Снежная река: как катание на лыжах в горах Алматы обернулось трагедией

В горах близ Алматы прогулка обернулась трагедией. Два спортсмена-лыжника попали под лавину. Одному из них выбраться из снежного плена не удалось. Подробнее о происшествии и о том, как обезопасить себя в горах, в материале Zakon.kz.

Несчастный случай произошел на левом плече ледника Туюксу. Двое спортсменов решили спуститься со склона горы на лыжах, несмотря на то, что ДЧС Алматы на днях объявлял штормовое предупреждение о плохих погодных условиях и просил жителей города на время отложить подъем в горы.



"ДЧС Алматы информирует: в связи с прогнозом дождей, местами сильных, в период с 13 по 14 октября в горных районах, прилегающих к территории города, ожидается формирование склоновых стоков и подъем уровня воды на реках", – говорилось в сообщении.

Однако в это время двое спортсменов уже были в горах. Они проигнорировали рекомендации спасателей и решили 15 октября спуститься с ледника. Движение одного из туристов вызвало снежную лавину.

Мужчина не успел скрыться в безопасное место и был накрыт большим снежным валом. Другому лишь чудом удалось объехать опасный участок и спуститься к месту, где снежная масса накрыла его друга.

"Гражданин Р. и гражданин К. катались на лыжах на леднике Туюксу. Гр. К. спустился на лыжах первым и в результате схода лавины остался под снегом. Гр. Р. спустился по безопасному склону до местонахождения гр. К., извлек его из-под снежного завала", – говорится в сообщении Службы спасения.

К сожалению, попавший под лавину спортсмен погиб. Оставшийся в живых лыжник связался с сотрудниками Службы спасения 109".

Спасатели добрались до места происшествия спустя несколько часов. Они спустили тело до Шымбулака, после чего передали его полицейским.

"По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются", – сообщили в Управлении полиции Медеуского района.

Состояние второго пострадавшего удовлетворительное. Детали инцидента еще предстоит выяснить, уже назначено несколько экспертиз.

Снежно-смертельная волна

Спасатели отмечают, что снежная лавина как стихийное природное явление может представлять немалую опасность. Лавины опасны для людей из-за своей массы, достигающей иногда нескольких сотен тонн, что приводит к смерти от шока в результате перелома костей.

Помимо этого, лавина может снести человека со склона, в результате чего тот может разбиться насмерть при падении.

"Человек, который попал в снежную ловушку, может прожить не больше часа. Есть большая вероятность спасти пострадавшего, если были свидетели, которые могут указать место, где снежным потоком снесло человека. Спасатели начинают поиски примерно на 15 метров ниже. Если свидетелей нет, то сначала на снежную поверхность выпускают расчеты поисковых собак. Они находят человека по запаху и крикам", – рассказал главный спасатель "РОСО" Валерий Питеров.

Если же снег, осыпавшийся с накрывшей пострадавшего лавины, попадет пострадавшему в органы дыхания, тот погибнет из-за невозможности дышать. Дополнительно попавшему под лавину освободиться мешает слабая звукопроводимость снега. Спасатели могут не услышать крики человека из-под лавины.





Фото: pixabay

На территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.

Следи за погодой и помни о безопасности

Спасатели МЧС РК убедительно просят граждан, любителей отдыха в горах, туристов не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

Прежде чем отправиться в горы, нужно следить за прогнозом погоды и возможным штормовым предупреждением, для этого следует скачать бесплатное мобильное приложение «Дармен».

Если вас накрыла лавина, необходимо защитить органы дыхания от снежной пыли: закрыть нос и рот ладонями, шарфом, шапкой, рукавицами, попытаться расположить тело вдоль снежного потока и удержаться на поверхности снежной массы.

После остановки лавины следует сделать быструю попытку самостоятельно выбраться из снежного плена, пока снег не затвердел.

Если это не удалось сделать, нужно расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки для обеспечения и облегчения дыхания.



Также необходимо помнить об общих правилах безопасности в горах.

Не ходить в горы в одиночку, заранее предупреждать родных и близких о своем маршруте, предположительном времени возвращения.

А перед выходом на маршрут внимательно изучать погоду в горах, она очень переменчива, вторую часть маршрута следует завершить до наступления темноты.

Особое внимание нужно обратить на снаряжение. Обязательно кладите в рюкзак фонарик, спички, power банк, GPS -навигатор, сменную одежду и теплые носки.