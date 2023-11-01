Зеленые новобранцы: почему в Алматы приживаются не все деревья

Алматы считается самым "зеленым" городом в Казахстане. Ежегодно власти обновляют зеленый фонд, однако часть саженцев по некоторым причинам не приживается. Корреспондент Zakon.kz поговорил с экспертами и узнал, почему из года в год гибнут зеленые насаждения.

В 2019 году в Алматы провели полную инвентаризацию зеленого фонда с учетом присоединенных территорий. Всего в городе насчитали более 4 млн зеленых насаждений, 84 тыс. из которых находятся в аварийном состоянии и подлежат сносу.

Взамен старых и сгнивших деревьев в Алматы планируют высадить в 10 раз больше новых. В этом году зеленый фонд города пополнится на 320 тыс. зеленых насаждений. Это поможет улучшить экологическую ситуацию в городе и сделать его более комфортным для жизни.

Фото: акимат Алматы

Однако, учитывая опыт прошлых лет, бесспорно возникает вопрос – а приживутся ли новые саженцы. Озеленитель Динара Илайкова поделилась своим мнением на этот счет.

"Производителям и озеленителям сейчас ставят требования, чтобы деревья при высадке достигали 3 метров и выше. Я думаю, что саженцы все-таки нужно высаживать в более раннем возрасте – от 3 лет и более, когда они достигают 1,5-2 метров. Молодые саженцы лучше приживаются, а большим деревьям нужно больше ухода и времени на то, чтобы они прижились", – сказала Динара Илайкова.

Она рассказала, что есть быстрорастущие деревья, а есть деревья умеренного роста, такие как: рябина, липа, дуб. Так вот для того, чтобы они достигли высоты в 3 метра порой нужно пять лет, а то и больше.

"Для производителей это большие затраты. Поэтому такое требование спонсирует импорт. Получается, что мы такими требованиями не поощряем местное производство, а пользуемся саженцами из Европы, где совсем другой климат", – отметила озеленитель.

Фото: Zakon.kz

По ее мнению, упор все же нужно делать на местные деревья, чтобы саженцы были адаптированы к местному климату. В таком случае их приживаемость будет выше.



"Импортным саженцам для адаптации нужно время – 2-3 года, чтобы они нарастили корневую систему, "почувствовали" наши заморозки, жару. И, если дерево при всем этом сохранит свою декоративность, можно отдавать его на высадку в город. А у нас бывает, что саженцы даже год не выдерживают в питомнике", – добавила Динара Илайкова.

Фото: Zakon.kz

В ноябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев сказал, что важным фактором улучшения качества воздуха и окружающей среды в Алматы является озеленение. Глава государства отметил, что южная столица всегда славилась своей зеленью, но в последние годы ее репутация как зеленого города померкла.

Материал по теме Президент: Алматы должен усилить свой статус "города-сада"

Он добавил, что озеленение в городе должно проводиться осмысленно и равномерно, с учетом доступности поливной воды и плана города.

Фото: Zakon.kz

В Зеленом фонде Управления экологии и окружающей среды акимата Алматы нам рассказали, что перед посадкой саженцев специалисты проводят консультации с научными сотрудниками Аграрного университета, главного Ботанического сада и Институтом защиты и карантина растений.



"Алматы делится на три климатические зоны: предгорья – до аль-Фараби, центр – от аль-Фараби до Рыскулова, нижняя часть – ниже Рыскулова. В зависимости от этих климатических зон мы и высаживаем деревья", – сказал руководитель отдела мониторинга и управления Зеленого фонда Алматы Нурлан Куттубаев.

Фото: Zakon.kz

Для озеленения города в основном используют саженцы из питомников, расположенных близ Алматы, лишь в некоторых случаях их завозят из других регионов, где более-менее схожие климатические условия. Выбор делают в пользу хвойных и лиственных деревьев – мелколистный и шершавый вяз, ясень, вяз Андросова, береза, липа, каштан, дубы.



"Импортные саженцы мы не используем, только местные. Закупаем в основном в Таразе, Шымкенте, Жетысуской и Алматинской областях", – заверил Нурлан Куттубаев.

Объяснил он это в том числе тем, что импортные саженцы могут завезти в Казахстан вредителей и болезни, которых ранее в стране не было.

Фото: Zakon.kz

В январе этого года в Алматы утвердили новые правила по защите зеленых насаждений. Согласно данным требованиям, саженцы лиственных пород должны быть высотой не менее 2,5 метра, а хвойных деревьев – не менее 2 метров. Такие саженцы приживаются в городе очень даже хорошо.



Фото: Zakon.kz

"Почему многие деревья не приживаются вдоль проспекта аль-Фараби? Потому что скорость движения там 80 км/ч, плюс большой поток машин. Поэтому плодовые деревья там не выживают. Плюс нужно учитывать самообслуживание. Саженцы требуют обильного полива, а дорожная полиция нам запрещает это делать на магистральных улицах, где высокий скоростной режим", – отметил руководитель отдела мониторинга и управления Зеленого фонда Алматы Нурлан Куттубаев.

