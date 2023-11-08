Я стесняюсь своего тела: как тренер из Астаны трансформирует тяжеловесов

Супертяжеловесы Астаны объединились в команду, чтобы победить свою лень и похудеть. А в этом им помогает незаурядный тренер. Корреспондент Zakon.kz узнал формулу успешной трансформации.

Всем известно, что спорт, правильное питание и опытный наставник – лучший метод борьбы с лишним весом. Однако мало у кого есть сила воли взяться за свое тело и начать посещать тренажерный зал. Предрассудки – люди засмеют, у меня не получится, нет времени, условий, средств тренироваться – пустые отговорки, которые могут усугубить нешуточную ситуацию.

Все началось с Алишера

Именно с такими людьми на протяжении года работает Айтым Жакупов. 32-летний тренер довольно популярен не только в спортивных кругах, но и в соцсетях. Глядя его мотивирующие видео, многие жаждут попасть к нему на тренировку.

"Спортом занимаюсь столько, сколько себя помню. Всегда интересовался разными видами, был в боксе, верховой езде, воркауте. Для пропаганды здорового образа жизни больше 10 лет сотрудничаю с отделом по борьбе с наркобизнесом Астаны. Считаю немаловажным популяризацию патриотизма и семейных ценностей, поэтому часто в соцсетях публикую отношения с родными". Айтым Жакупов

Весьма популярным оказался его проект трансформации. Мужчина уверен, что лишний вес – мировая проблема. И не совсем правильно, когда эксперты в решении этого вопроса акцентируют внимание, в частности, на правильном питании, когда его корень может быть в психологии.

"Люди с особо большим весом, скорее всего, имеют психологические отклонения. И многие из них даже не осознают, что находятся в депрессивном состоянии. С ними нужна кропотливая, сложная и терпеливая работа. Они сильно боятся физической боли. Плюс ко всему, на подсознательном уровне не могут причинять себе боль, но при этом любят страдать. Это как бомба замедленного действия. Они потихоньку съедают себя. Почему я выше обозначил семейные ценности, потому что у каждого человека есть душевные боли. И 95% из них идут из детства". Тренер из Астаны

Айтым Жакупов не планировал запускать масштабный проект с толстячками. Все началось с парня по имени Алишер. С ним спортсмен познакомился по работе и захотел помочь.

"Возникло желание помочь мобилографу, который пришел ко мне снимать тренировки. Это было 7 декабря 2022 года. Несмотря на то, что парню всего 21 год, он весил 137 килограмм. Еле передвигался с камерой на площадке. Тогда я решил провести эксперимент и на протяжении года потренировать его". Наставник Алишера

Первая тренировка продлилась семь минут

Тот самый Алишер Толеубай жил в Семее, работал кладовщиком в магазине. Признается, что из-за лишнего веса сталкивался с множеством проблем.

"Мне всегда хотелось спать. Было тяжело двигаться, иногда вел себя агрессивно. Много переедал, упивался энергетиками. Тогда мне надоело все, захотелось поменять свою жизнь". Алишер Толеубай

Молодой человек начал с того, что вышел из зоны комфорта, перебрался в столицу. Устроился на работу мобилографом.

"Было много интересных проектов и мероприятий, где я знакомился с крутыми людьми. Один из них – Айтым Жакупов. На съемках он увидел, как лишний вес мешал мне работать, и пригласил на тренировку. Я с радостью согласился. Но первая моя тренировка продлилась всего семь минут. Все упражнения давались мне с трудом. Меня хватало максимум секунд на 10-15. Потом я очень сильно уставал и останавливался. Была сильная одышка", – вспоминает Алишер.

Хейт и комплименты

В тот день новичок пришел на тренировку вместе с другом, который снимал процесс на видео. Он смонтировал небольшой ролик и скинул тренеру. Айтым выложил его у себя в соцсетях с посылом, что все в ваших руках. Публикацию за полдня просмотрели более двух миллионов раз, дайрект автора заполнили с разной реакцией.

"Первая тренировка понравилась людям, мы стали чаще снимать и выкладывать в соцсети. Оттуда приходила мотивирующая поддержка. Но и без критики не обошлось. Я сильно злился из-за хейта, но после разговора с близкими решил доказать всем, что не сдамся. И у меня это получилось. Хотя несколько месяцев было нелегко, потому что ранее я долгое время не занимался спортом. Самое сложное упражнение – берпи, так как в нем задействованы все группы мышц". Мобилограф

Результат был налицо, друзья делали комплименты, да и сам Алишер ощущал легкость.

"Это сподвигло меня следить за питанием и режимом дня. У меня появился азарт, и после каждого взвешивания мне хотелось видеть на весах все меньшую цифру. Мне напрямую стали писать люди, интересоваться, как можно сбросить лишний вес. Я стараюсь отвечать всем и доволен тем, что сумел заставить многих задуматься о главном – своем здоровье". Алишер Толеубай

Спорт стал неотделимой частью жизни мобилографа. На сегодня он уже сбросил 41 килограмм. Но парень признается, что впереди еще много работы.

