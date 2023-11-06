Домогательства и избиение девушки в Алматы: мать пострадавшей уверена в лояльности полиции к подозреваемому

Со слов 19-летней работницы бильярдного клуба, в ночь с 26 на 27 сентября гражданин ОАЭ домогался ее, а получив отказ, напал и сломал ей нос. Сейчас ведется следствие, но потерпевшая сторона сомневается в его объективности, передает Zakon.kz.

Как рассказывает мать 19-летней Миланы Виктория Полихраниди, в ту ночь выпивший посетитель бильярдного клуба начал приставать к ее дочери:

"Она отвечала, что на работе, просила оставить ее в покое. Не грубила, но, видимо, парня взбесил сам факт. Он оскорблял Милану, хватал, трогал ее за грудь, заявлял, что все равно свое получит, все равно она поедет с ним. Есть свидетели всего произошедшего, записи с камер".

Девушка вызвала такси и пыталась уехать домой, однако навязчивый ухажер догнал ее и, услышав очередное "нет", набросился с кулаками. Стычка закончилась для молодой алматинки переломом носа и сотрясением мозга. Впрочем, сама жертва уверена: если бы не подоспевшие на помощь коллеги, исход был бы гораздо хуже.

"Моя дочь перенесла операцию, до сих пор страдает от головокружений, панически боится мужчин. Мы неоднократно вызывали на дом скорую помощь", — подчеркнула собеседница.

Полихраниди утверждает, что полицейские всерьез взялись за свои обязанности только после огласки инцидента в СМИ.

"Дознаватель препятствует проведению очной ставки. Сначала говорили, что не могут привезти его из изолятора. Теперь — что он не хочет проведения очной ставки", — говорит представитель пострадавшей Кундыз Беделова.

Виктория Полихраниди, в свою очередь, пожаловалась на до странности вальяжное поведение парня и ощущение того, что "подозреваемый здесь не он, а Милана".

"Свидетели подтверждают слова моей дочери о том, что приставал к ней и пришел в ярость из-за отказа. Почему его не привлекают за понуждение к половому сношению (ст. 123 УК РК), покушение на насильственные действия сексуального характера (ст. 121 УК РК)? Почему "Хулиганство"?", — задается вопросом женщина.

В департаменте полиции подтвердили, что дело расследуется по статье 293 УК РК (Хулиганство). Занимается им Управление полиции Турксибского района.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 2004 года рождения, который был признан подозреваемым. Он водворен в изолятор временного содержания. Решением специализированного межрайонного суда в отношении указанного гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время досудебное расследование по данному факту продолжается. По результатам расследования деяниям подозреваемого будет дана правовая оценка и принято окончательное процессуальное решение", - сказано в ответе департамента на запрос редакции.

Комментариев стражей правопорядка относительно жалоб потерпевшей журналисту Zakon.kz предоставлено не было.

Ранее в Казнете появилась аудиозапись, на которой сотрудник полиции Алматы уговаривает отказаться от заявления девушку, ставшую жертвой насилия. В отношении полицейского начата служебная проверка.