Как работают волонтеры в Казахстане и сколько времени уходит на поиски людей

В Казахстане ежегодно пропадает без вести около миллиона человек. Система поиска людей по стране несовершенна, поэтому на помощь часто приходят добровольцы. Они ищут казахстанцев по всей республике, развешивают объявления и тесно работают с полицией.

Zakon.kz провел один день с алматинскими поисковиками и узнал все тонкости их работы.

Волонтеры совершенно бесплатно оказывают помощь в различных сферах. Есть те, кто помогает в больницах и домах престарелых. Кто-то заботится о бездомных собаках и кошках. Другие же организации специализируются на оказании помощи детским домам. Безусловно, любой волонтерский труд ценен, но негласно элитой среди волонтерского движения считаются отряды поисковиков.

Многие волонтеры признаются, что именно в работе поисковиков есть особенная ответственность. Ведь именно от работы этих групп порой зависит жизнь человека. Самый многочисленный поисковый отряд в Казахстане носит название Lider.kz. Эта организация имеет свои отряды во всех областных и районных центрах страны, а также в Алматы, Астане и Шымкенте.

Только в этом году поисковикам поступило 5000 заявок о пропавших казахстанцах. Из всего списка волонтеры пока не нашли только 35 человек. Их поиски активно продолжаются.

Свой алгоритм

К слову, многие казахстанцы даже не знают, как работают парни и девушки. С чего начинается их день и как они приступают к поиску пропавших. На розыск выезжают только волонтеры-поисковики, прошедшие специальное обучение. Волонтеры Lider.kz имеют свой отлаженный алгоритм действий при поиске людей.

Если человек пропал в черте города, то разбивается штаб с того места, где человека видели в последний раз. Позже волонтеры изучают записи с видеокамер, которые могли зафиксировать пропавшего и возможное его направление. Проводится опрос среди местных жителей, в общественных местах расклеиваются ориентировки с фотографиями.

Фото: Lider.kz.

Есть волонтеры, которые обзванивают больницы, морги и адаптационные центры. Кто-то лично выезжает на эти объекты для проверки, тем самым сужая круг поиска.

Группа других волонтеров работает с автобусными парками, чтобы узнать, пользовался ли человек общественным транспортом и куда он мог поехать. Так ищут людей в городе, а вот за пределами населенного пункта действия поисковиков уже совершенно другие.

Фото: Lider.kz.

Если розыск ведется в степи, то поисковики выстраиваются цепью и начинают прочесывать территорию. Такие поиски иногда длятся неделями. Волонтеры, прошедшие специальную подготовку, совместно со спасателями проводят поиск и в горах.

Зона риска

В зоне риска старики и дети. Эта категория людей чаще всего становятся "потеряшками". Пожилые люди теряются в основном из-за возрастных болезней, таких как деменция и Альцгеймер. Маленькие дети зачастую пропадают из-за ненадлежащего присмотра родителей. А вот подростки обычно уходят в неизвестном направлении после ссоры с родными.

Детей обычно находят на детских площадках. Пожилых – во дворах домов и подъездах. Подростки предпочитают прятаться у друзей.

Нередко к волонтерам обращаются небезразличные люди с просьбой помочь человеку восстановить его родственные связи, объясняя, что человек попал в сложную жизненную ситуацию и ему требуется восстановить контакты с родными.

Волонтеры выезжают на место, но выясняется, что этот "потеряшка" – бомж и родственников у него нет. Как правило, эта категория людей редко идет на контакт с добровольцами. Но если человек готов изменить свой образ жизни, то волонтеры помогают ему устроиться в центр адаптации.

Фото: Lider.kz.

Не ждать три дня

По словам волонтеров, очень многие близкие потерявшихся людей совершают одну и ту же ошибку – ждут трое суток, а потом только обращаются в полицию. Такого требования нет уже давно. Искать человека нужно незамедлительно.

"Совет для всех. Если вы поняли, что ваш близкий человек пропал, необходимо сразу обратиться в полицию и написать заявление. Сейчас не нужно ждать три дня. Полицейские приступают к поискам сразу. Если человек пропал, дорога каждая минута. Чем раньше начать поиски, тем больше вероятность найти человека", – рассказала Дильмира Блац, координатор волонтерского движения Lider.kz. по Алматы и Алматинской области.

Волонтеры ищут всех пропавших без исключения. Но людей среднего возраста обычно ищут через рассылки в мессенджерах и социальных сетях. Этот способ уже дал свои плоды. Все потому, что причины исчезновения могут быть совершенно разными. Иногда человек сам не хочет, чтобы его искали.

"Разные ситуации бывают. Жена может уйти от мужа или наоборот. Очень много есть должников, которые скрываются. Кто-то просто хочет начать новую жизнь, не попрощавшись с родными и близкими. Если пропадает человек среднего возраста, мы вначале ограничиваемся рассылками в интернете, до того момента, как не появится дополнительная информация", – поделилась Дильмира Блац.

Поддержка есть – финансирования нет

Волонтерские отряды содержат сами себя. И, как правило, денег не всегда хватает на необходимые вещи для поиска.

"С финансированием у нас непросто. Поддержки ниоткуда нет. Сами себе закупаем снаряжение, рации, заправляем автомобили на время поиска", – рассказала Дильмира Блац.

Кстати, стоит отметить, что с проблемой финансирования сталкиваются практически все волонтерские организации Казахстана. Изредка в некоторых регионах страны небольшие волонтерские команды поддерживает местные акиматы.

Население тоже очень редко и неохотно делает благотворительные взносы на счета добровольческих команд. Если сравнивать волонтеров в других странах, то ситуация совершенно другая. К примеру, российская волонтерская организация LizaAlert полностью действует при поддержке населения. Большую часть доходов движение получает от приложения "Поисковый центр". За подписку на это приложение с абонентов взимается абонентская плата – 169 рублей, или 1183 тенге в месяц.

Судя по оснащению волонтеров LizaAlert, россияне намного щедрее казахстанцев. Их пожертвования позволяют волонтерам закупать снаряжение и технику, содержать офисы во всех крупных городах, и даже иметь в своем распоряжении собственный поисковый вертолет.

Казахстанские волонтеры о такой поддержке могут только мечтать. Единственные, кто оказывает поисковикам действительную поддержку, это спасатели и полицейские.

Фото: Lider.kz.

"У нас с полицейскими и спасателями есть определенные договоренности. Мы обмениваемся информацией. Организовываем совместные поиски. Силовики нам помогают во всем. Сотрудники МЧС РК проводят для нас обучающие семинары и готовят наших ребят к поискам", – рассказала Дильмира Блац.

Члены волонтерского отряда Lider.kz напоминают, что поиски их организация ведет совершенно бесплатно. И лучшая для них награда – это найти человека живым и вернуть его домой к родным.