Рза-Агро" Нурлан Имандосов.

Три года назад в области впервые посадили сахарную свеклу и поливали с помощью капельного орошения. Ее стали возделывать в двух хозяйствах региона, и получили среднюю урожайность более 240 центнеров с гектара.

"Мы вырастили французские сорта свеклы. И это отличный результат для первого раза. Причем эта ниша в нашей области свободная. Сахарную свеклу никто из фермеров не выращивает, а рынок сбыта в республике есть, и большой. Мы также сэкономили поливную воду на ее производстве, что немаловажно в год, когда грядет маловодье на Сырдарье", - считает председатель крестьянского хозяйства "Ер-Әлі" Алиби Бекжанов.

По информации областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, диверсификация в регионе продолжается несколько лет. Благодаря этому в Приаралье увеличиваются посевные площади влагосберегающих сельхозкультур. Даже в Аральском районе, где пески и высыхающее море, планируют заняться земледелием. Раньше здесь было 800 га возделываемых земель, а в нынешнем сезоне хотят вырастить сельхозкультуры на 3 тысячи га.