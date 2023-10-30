Фантастические герои и где они обитают: домохозяйка из Алматы придумала свой мир для казахстанских детей

Сказки в стиле фэнтези были созданы алматинкой Татьяной Аладьиной как отечественная альтернатива Гарри Поттеру. Вдохновением послужили овеянные легендами и магией горы Джунгарского Алатау, и она создала волшебный мир, где жили йорики, делькиты, таумы и урбаты.

Там царил мир и покой, пока в их жизнь не вмешалась злая волшебница Аринда. Но трое неразлучных и находчивых друзей – Азамат, Андрей и Рита - помогли жителям Заоблачного мира справиться с бедой. Это повествование о настоящей дружбе, доброте и взаимовыручке. С героями книг Татьяны Аладьиной познакомилась корреспондент Zakon.kz.

Творческая жилка проявилась у Татьяны еще в школьные годы. Как многие подростки, она писала стихи. Ее попытки были оценены редактором казахстанской газеты "Дружные ребята", где они увидели свет. Проба пера так и осталась бы в прошлом, если бы она, став матерью, не заметила отсутствие на прилавках книжных магазинов качественной детской литературы.

"Когда мне задают вопросы о моих книгах и называют писателем, я категорически с этим не соглашаюсь. Автор – да, но не писатель. А если точнее, то я была просто мама, когда села за их написание. Меня заботило, что будут читать мои дети, как и на чем будет формироваться их личность, какими вырастут людьми. Вдохновение прорезалось, когда я с друзьями отправилась в тур по Коринскому ущелью в Джунгарском Алатау. Там множество сакральных мест, уникальных природных объектов, где часто происходят необъяснимые явления. Одно из таких – Сказочная поляна. Мне о ней рассказали школьники-туристы из Талдыкоргана, которых мы встретили в ущелье. Они с таким самозабвением рассказывали о чудесах поляны, так сопереживали животным, которые попадают в ее ловушку, что не оставили меня равнодушной", - говорит Татьяна.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Сказочную поляну туристы часто используют для бивака. Время от времени над туристскими лагерями появляется туманообразное явление, которое окутано тайнами. Туристы рассказывают многочисленные байки об аномалиях этого места.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

"Школьники, которых я встретила в горах, поразили меня своей любознательностью. Они наперебой делились впечатлениями и задавали вопросы, на которые не всегда находились ответы. Наверное, каждый взрослый сталкивался с этим. И я решила создать книгу о волшебстве, приключениях и загадках. Я придумала народы, которые счастливо жили в фантастическом мире, пока в их жизнь не вмешалась злая колдунья Аринда. Но Азамат, Андрей и Рита благодаря умению находить нестандартные решения в самых сложных ситуациях помогли жителям Заоблачного мира справиться с бедой. Для читателей эта история как пример для подражания. Образы героев собирательные. Я много наблюдала за алматинскими школьниками разных возрастов и одноклассниками своих детей. Когда книги напечатали, самую высокую оценку мне дали сыновья, когда с гордостью заявили друзьям, что их мама - сказочница", - продолжила Татьяна.

Автор сказок смело проводит аналогию придуманного ею мира с моделью нашего многонационального Казахстана, где царят единство и согласие. Она уверена: чтобы сохранить эти ценности, нужно с раннего детства воспитывать в подрастающем поколении доброту и человечность. Тогда никакой враг не страшен.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

"У меня не было цели написать трилогию, ведь это была моя первая серьезная проба пера. Но к продолжению первой книги подтолкнули мои юные читатели. На одной из встреч дети задали вопрос, который поставил меня в тупик. Дело в том, что один народ Заоблачного мира имел особый дар – он не умел лгать. Для современного школьника это оказалось непонятным. Как так? Пришлось, не выходя из образа героев, объяснять, насколько важно говорить правду. В итоге дети посчитали честность и правдивость настоящим подвигом. Пусть так. Главное, что они обратили на это внимание, это их задело, заставило задуматься. В этом и есть основная цель любой сказки", - уверена Татьяна Аладьина.

