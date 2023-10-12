Заразные, но неопасные: что нужно знать о штаммах коронавируса "Эрис" и "Пирола"

В Казахстане выявили первые случаи заболевания подштаммами «Омикрона» – «Пирола» и «Эрис». Сейчас в Алматы есть несколько ковидных центров. Они всегда наготове. О том, как врачи будут бороться с вирусом и какой опыт пандемии был получен медиками, узнал корреспондент Zakon.kz.

Штамм коронавируса "Эрис" – подвид "Омикрона". Впервые о нем стало известно еще в феврале 2023 года. На сегодняшний день вирус зафиксирован уже в более чем 50 странах мира, в том числе и в Казахстане. Особенно активно новый штамм бушует в Индии и Великобритании.

Особенность "Эрис" в том, что он умеет "обходить" иммунитет человека и из-за этого быстро распространяется. Однако при этом заболевание протекает относительно легко, и у экспертов пока нет никаких доказательств, что "Эрис" может быть хуже "Омикрона".

Штамм "Пирола" немного младше. Но так же, как и "Эрис", является потомком "Омикрона". Первые заболевания этим видом вируса были выявлены во Франции в августе этого года. Позже стало известно, что новый штамм коронавируса уже появился в десяти странах. В основном, в Западной Европе, Африке и Северной Америке.

Пока эти вирусы большого опасения у врачей не вызывают. Тем более школа, которую они прошли во время пандемии, оставила им большой опыт. Эксперты уверены, что сейчас казахстанские медики полностью готовы к любой вспышке COVID-19.

Одно из таких опытных медицинских подразделений работает в филиале городской клинической инфекционной больницы имени Изатимы Жекеновой. Персонал именно этого учреждения принял на себя один из самых тяжелых ударов пандемии 2020 года в Алматы.

Протокол и алгоритм лечения есть

Вместимость филиала городской клинической инфекционной больницы имени Изатимы Жекеновой – 500 человек. В палатах этой больницы по два спальных места. Во время пандемии просторные лечебные боксы могли вместить четверых больных. В каждом помещении есть холодильник, стол для приема пищи и телевизор. Имеется санузел с душевой.

Фото: Zakon.kz

Над каждой кроватью установлена " SOS"- кнопка для вызова дежурного врача и аппарат для подачи кислорода. Если убрать это специальное оборудование, то лечебные палаты будут похожи на номера бюджетных гостиниц.

Фото: Zakon.kz

Во время вспышки инфекции больница принимала по 60 человек в сутки. Сюда врачи скорой помощи и приемных отделений направляли пациентов с поражением легких свыше 50%, то есть в тяжелом состоянии. В основном лечение тут получали пожилые люди – это категория больных, которых из-за различных хронических заболеваний и ослабленного организма лечить тяжелее всего.

Фото: Zakon.kz

Заместитель директора по лечебной работе Салтанат Айбосынова признает, что в начале не совсем понятно было, как бороться с новым вирусом. Большой вклад в работу врачей внесли ученые в области медицины. Именно они разрабатывали протокол лечения.



"На нашей больнице базируется три кафедры. Основная, которая с нами работает, принадлежит Медицинскому университету имени Асфендиярова. Профессорско-доцентский состав этого учебного заведения готовил протокол лечения для пациентов нашей больницы. Научные сотрудники были постоянно с нами на связи, консультировали по всем возникающим вопросам. Можно сказать, что врачи были бойцами на передовой, а сотрудники кафедры были штабом, который продумывает стратегию по борьбе с этой страшной болезнью", – рассказала Салтанат Айбосынова.

Фото: Zakon.kz

Сейчас любой инфекционист знает, какие препараты необходимо назначать больному с ковидом. Алгоритм лечения для всех практически одинаков. Но обязательно учитываются хронические заболевания и особенности организма.

"Если идет поражение легких, то назначается противовирусный препарат. Если наблюдается дыхательная недостаточность, в ход идут гормональные препараты и коагулянты. Все необходимые лекарственные средства у нас в достаточном количестве, как и средства индивидуальной защиты. Коллектив с опытом. Все медицинские работники прошли дополнительное обучение. Персонал больницы досконально знает, как обезопасить себя и окружающих от инфекции", – сказала врач.

Фото: Zakon.kz

Еще одна трудность, с которой столкнулись врачи во время пандемии, – это психологическая истощенность.

"Во-первых, была большая эмоциональная нагрузка. Каждый врач хочет вылечить своего пациента. Его выздоровление он считает своей личной победой. Все коллеги радовались, как один, когда удавалось вытащить с того света безнадежного больного. Очень переживали, если теряли человека. В такие моменты опускались руки, не хотелось больше работать. Но все, стиснув зубы, снова брались за дело. В таких случаях помогали психологи, поддерживали. Объясняли, что наш труд необходим, и мы просто не имеем права сдаваться", – поделилась Салтанат Айбосынова.

Помимо психологической нагрузки, врачи сильно уставали и физически. Особенно тяжело было работать в защитных костюмах.

Средства индивидуальной защиты в принципе удобны. Костюмы не сковывают движения, легко надеваются и снимаются. Но в респираторе, который обязателен, работать сложно. Его плотная ткань не дает глубоко вдохнуть, а при выдохе лицо под ним моментально потеет.

Буквально через несколько минут неподготовленный человек испытывает дискомфорт и легкое головокружение от кислородного голодания. Ходить в этой маске необходимо весь рабочий день, не снимая. Нужно иметь огромное терпение, чтобы хотя бы на мгновение не приоткрыть респиратор и не сделать глоток воздуха.

Фото: Zakon.kz

"К счастью, никто из персонала нашего медицинского учреждения не заразился коронавирусной инфекцией. Признаюсь, у всех был страх слечь с болезнью или заразить членов своей семьи. Наверное, поэтому мы тщательно выполняли все установленные правила личной гигиены и технику безопасности при работе с заразившимися пациентами", – призналась Салтанат Айбосынова.

Не занимайтесь самолечением

Симптомы "Эриса" и "Пиролы" схожи с вирусными респираторными инфекциями.



К ним относятся: общая слабость и повышенная утомляемость; боль в горле; заложенность носа; насморк; чихание; сухой кашель (кашель без выделения мокроты); чувство сдавленности в груди; головная и мышечная боль; лихорадка.

Как показывают исследования, традиционные признаки COVID-19 – одышка, потеря обоняния и лихорадка – теперь встречаются гораздо реже, чем ранее.

Несмотря на то, что вирусы "Эрис" и "Пирола" заразны, но неопасны, врачи рекомендуют в любом случае соблюдать элементарные правила гигиены и при необходимости носить маску, она значительно снизит риск заражения.

И еще врачи убедительно просят при недомогании не заниматься самолечением, а обращаться в медицинские учреждения.