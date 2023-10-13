Источник уходит в спячку: алматинские фонтаны консервируют на зиму

Фонтаны исправно радовали жителей южной столицы на протяжении всего теплого сезона, однако теперь им пора отправиться на заслуженный отдых. Zakon.kz рассказывает, как сооружения готовят к долгому зимнему сну.

Вскоре радостные всплески воды отшумят вместе с последними теплыми деньками. Однако фонтаны не бросят на произвол судьбы до следующей жары. Сейчас - до конца октября - они проходят через так называемую консервацию. Процесс этот очень важен, ведь, если оставить в коммуникациях воду, она может замерзнуть и повредить трубы.

Фото: Zakon.kz

Об алгоритме консервации на примере фонтана, расположенного у гостиницы Almaty, поведал ведущий инженер компании Eco Almaty Джанибек Кенжалиев. По его словам, работа осуществляется в два этапа: сначала сливается вода, промывается, очищается чаша, затем специалисты вывозят оборудование - насосы, гейзеры, форсунки, элементы подсветки и прочее. В дальнейшем часть оборудования остается в техпомещениях, расположенных непосредственно под фонтанами, а часть складируется на базе. На один экземпляр уходит пара дней. На балансе мегаполиса их 64, и все такие разные... Как выяснилось, только на обывательский взгляд. Сколь бы уникальной ни была наружность, "нутро" у фонтанов схожее, идентичен и подход к ним.

"Первым обслуживается тот, что на территории высокогорного катка "Медеу". Сами понимаете, температура там не позволяет оставлять его дольше. Далее мы беремся за отдаленные фонтаны, постепенно близимся к центру города", — объяснил Кенжалиев.

Фото: Zakon.kz

Можно оставить заботы до лучших времен? Нет, трудиться специалисты не перестают и в холода. Оборудование ремонтируется, смазывается, подготавливается к новому сезону, с помощью чистки и полировки ему "наводят марафет". Чаши, из которых летом приходилось выгребать листву и случайный мусор, зимой очищаются от снега и наледи.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Разбудят" любимые южанами источники прохлады 1 мая, перед долгожданным запуском вновь повозившись с чашей, оборудованием и проверкой систем. Подробнее об этом читайте здесь. Вот такой городской "конструктор", который из года в год кропотливо разбирают, лишь за тем, чтоб собрать заново.

Впрочем, народная любовь иногда приобретает довольно уродливые формы, как то - практика купания в фонтанах, вредная как для них самих, так и для игнорирующих запреты купальщиков:

"Мы же не просто так устанавливаем знаки по периметру. Во-первых, запасы расплесканной воды приходится пополнять. Это касается и "сухих" фонтанов, без чаши. Во-вторых, там ведь металлические элементы, проводка... Можно легко пораниться, а то и получить удар током. В-третьих, в воду добавляются химикаты, препятствующие появлению водорослей, загрязнений. Даже наши служащие соблюдают меры предосторожности, а обычных граждан порой не убедишь, детям они не запрещают так развлекаться. Порой приходится вызывать "102", чтоб проводили разъяснительные беседы".

Отвечая на вопрос, есть ли в Алматы фонтаны, нуждающиеся в реконструкции, спикер сказал, что на сегодняшний день Управлением экологии и окружающей среды разрабатывается проектно-сметная документация по шести объектам — в выставочной зоне "Атакент", "Городской акимат восток", "Городской акимат запад", напротив Площади Республики, у ТЮЗа им. Мусрепова и цирка. По собственному признанию "любимчик" Джанибека Кенжалиева, знаменитый "Зодиак", пока в модернизации не нуждается.

Между тем в городе функционирует более 150 частных фонтанов, ответственности за которые акимат не несет. Тем не менее жалобы на них нередко поступают именно в управление. Впрочем, подобные обращения, отмечает собеседник, быстро перенаправляют реальным адресатам — непосредственным собственникам.