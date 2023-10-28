Сколько горняков погибло на казахстанских шахтах за годы независимости страны

За годы независимости 183 горнорабочих погибли от утечек и взрывов метана. Также рабочие продолжают гибнуть под завалами шахт, в пожарах, от несчастных случаев. Как правило, комиссиями выясняются причины трагедий, но их количество все равно не уменьшается, сообщает Zakon.kz.

28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко прогремел мощный взрыв, который изначально унес жизни четырех человек. На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 из них. Позднее количество погибших увеличилось до 16-ти. Сейчас количество жертв достигло 21. Предварительная причина ЧП, по версии "АрселорМиттал Темиртау", – в лаве произошел взрыв газометана.



После трагедии глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". Ведь за время деятельности компании на шахтах в Казахстане периодически погибают и травмируются люди. Доказательством тому – печальная статистика происшествий.

Статистика и причины трагедий

Весной 1994 года на шахте в городе Сарани погибли 11 человек. Причина: возгорание метана. Спустя несколько месяцев на шахте в городе Шахтинске гибнут еще 14 шахтеров. Причина: взрыв метана.

1995 год. В городе Шахтинске на шахте им. Ленина от взрыва метана погибли еще 13 проходчиков. Массовая трагедия на этой шахте повторится через 11 лет.

20 сентября 2006 года. Самая крупная авария произошла в шахте им. Ленина в Шахтинске. В результате взрыва метана погиб 41 человек.

11 января 2008 года на шахте "Абайская" в Карагандинской области на глубине 400 метров произошел взрыв метано-воздушной смеси, в результате чего началось возгорание. В аварии погибли 30 человек, тела 21 человека так и не были найдены.

В сентябре 2013 года на руднике "Казахмыс" скончался машинист. Причина смерти – камнепад.

14 декабря 2013 года на шахте "Абай" рабочий погиб в результате обрушения скалы.

В январе 2014 года на шахте "Жомарт" рабочий скончался в результате столкновения с самоходным транспортом.

15 апреля 2014 года рабочий погиб на шахте вблизи Сарани (Карагандинская область). Причина трагедии: шахтер получил травму при креплении забоя. Объект принадлежит АО "АрселорМиттал Темиртау".

В июле 2014 года шахтер погиб во время проведения работ по зачистке почвы на шахте "Метан и К". Трагедию назовут несчастным случаем.

Осень 2014 года. На руднике №65 в Карагандинской области погиб рабочий. Причина трагедии: взрыв мины.

19 августа 2015 года. На шахте "Костенко" (Карагандинская область) скончался горнорабочий. Причина: авария при установке опоры на дне газохода.

Ноябрь 2016 года. На шахте "Саранская" погибли четверо рабочих. Причина: ЧП. Во время подъема шахтеров оборвался трос прицепа.

21 июня 2017 года на шахте "Тентек" погиб рабочий-проходчик. Его нашли возле ленточного конвейера подстанции, он успел сказать, что его затянуло в конвейер. У погибшего были сломаны все ребра, позвоночник, пробита грудная клетка.



17 августа 2017 года на шахте №55 в Сатпаеве при осмотре поверхности погиб рабочий. Причина: обрушение горной породы.

31 августа 2017 года на шахте "Казахстан" погибли шесть шахтеров. Причина: внезапный выброс метана.



1 июля 2019 года на шахте "Саранская" погиб горнорабочий очистного забоя. Причина: несчастный случай.

19 июля 2019 года на шахте №65 Южно-Жезказганского рудника ТОО "Корпорация "Казахмыс" погиб 28-летний горняк. Причина: несчастный случай.

7 ноября 2019 года на шахте "Саранская" погиб шахтер. Его голову зажало между держателем шахты и подземным оборудованием. Причина: несчастный случай.



16 ноября 2019 года на шахте "Казахстанская" (Карагандинская область) было найдено тело мастера котельной. ЧП назвали несчастным случаем.

28 ноября 2019 года на шахте №565 Южно-Жезказганского рудника произошла авария. Во время взрыва погиб мастер.

25 декабря 2019 года в шахте Южно-Жезказганского рудника (Корпорация "Казахмыс") погиб рабочий. На него наехала машина для подземных горных работ.

В июне 2020 года в шахте ТОО "Востокцветмет" в Восточно-Казахстанской области двое рабочих погибли во время проведения взрывных работ. Трагедию назвали несчастным случаем.

30 декабря 2020 года при выполнении взрывных работ погибли четыре сотрудника Актюбинской медной компании. Причина смерти: отравление угарным газом.



13 января 2021 года на шахте им. Ленина произошел пожар: загорелись газ и уголь. На месте ЧП погиб водитель буровой установки.

7 ноября 2021 года на шахте в Карагандинской области погибли шесть человек. Причина: утечка метана.

Март 2022 года. На шахте "Саранская" (Карагандинская область) погиб один человек. Причина трагедии: обрушение горной массы.

17 августа 2022 года. На шахте «Казахстанская» в Шахтинске погибли пять человек. Причина: пожар.

В июне 2022 года на объектах компании АМТ погибли пять человек за неделю. Сначала погибли четыре человека, работающих вместе при демонтаже огнеупорной кладки, – это было в Темиртау на металлургическом комбинате. Через шесть дней погиб еще один работник – не в шахте, но на объекте АМТ – на одном из котлов ТЭЦ-2.



В ноябре 2022 года на угольной шахте имени Ленина предприятия АМТ в Карагандинской области погибли пять человек. Причина: выброс метана.

28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко к этому часу число погибших увеличилось до 21 человека. Предварительная причина: в лаве произошел взрыв газометана.

Таким образом, за годы независимости Казахстана на шахтах страны погибли 183 человека. Самым тяжелым и трагическим для местных горняков стал прошлый год. В 2022 году аварии и нештатные ситуации на казахстанских рудниках возникали с разницей в несколько месяцев.