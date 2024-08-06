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Какие виды депозитов казахстанцы чаще выбирают для хранения средств

кошелек, деньги, депозиты, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 17:39 Фото: Freepik
Насколько выросли депозиты населения в текущем году и какие виды вкладов предпочитают казахстанцы, в материале Zakon.kz.

На конец июня 2024 года общая сумма вкладов населения в банках Казахстана достигла 21,7 трлн тенге. При этом в конце декабря 2023 года этот показатель составлял 20,1 трлн тенге. Таким образом, за рассматриваемый период общий объем вкладов вырос на 7,58%, сообщает Economy.kz.

"Основная доля вкладов населения приходится на срочные вклады в национальной валюте. В январе 2024 года сумма срочных вкладов в тенге составляла 11,1 трлн тенге, на конец июня 2024 года эта сумма увеличилась до 11,9 трлн тенге". Институт экономических следований

К слову, срочные вклады в иностранной валюте также занимают существенную долю. Так, в январе 2024 года сумма срочных вкладов в иностранной валюте равнялась 4,44 трлн тенге, на конец июня 2024 года эта сумма выросла до 4,46 трлн тенге.

Отмечается, что положительная динамика вкладов в национальной валюте указывает на рост доверия к экономике и финансовым институтам Казахстана. Вместе с тем наблюдается стабильный интерес к вкладам и в иностранной валюте. По оценкам аналитиков, это может быть связано с желанием диверсифицировать риски и защитить свои сбережения от валютных колебаний и инфляции.

Отметим, что, согласно данным АРРФР, к июлю уровень долларизации депозитов снизился до 22,3% против 26,5% в июне. Основной объем депозитов казахстанцы предпочитают хранить в тенге.

Ранее Zakon.kz рассказывал, как правильно выбрать депозит в зависимости от цели накоплений.

Ольга Кудряшова
Казахстан 2024 год Депозиты
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