Почему в Алматы фонтаны продолжают работать в октябре: объяснение акимата

Несмотря на завершение официального сезона работы фонтанов, в Алматы некоторые из них продолжают радовать глаз горожан. Это удивляет жителей: жара спала, люди достали теплые куртки, а впереди – первые заморозки. Почему же фонтаны все еще работают, выяснил Zakon.kz.

В частности, горожане замечали включенные фонтаны возле двух ТРЦ, а также в Центральном парке отдыха города Алматы.

При этом в акимате ранее заявляли, что сезон завершается 10 октября. В городской администрации объяснили, почему фонтаны продолжают работать и распространяются ли установленные сроки на все объекты города.

Не все фонтаны находятся на балансе города

Как сообщили в акимате Алматы, на балансе КГУ "Жасыл Алматы" Управления экологии и окружающей среды числится 55 фонтанных комплексов. Их сезонная эксплуатация приостановлена, а сами объекты подготовлены к осенне-зимнему периоду.

Вместе с тем в городе есть фонтаны, которые находятся в частной собственности. Именно этим в акимате объясняют, почему некоторые водные объекты могут продолжать работать после завершения официального сезона.

"В городе имеются фонтаны, которые на балансе у частников и могут эксплуатироваться дольше на усмотрение собственника", – говорится в ответе КГУ "Жасыл Алматы" на запрос редакции.

При этом в учреждении уточнили, что не располагают сведениями о собственниках, балансодержателях и организациях, ответственных за содержание остальных фонтанных комплексов. Для получения этой информации необходимо дополнительно обратиться в районные акиматы, Управление государственных активов и Управление развития общественных пространств Алматы.

Когда фонтаны должны отключать

Согласно Правилам по содержанию и техническому обслуживанию фонтанного хозяйства Алматы, утвержденным постановлением городского акимата от 1 февраля 2023 года № 1/57, период функционирования фонтанов установлен с 1 мая по 1 октября.

Кроме того, пункт 9 этих правил запрещает эксплуатацию фонтанов при температуре окружающего воздуха ниже +5°C.

Однако требования распространяются на фонтаны, находящиеся в коммунальной собственности города. В отношении остальных объектов правила носят рекомендательный характер.

Таким образом, сроки сезонного отключения не являются одинаково обязательными для всех фонтанов Алматы. Решение о продолжительности работы частных объектов принимают их собственники, а вопросы их эксплуатации не входят в компетенцию КГУ "Жасыл Алматы".

Кто отвечает за подготовку фонтанов к зиме

В городской администрации отметили, что ответственность за надлежащее содержание, техническое состояние и безопасную эксплуатацию фонтанных комплексов несут соответствующие собственники и балансодержатели в пределах обязанностей, установленных законодательством.

Правила благоустройства территории Алматы предусматривают приостановление работы фонтанов в осенне-зимний период и проведение мероприятий по их консервации. В частности, необходимо проверить запорную арматуру и при необходимости демонтировать насосное оборудование.

КГУ "Жасыл Алматы" организует и контролирует эти работы только на фонтанных комплексах, находящихся на балансе учреждения.

При этом вопросы контроля за эксплуатацией остальных фонтанов, а также определения оснований для привлечения их владельцев к ответственности не относятся к компетенции организации.

Почему некоторые фонтаны могут включать после завершения сезона

В акимате также пояснили, что на отдельных коммунальных объектах после прекращения сезонной эксплуатации могут продолжаться технические работы. Специалисты проверяют оборудование, заменяют запорную арматуру и устраняют небольшие неисправности.

Во время таких работ оборудование могут ненадолго включать для проверки его работоспособности. В администрации подчеркивают, что подобные технологические запуски не означают возобновления сезонной эксплуатации фонтанов.

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Таким образом, работающие в октябре фонтаны могут иметь разный статус: одни объекты принадлежат частным владельцам, другие могут включаться на короткое время для технических проверок. При этом в отношении коммунальных фонтанов действуют установленные сроки сезонной эксплуатации и требования по подготовке к зиме.

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