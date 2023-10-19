"Мы разные, мы равные и мы вместе": как в Казахстане развивают инклюзивное общество

Уже четвертый год в Костанайской области реализуется проект "От декадника осведомленности к инклюзивному обществу". Что собой представляет проект, узнал корреспондент Zakon.kz.

Сегодня, по официальным данным, в регионе проживает более 27 тыс. лиц с инвалидностью, из них 2624 детей. В 2023 году на социальную поддержку лиц с инвалидностью в регионе выделено 9,5 млрд тенге.

"На базе Костанайского областного реабилитационного центра функционирует детское отделение на 20 койко-мест, которое охватывает около 300 детей в год, имеющих рекомендации реабилитационного оздоровления в индивидуальной программе. Реабилитацию уже прошли 211 детей. Вместе с тем в области планируется открытие Центра для дневного пребывания детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Для этого в специально подобранном здании в настоящее время проводится реконструкция", – отметила заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Алия Мекебаева.

Культура толерантности

Председатель организационного комитета декадника осведомленности, профессор кафедры психологии Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова Лилия Саркисян считает, что с каждым годом государство уделяет все больше внимания гражданам с инвалидностью. Но для того, чтобы прийти к инклюзивному обществу, по ее мнению, в первую очередь необходимо по-новому взглянуть на проблему инвалидности. Сформировать инклюзивную культуру, то есть культуру принятия таких граждан, позволяющую понять, что это значительная часть нашего общества, и увидеть в каждом человеке прежде всего человека.

"Мы должны разъяснить, донести до каждого жителя нашей области, что инвалидность – это прежде всего проблема обеспечения гражданских прав, поэтому в ходе проводимых мероприятий подчеркивается, что именно потребность включения в социальные связи является коренным свойством любого человека. Понимание и решение проблем лиц с инвалидностью зависит от уровня демократизации общества, его открытости и уровня нравственного развития его членов. К сожалению, очевидным и печальным фактором последних лет является то, что во всех странах мира независимо от уровня их экономического развития растет инвалидность", – отметила Лилия Саркисян.

Причем, по данным спикера, растет детская инвалидность, и это обстоятельство говорит о том, что данная социальная группа превращается во все более количественно-значимую, и исключение таких людей из общественной жизни приводит к потере значительной части потенциала общества.

Профессор считает, что работы в этом направлении предстоит немало и нужно начать с детей: сформировать профессиональный кадровый состав специалистов. Это реабилитологи, социальные работники и педагоги всех уровней образования, тьюторы, мастера производственного обучения. Необходимо проводить мониторинг потребности этой группы граждан и затрат, необходимых для их удовлетворения, через единую информационную систему.

"Сегодня важно ориентироваться на возможности и способности таких граждан, а не на их инвалидность, на поддержание их гражданских прав. Необходимо перестать относиться к ним, как объекту благотворительности, как у нас это было раньше. Только при таком подходе, с одной стороны, люди с инвалидностью будут освобождены от унижающей зависимости от других, а с другой стороны, значительно может снизиться нагрузка на их родителей, опекунов, родственников. Основной принцип декадника осведомленности заключается в такой фразе: "Мы разные, мы равные и мы вместе". Хочу подчеркнуть, что именно так вместе мы содействуем тому, чтобы в Казахстане состоялось инклюзивное общество, общество равных возможностей", – подчеркнула психолог.

Шаг за шагом

Согласна с коллегами и главный специалист отдела социальной защиты детства Управления образования Костанайской области Валерия Шатровская. Она подчеркнула, что вопрос по инклюзивному обществу сейчас действительно актуальный, и прежде всего нужно решить вопрос по толерантности и созданию равных условий для детей с особыми образовательными потребностями.

"Сегодня таких детей в нашей области более 9000, из них 2018 ребят имеют инвалидность, но, несмотря на это, более 700 из них обучаются в общеобразовательных школах. Для создания эффективных условий коррекционной поддержки и равных возможностей отделы образования районов городов проводят работу по созданию специальных условий в каждой организации, они формируются на основе оценки психолого-педагогической консультации. Специалисты выдают заключение родителям, где четко прописывается, в каких именно образовательных потребностях нуждается их ребенок, и уже отдел образования создает условия", – пояснила специалист ведомства.

В создание специальных условий входит естественное расширение дверных проемов, то есть создание безбарьерной среды, наличие специальных учебников, речевой информатор и наличие специальных педагогов и педагогов, прошедших курсы повышения квалификации.

В области более 7 тыс. педагогов общеобразовательных школ прошли курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию – более 55% от их общего количества. В 116 организациях дошкольного образования и во всех 34 колледжах созданы условия для адаптации лиц с образовательными потребностями.

"Создание специальных условий в каждой организации является основой для расширения охвата детей с особыми потребностями ранней коррекцией и специальной поддержкой. В 185 детских садах коррекционную поддержку получают 489 детей. С 2019 года в области реализуются инициативы нескольких благотворительных фондов, в рамках которых в общеобразовательных школах работают 14 кабинетов поддержки и один ресурсный центр", – добавила Валерия Шатровская.

По оценке Управления координации занятости и социальных программ, их открытие позволило расширить охват коррекционной помощью детей раннего возраста. Сейчас в кабинетах коррекции занимаются 126 детей. И если в 2019 году работал только один такой кабинет, где занимались 10 детей, то сейчас в области действует 14 кабинетов поддержки, а до конца года их станет 20. Они охватят 200 детей.

"Необходимо отметить, что раньше западающим звеном был летний отдых. И этот вопрос нередко поднимали родители, поэтому в управлении приняли решение организовать его в рамках государственного социального заказа. Второй год дети с особыми потребностями, обучающиеся в общеобразовательных школах, отдыхают и оздоравливаются. К примеру, в 2023 году отдохнули 292 ребенка из 14 районов области на 29 млн тенге. Надеюсь, что и на 2024 год в бюджете предусмотрят необходимую сумму на летний отдых таких детей", – добавила специалист управления.

Кроме дошкольников и школьников с особыми образовательными потребностями, ведется работа и с учащимися колледжей. Нужно отметить, что в рамках регионального чемпионата Worldskills ежегодно проводятся соревнования по профессиональному мастерству среди студентов с особыми образовательными потребностями. В марте 2023 года двое учащихся Костанайского колледжа сервиса приняли участие в десятой международной олимпиаде во Франции.

В регионе сделано немало для перехода к инклюзивному обществу, но в то же время предстоит еще большая работа по формированию самой инклюзивной культуры в обществе.