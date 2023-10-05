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Новый штамм коронавируса "Эрис" пришел в Казахстан

Новый штамм коронавируса "Эрис" пришел в Казахстан Фото: pixabay
Министр здравоохранения Ажар Гиният предупредила, что в Казахстане впервые зарегистрировали заражение новым штаммом COVID-19 – вариацией "Омикрона" под названием "Эрис", сообщает Zakon.kz.

На брифинге в СЦК 5 октября министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что в Казахстане ежемесячно проводят генетические исследования циркулирующего коронавируса. 

"Нам необходимо знать, пришел ли в страну новый штамм с другой клинической картиной заболевания. Так, по последним данным исследований, в Казахстане зарегистрирован штамм "Омикрона" под названием "Эрис".Ажар Гиният

Министр уточнила, что новые штаммы "Омикрона" сейчас регистрируют по всему миру, так как при циркуляции коронавируса во внешней среде происходят мутации. Появляются новые вариации вируса, о которых ВОЗ сообщает ежемесячно.

"Какой бы ни был штамм, постепенно меняется клиническая картина коронавирусной инфекции. Период болезни становится короче, состояние больных – средней или легкой степени тяжести. Сейчас на стационарном лечении с КВИ в Казахстане находятся только 35 человек. Это пожилые люди с большим числом сопутствующих заболеваний".Ажар Гиният

В свою очередь, главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова уточнила детали о циркуляции в Казахстане другого штамма "Омикрона", который называется "Пирола". Его выявили в нашей стране в середине августа. 

"Сегодня "Пирола" зарегистрирована в 21 стране мира. ВОЗ пока не предоставляет данных об удельном весе этой вариации в общем объеме циркуляции "Омикрона", так как определить этот показатель пока не представляется возможным".Айжан Есмагамбетова

Она также уточнила, что новые подвиды "Омикрона" не сильно отличаются один от другого по заболеваемости, клинической картине и статистике госпитализаций.

Ранее глава Минздрава ответила на вопрос о том, будет ли в Казахстане новый карантин по коронавирусу.

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COVID-19 Есмагамбетова Айжан Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
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