"Мой вес – 95 килограмм, но цель – 75-80, чтобы на теле появились рельефы и смог участвовать в соревнованиях. Я понимаю, что первенец, на мне большая ответственность, поэтому стараюсь показывать максимальный результат". Житель Астаны

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Команда мечтателей

В настоящее время у Айтыма собралась целая команда тяжеловесов. Их объединила одна проблема, с которой они борются общими усилиями и всячески поддерживают друг друга.

"Семь человек с разными жизненными историями, весами и результатами. Руслан весил 262 килограмма, уже сбросил 45. Рауан был 205, избавился от 43. Ильяс пришел со 140, похудел почти на 40 килограмм", – приводит примеры наставник.

Наш герой сразу дал понять своим подопечным, что в настоящем спорте нет волшебной таблетки, которая обеспечит им фигуру мечты. Для этого им буквально нужно пахать в поте лица, преодолевая одну боль за другой, побеждая лень и умеряя аппетит.

"Первое время новичок тренируется через день. Потом я проверяю, насколько он психологически готов идти дальше. Осознанно довожу до упадка сил. Ловлю момент, чтобы, как говорится, "положить на стол и разобрать по частям". На диету сажаю, но не сразу. Потому что организм большой, расходует много энергии. Сначала исключаем сахар – он главный строитель жировых клеток, потом уже мучное полностью убираем из рациона. Здесь не нужен тотальный контроль, в зале они проводят мало времени, важно, чем они занимаются за его пределами". Айтым

Сэнсэю приходится быть не только тренером, но и другом, психологом, советчиком.

"Каждый из них абсолютно себя не любит. Это отражается на его восприятии мира. И такое критическое мышление необходимо менять. Больше всего они боялись привлечь внимание окружающих, стыдились своего тела. Они зациклены на комплексах, но идеальных людей нет. Моя задача, чтобы этот жирный минус перешел в плюс. И я уже вижу, как у них постепенно пропадает злоба, чувство одиночества и ненужности. Ребята становятся раскрепощенными, знают, к чему стремятся, и не хотят бросать начатое. Даже Алишер первые недели, кроме "извините", ничего не говорил, был зажатый, закрытый, а сейчас это абсолютно другой человек". Тренер тяжеловесов

Тренер делится, что практически каждые две недели у участников проекта бывают психологические срывы. Благо у него уже есть инструмент, как с этим справляться.

История Елены

В строй мужественных толстячков недавно вошла и прекрасная Елена. Она самая взрослая, ей 48 лет. Но, несмотря на свой возраст, она рискнула бросить себе вызов. Хотя история ее довольно трогательная.

"Вообще девочек не хотел брать, потому что в каких-то моментах я очень жесткий. А они эмоциональные и нежные. Но потом я переборол себя и согласился. Потому что история Елены очень сильно меня поразила. Много лет назад вся ее семья уехала жить в Россию. Она осталась в Казахстане с мужем, с которым прожила 18 лет. Лена долгие годы не могла забеременеть. Когда у нее это получилось, на 4-5 месяце беременности возникли проблемы с плодом. Она попала в больницу и, к большому сожалению, потеряла ребенка. Тогда ее муж прямо в больнице оставил ее. Мало того, что она, как мать, лишилась долгожданного ребенка, еще и муж бросил", – поделился историей героини тренер.

Оставшись одна, Елена психологически сломалась. Долго находилась в депрессии. Но все же нашла в себе силы и пришла к Айтыму.

"Хотя Елена не так давно с нами, она уже скинула 10 килограмм. Часто задаваемый вопрос: а что делать с кожей? Если у молодых проблем с этим особо нет, то Елене все-таки нужно хирургическое вмешательство, чтобы что-то поправить. К весне мы к этому придем, сейчас нам нужно ее хорошо подготовить физически". Наставник

Быть лучше, чем ты есть

Айтым рассказывает, что тысячи людей пишут ему из разных уголков земли, желая избавиться от лишнего веса.

"Проект я веду один, без поддержки. Спортзал на моих плечах и другие подопечные. Поэтому в первую очередь я помогаю тем ребятам, которые приходят ко мне с последней надеждой. У них занижено качество жизни. Они не умеют бегать, элементарно в душ не могут нормально ходить. На самом деле они не осознают, насколько они психологически сильные, раз выдерживают множество проблем. Очень многое остается за кадром, это, так скажем, интимного характера беседы". Айтым Жакупов

Участники проекта все выкладывают без прикрас и постановочных кадров. И эта трансформация привлекает большое внимание общества, а также мотивирует других. Никогда не поздно менять свою жизнь к лучшему, несмотря ни на что: вес, возраст, душевное состояние.