Идеальный вариант в таком случае – карагач. Это достаточно выносливое дерево, не требующее особого ухода.

Фото: identify.plantnet.org

"Раньше мы высаживали в городе павловнию. Это благородное дерево, но в Алматы не приживается, а вот у наших соседей – Кыргызстана – растет хорошо. Кора у дерева тонкая и при сильных морозах ствол обмерзает. Павловния не выдерживает алматинские зимы, поэтому сейчас мы его не высаживаем", – добавил он.

В целом в городской среде срок жизни зеленых насаждений сокращается в 50 раз, поскольку корневая система не может развиваться полноценно.



"В естественной среде деревья растут свободно, а в городских условиях с одной стороны тротуар, с другой арык, далее проезжая часть, и корневая система зеленых насаждений из-за этого не развивается полноценно. Поэтому иногда происходит так, что зеленые и с виду здоровые деревья при малейшем ветре падают", – рассказал он.

Фото: Zakon.kz

По его словам, часть высаженных саженцев не приживается из-за резких перепадов температуры в зимний период.



"Алматы находится в резкоконтинентальной зоне, здесь в зимний период может быть плюсовая температура, а через день – 20ºC. Учитывая эти климатические условия, бывает, что некоторые зеленые насаждения не приживаются. Поэтому важно дождаться вегетационного периода, чтобы у саженцев остановилось сокодвижение. После того, как у них останавливается сокодвижение, идет опад листвы. Если мы начнем выкапывать саженцы раньше, то 50% из них уже гарантированно не приживутся, потому что при выкопке саженцев в питомниках обрезается некоторая часть корневой системы", – объяснил Нурлан Куттубаев.

Фото: Zakon.kz

Также актуальна проблема с вредителями. В этом году особенно пострадали от насекомых дубы, тополи, каштаны и липы. Руководитель отдела мониторинга и управления Зеленого фонда Алматы рассказал, что работа по обработке деревьев начинается с 15 апреля и заканчивается 15 сентября.

"Раньше мы использовали химические вещества. Они эффективны, но вредные. Допустим, на территории Алматы использовать химию в обработке деревьев запрещено, потому что есть вероятность того, что будет нанесен вред полезным насекомым, а также птицам и животным. Возможны побочные эффекты в виде аллергии и у людей", – отметил Нурлан Куттубаев.

Сейчас деревья обработают биологическими препаратами, которые разрешены на территории населенных пунктов страны. Препараты относятся к низкому классу опасности и не наносят вред ни людям, ни животным, ни насекомым.

"Биологические препараты готовятся из тех же насекомых. Возьмем муху, сначала ее прививают, она заражается и умирает. Потом ее сушат, обрабатывают и готовят препарат. Такие биологические препараты более эффективные, потому что целенаправленно уничтожают только те насекомые, которые преобладают на территории Алматы", – поделился он.

Побелку отменили в Алматы еще в 2019 году. По словам специалиста, это уже неэффективный метод борьбы с вредителями, потому что многие насекомые постепенно адаптировались к извести.

Фото: Zakon.kz

Помимо этого, некоторые саженцы не справляются с летней жарой в Алматы и просто высыхают. По мнению озеленителя Динары Илайковой, такое происходит, как правило, из-за того, что одни занимаются высадкой, другие – поливают, и ответственных потом найти невозможно.

Фото: Zakon.kz

Руководитель отдела мониторинга и управления Зеленого фонда Алматы Нурлан Куттубаев ответил, что содержанием зеленых насаждений в городе занимаются районные акиматы, за исключением тех деревьев, которые были высажены за счет компенсационных посадок – за них ответственность несет тот, кто взял на себя обязательства по уходу. Средний срок приживаемости одного саженца – три года.



"За сезон (с мая и до конца октября) деревья нужно поливать не менее 24 раз. Но в целом все зависит от погодных условий. Этим занимаются специальные компании, которые имеют спецтехнику. Ежегодно мы с ними заключаем договора", – объяснил руководитель отдела мониторинга и управления Зеленого фонда Алматы Нурлан Куттубаев.

Фото: Zakon.kz

В 2021-2022 годах на одно зеленое насаждение в Алматы выделяли от 500 до 6 тыс. тенге. В эту сумму входила покупка саженца, посадка и уход в течение двух лет.



Для повышения эффективности и доли приживаемости зеленых насаждений бюджет на одно дерево в 2023 году увеличили до 16 тыс. тенге. Теперь в эту сумму входит покупка, посадка и обеспечение качественного ухода и полива в течение трех лет. И, если ранее естественный отпад саженцев от общего количества доходил до 30%, то с ужесточением правил в Зеленом фонде Алматы ожидают, что эта цифра снизится до 10-15%.