Советы

Пятница, 13-е в 2026 году: когда ждать несчастливую дату

табличка, пятница, 13, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 10:32 Фото: pixabay
О том, что пятница, 13-е считается днем неприятностей и неудач, слышали даже те, кто скептически относится к суевериям. Почему же эта пятница приобрела репутацию одного из самых пугающих дней в календаре, в материале Zakon.kz.

Когда будет пятница, 13-е в 2026 году

В 2026 году пятница, 13-е выпадет сразу три раза – 13 февраля, 13 марта и 13 ноября.

Для сравнения: в 2025 году такая дата встречалась лишь однажды – в июне.

История пятницы, 13-го

Существует несколько версий, объясняющих, почему число 13 считается несчастливым, а сочетание его с пятницей вызывает тревогу у многих людей.

Одна из самых распространенных версий связана с библейским сюжетом. Во время Тайной вечери за столом присутствовали Иисус Христос и 12 его учеников – всего 13 человек. Среди них был Иуда Искариот, впоследствии предавший Христа. Сама Тайная вечеря состоялась в четверг, а уже на следующий день, в пятницу, произошло распятие. Именно поэтому пятница приобрела особое значение в христианской традиции.

Похожий сюжет встречается и в скандинавской мифологии. Согласно легенде, на пир в Вальхалле, где собрались 12 богов, без приглашения явился Локи – бог коварства и обмана. Его появление нарушило гармонию и стало причиной бедствий.

Еще одна версия объясняет страх перед числом 13 тем, что оно следует за числом 12, символизирующим завершенность и порядок: 12 месяцев в году, 12 знаков зодиака, 12 апостолов, 12 подвигов Геракла. Число 13, таким образом, воспринимается как выход за рамки привычного порядка.

По мнению историка Барбары Маранзани, распространение суеверия связано и с трагической судьбой ордена тамплиеров. В пятницу, 13 октября 1307 года, по приказу короля Франции Филиппа IV были арестованы сотни членов ордена. Их обвиняли в ереси, подвергали пыткам и казням. Этот день стал роковым для тамплиеров и надолго закрепился в истории как символ несчастья.

Фото: pexels

Новый всплеск интереса к "зловещей дате" произошел в 1907 году после выхода романа Томаса Уильяма Лоусона "Friday the Thirteenth". Названное в честь автора судно, отправившееся в том же году в рейс, потерпело крушение именно в пятницу, 13 декабря.

Окончательно образ пятницы, 13-го как дня ужаса закрепил одноименный фильм 1980 года о маньяке в хоккейной маске, ставший культовым.

Почему люди продолжают верить в суеверие

Психологи объясняют популярность пятницы, 13-го особенностями человеческого мышления.

Вера в подобные символы относится к так называемому магическому мышлению – убеждению, что определенные числа, даты или действия могут влиять на реальность.

Кроме того, суеверия, как отмечено в публикации РБК Life, помогают людям справляться с тревогой и неопределенностью. В ситуациях, где исход событий важен, но не поддается полному контролю, вера в "знаки" создает иллюзию управляемости происходящего.

Интересные факты о пятнице, 13-го

Страх перед числом 13 называется трискайдекафобией, а боязнь пятницы, 13-го – параскаведекатриафобией.

К примеру, в США около 10% населения испытывают тревогу, связанную с этой датой, из-за чего экономика ежегодно теряет до $800 млн.

Во многих американских отелях, больницах и аэропортах отсутствует 13-й этаж, номер или выход.

В Испании несчастливым считается не пятница, 13-е, а вторник, 13-е.

В Италии избегают числа 17, а в ряде азиатских стран – числа 4, которое созвучно слову "смерть".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 10:32
Павлов день и колдовские приметы: чего опасались 28 января

Мы также рассказывали, что каждый год 2 февраля в американском городке Панксатони, штат Пенсильвания, выходит на свет сурок Фил, чтобы "предсказать", когда зима уступит место весне. Примечательно, но за поведением сурков следят и в других странах – праздник стал настоящей мировой традицией, корнями уходящей в древние языческие праздники.

