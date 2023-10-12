Несносный дом: жители двухэтажек в Петропавловске просят их немедленно переселить

Жильцы деревянной двухэтажки на окраине Петропавловска боятся в любой момент быть заживо погребенными под руинами собственного дома. Стены разъели термиты, несущие конструкции скрипят, а фундамент и вовсе уже сгнил, превратившись в труху, передает Zakon.kz.

Эта "многоквартирка" в современном Рабочем поселке Петропавловска в далеком 1936 году сдавалась как элитное жилье. Двухэтажки в то время были настоящей диковинкой для провинциального городка.



Просторные, светлые квартиры в доме из бруса натуральной лиственницы, которая считается особо прочным стройматериалом, предназначались для работников железной дороги. Право проживать в таком жилье давалось ценным специалистам, от дома до работы было рукой подать – считанные шаги до железнодорожных путей и вокзала.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Спустя 87 лет в этом доме живут потомки тех самых счастливых новоселов. Теперь эти семь семей скорее не живут, а выживают.

"В подъезд захожу и боюсь, что потолок на голову свалится. А по ночам вообще жуть – ложимся спать и боимся, что не проснемся, завалит насмерть, братская могила будет, и все! Прямо слышим, как стены рвутся, трещат, хруст жуткий. А если ветер – вообще ощущение, что разлетится дом по кускам. Когда дождь, в подъезд войти не возможно, дом в землю ушел, двор теперь выше, как в яму в подъезд вода вся стекает. Страшно за детей! Да и за себя страшно". Жилец аварийного дома Анастасия Балашова

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Семья Просветовых рассказывает, что сколько живет в этом доме, столько и борется за его спасение. Стены укрепили стяжкой, но громадные трещины разорвали и новую штукатурку. Хозяин мастерски починил прогнивший пол, а он сразу же вздулся огромными горбами.

"Вот, видите, как перекосило, пол изнутри поднялся, это потому что дом заваливается, в сторону уходит. Угол наклона по откосам на окнах видно. Окна по уровню ставили, а откосы снизу в два раза уже чем, сверху. Труха, все труха, видите, термиты все разъели", - говорит Вячеслав Просветов, показывая, как крошится деревянная стена при легком прикосновении руки.

Фасад дома - тоже зрелище не для слабонервных. Старое дерево изуродовано пожаром. А главное украшение здания – балкон на высоких опорах из шпал и вовсе наводит ужас тем, что пол на нем уже имеет явную угловую форму.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Балкон прогнулся, тянет его, вот-вот полетит, там все гнилое! Знаю, что рискованно выходить на балкон, но я выхожу. И боюсь каждый раз. Одна надежда, дверные рамы его поддерживают. А так балкон уже отклонился от фасада, вот просвет какой. Если балкон рухнет, обрушится крыша, весь дом сложится как карточный". Жилец аварийного дома Анастасия Ермачкова

Но страшней всего, по словам жильцов в их строении тогда, когда проходят поезда. По силе тряски, которая ощущается в квартирах, говорят жильцы, они могут определить, пассажирский или грузовой состав проходит мимо.

"Когда товарняк проходит, ощущается, как будто сам в нем едешь. Живем, как в поезде. Стакан с водой на столе качается. Все, что, стояло наверху шкафов, все сняли, качалось так, что вот-вот упадет. Компьютер стоял, чуть не рухнул на пол. Из стен труха сыпется от тряски". Жилец аварийного дома Вячеслав Просветов

Аварийным, по словам жильцов, дом признали только год назад. Раньше его состояние было не лучше, но жители говорят, что получить официальное заключение не могли, потому что нужно было собрать 90 тысяч тенге для прохождения соответствующей процедуры. Сейчас в заключении экспертов нет ни намека на то, что этот дом можно спасти. Состояние основных конструкций официально оценено как "критическое".

"Были на приеме у акима Петропавловска Серика Мухамедиева. Он сказал, что если дом обрушится, можете приходить, тогда, возможно, мы вам поможем. А сейчас глава города якобы помочь не может, потому что нет для нас свободного государственного жилья. Посоветовал нам брать ипотеку. А какая нам ипотека, мы кредитов набрали, чтобы хоть как-то поддерживать свой дом, если бы мы его не ремонтировали, давно бы рухнул". Алена Просветова

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Чиновники не скрывают, что сегодня единственный выход для жителей аварийных домов – купить новые квартиры в кредит.

"На сегодняшний день в Петропавловске 28 аварийных многоквартирных домов. После вступления в силу программы "Нурлы жер" категориям граждан, которые являются владельцами аварийного жилья, арендно-коммунальные квартиры не предоставляются. Теперь они могут приобрести жилье через "Отбасы банк" по низким ставкам кредита". Асем Айтулова, пресс-секретарь акима г.Петропавловска

Тем временем ситуация в деревянной аварийной двухэтажке в Рабочем поселке усугубляется с каждым днем. Если прежде жильцы спасали свое жилье ремонтами, то после признания дома аварийным, это стало невозможным. Строители даже не берутся – слишком опасно.