По мнению автора, жанр фэнтези – самый доступный для восприятия современных подростков. Яркий пример тому – книги о Гарри Поттере, которые стали популярными во всем мире.

"Мои сказки рассчитаны на возраст от 5 до 15 лет. Я убедилась на собственных детях, что в разном возрастном периоде они воспринимаются по-разному. И это тоже важно. К примеру, в каждой новой книге я добавляла новые персонажи, но главные герои были уже узнаваемы. Дети с планеты Земля продолжали спасать волшебные миры своей крепкой дружбой. Чтобы восприятие текста было более легким, каждая страница иллюстрирована. В этом помогла известная казахстанская художница Раушан Мамбекова. Все сказки из трилогии переведены на казахский язык. Для легкости чтения идентичные тексты на обоих языках расположены параллельно на каждом развороте. Читатели хорошо оценили эту идею", - считает Татьяна Аладьина.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Яркие, красочные книги, составившие трилогию, быстро обрели своих поклонников. На творческих встречах и дети, и родители просили написать продолжение. И начинающая писательница снова включила свою фантазию. Так на свет появилась книга "Волшебная планета или Удивительное путешествие в окружающий мир" об экологическом воспитании подрастающего поколения. В ней по-прежнему героями становятся казахстанские школьники, которые попадают в волшебный мир, где даже капля воды умеет говорить. Общими усилиями они спасают голубую планету Земля от загрязнения и гибели.

"Когда пишешь для детей, нельзя допускать ни грамма фальши. Они это почувствуют и не примут. К написанию каждого текста я подходила с позиции мамы. Задавала себе вопрос: какие аналогии, примеры, а главное – в какой форме они будут понятны и интересны прежде всего моим детям? Когда созревал ответ, включала фантазию, и строчки ложились сами собой. Сказки тем и хороши, что на доступном детям языке можно рассказать о самых серьезных вещах. У меня даже детектив получился – "Агентство "КоманДОС". В самом заголовке скрыт глубокий смысл: аббревиатура имен трех героев, а ДОС – друг – объединяющее их слово. По сюжету они расследуют пропажу собаки. В ненавязчивой форме я постаралась для юных читателей преподать урок человечности и любви к братьям нашим меньшим", - подчеркнула автор книг.

Кстати, именно литературный талант Татьяны привел ее в журналистику. Девушку заметили и предложили попробовать себя на новом поприще. И у нее это получилось.

"Благодаря журналистике едва ли не каждый день появляются новые сюжеты. Надо только проявить чуточку фантазии и изложить все в сказочной форме. Сейчас делаю наброски, где героями стали современные дети, которые не могут жить без гаджетов. Попробую показать плюсы и минусы смартфонов, "оживить" их, придать им новые, даже чудовищные формы. Пока не знаю, что из этого выйдет, но мыслей много. Еще есть идея задействовать героев из трилогии: прошло время, они подросли и у них появились последователи, которые тоже готовы спасать мир – хоть волшебный, хоть настоящий. А еще есть огромное желание переиздать уже вышедшие книги, но в этом вопросе есть некоторые юридические сложности с издателем. Впрочем, все решаемо", - подытожила сказочница.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

По мнению Татьяны, в Казахстане недостаточно литературы для детей. Но эту нишу надо обязательно заполнять. Сказки – это не только развлечение, но и ценные уроки. Вымышленные миры, населенные фантастическими существами и магическими событиями, позволяют детям погрузиться в увлекательные приключения, где они могут воображать и мечтать. Такие сказки развивают детскую фантазию и творческое мышление. Они стимулируют воображение и творческое мышление, а также развивают эмпатию.

Однако, помимо развлечения, сказки в стиле фэнтези также содержат важные уроки для детей. Через вымышленные персонажи и события Татьяна Аладьина говорит о важности и ценности дружбы, смелости, справедливости и ответственности. Дети начинают задумываться, учатся различать добро и зло, понимать последствия своих поступков и принимать правильные решения.