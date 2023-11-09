Выйти из тьмы: когда в регионах Казахстана решат проблему с уличным освещением

На дворе XXI век, вовсю рулит искусственный интеллект, дороги увешаны гроздьями "Сергека", но казахстанцы до сих пор передвигаются на улицах впотьмах. Корреспонденты Zakon.kz прошлись по городам и наглядно увидели, как это - жить втемную.

Караганда и окраины

В Караганде без уличного освещения уже много лет остаются десятки улиц частного сектора Сортировки. Это тот самый район, куда приходят поезда из Астаны перед тем, как отправиться на центральный вокзал шахтерского города. Он объявляется как станция "Сортировка".

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Официальное его название – район имени Алихана Бокейхана. В основном здесь живут семьи железнодорожников, которые трудятся в местном отделении пути. И если сектор многоэтажных домов, школы, поликлиники не испытывает проблем с освещением дворов, то в частном секторе совсем иная картина.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Улицы Сочинская, Бородина, Рахимжана Кошкарбаева, Юная, Локомотивная, Железнодорожная, Деповская, Почтовая. Длинный список улиц, которые давно нуждаются в установке фонарей, составили местные жители. Именно им приходится каждый день передвигаться по темным закоулкам, водить детей в школу, встречать вечером с занятий. Родители отмечают, что темнеет сейчас рано, а поэтому опасно, учитывая сложную обстановку с детской безопасностью в стране.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Айзат Жумажанова живет на Сочинской. Молодая мама двоих детей с коляской, преодолевая огромные грязные лужи, каждый день провожает здесь дочь на учебу.

"Грязь у нас до снега. Никак с коляской не проехать, трудно водить старшую дочь в школу. Освещения тоже нет, как и дорог. Страшно – в 18:00 забираем сами ее и ведем домой, еще и собаки бегают", – возмущается женщина.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Один фонарь, как маяк

На улице героя Великой Отечественной войны Рахимжана Кошкарбаева все-таки есть один фонарь. Он восстановлен усилиями местных жителей и теперь, как маяк в ночи, освещает путь для жителей ближайших улиц.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"У нас хорошее название улицы – Юная. Рядом Кошкарбаева. И у нас есть кусочек асфальта и фонарь. Сами его поставили, на других улицах дальних еще есть два фонаря. А так без них хоть глаз выколи. Надо вечером и детей встречать со школы, и в магазин сходить, и скорую помощь встретить, если надо. Здесь много людей живет. Хочется, чтобы было хорошо", – показывает родные улицы Асхат Маратов, житель улицы Юная.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Между тем местный общественник Алемгер Кошакаев отмечает, что проблему отсутствия освещения поднимают давно. В местном паблике в соцсетях много жалоб от жителей.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Не проведено в частном секторе благоустройство. Это и дороги, там нет отсыпки даже. Это потому, что нет водопровода. Его надо делать в первую очередь. Все проблемы здесь в совокупности. Нам в акимате обещают, что сделают. И в прошлом году так говорили. Но, к сожалению, этого не произошло. Про освещение нам объясняют, что все в ближайших планах по Сортировке. Но его мы не видели, оно осуществляется как-то в хаотичном формате. Хотя на некоторых улицах они активизировались. Детские площадки установили, реконструкция парка идет. Сортировка – это наш общий дом, надо его улучшать". Общественник Алемгер Кошакаев

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

В акимате района имени Алихана Бокейхана города Караганды отмечают, что работают согласно плану в рамках проекта "Бюджет народного участия". Освещением охвачены многие улицы, и работа будет продолжена. Однако до какого года на всех улицах будет свет, сказать пока не могут.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Коммунальщики не успевают за расширением Костаная

Вопрос с уличным освещением в Костанае входит в топ самых часто задаваемых жителями службе "Айкомек". Работа по улучшению освещенности ведется постоянно, но, судя по количеству обращений, областной центр растет быстрее, чем освещается. В этом году для обновления системы уличного освещения в Костанае была выбрана 31 улица. На них ведут замену не только самих светильников и кабелей, но и старых бетонных опор на новые, металлические.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

По данным отдела ЖКХ Костаная, новое оборудование будет не только более безопасным и экономичным, но и улучшит качество работы сети. Но в некоторых микрорайонах и улицах, к примеру, на Дощанова и аль-Фараби, опоры установили только по одной стороне. Такая мера была вынужденной: мощности имеющейся электросети не хватило бы для увеличения количества опор. Поэтому в этих местах появились двухрожковые опоры, чтобы один фонарь захватывал противоположную часть улицы.

"На капитальный ремонт из бюджета выделили 2 млрд тенге, на эти средства заменим больше 2 тыс. опор и установим свыше 5 тыс. диммированных (управляемая интенсивность освещения. – Прим. ред. Zakon.kz) светильников. В городе должно стать светлее, система будет надежнее и ею можно управлять. Мы должны подключить город к оператору, чтобы он видел, где есть порывы или где не горят светильники", – отметил на одном из совещаний аким Костаная Марат Жундубаев.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Запланировано было немало, но к середине сентября подрядчик отставал от графика, был раскритикован главой города, но обещал ускорить темпы работ. Для этого в качестве субподрядчиков. Процесс ускорился, и все ремонты должны завершиться до 1 декабря, после этого составят график работы сетей уличного освещения. Благодаря функции диммирования начнут регулировать яркость и время работы фонарей. В часы пик они будут работать на максимуме, а в ночное время частично гаснуть или светить с минимальной яркостью.

Новые светильники появились и на улице 8 Солнечная, но, как отмечают жители, далеко не все из них работают. И людям непонятно, зачем было менять старые работающие светильники на новые, если рядом имеются улицы, где фонарей и вовсе нет.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Улица у нас освещалась всегда, но если раньше из 16 фонарей не горели четыре-пять, то сейчас половина. Конечно, светильники новые, современные, но их повернули не вниз, а как-то в бок и свет получается неярким", - рассказала жительница улицы Маргарита Петрова.

Чаще всего без света приходится идти зимой на учебу и на работу жителям частного сектора в разных частях города.

"В нашем микрорайоне сделали освещение только на центральной улице и по крайним улицам, а внутри практически на всех темно. Мы живем здесь уже 40 лет. Уже не раз просили акимат установить хотя бы по несколько фонарей на улицах. Ответ всегда размытый: "данный участок включен в план на перспективу". Никогда не было света на Заветной, Солнечной, на 4, 5 ,6, 7 проездах Спартака. Нам обидно, что в новых микрорайонах людям сразу создали все условия, а мы их выпрашиваем по нескольку лет", – отметила жительница микрорайона Костанай-2 Мензада Исаева.

Почему Усть-Каменогорск каждую ночь погружается во тьму?

Корреспондент Zakon.kz в Усть-Каменогорске решила наглядно показать, почему главный город ВКО буквально в темной блокаде. Мы решили прогуляться по городу и снять материал, и вот что получилось.

Что происходит с уличным освещением, не могут понять и жители центральных улиц областного центра. Они отмечают, что если бы речь шла о небольших переулках на окраине города, то в это еще можно было бы поверить, но фонари погасли в деловом центре Усть-Каменогорска.

"Всегда считала, что живу в центре города, в престижном районе, который всегда был хорошо освещен. Но сейчас абсолютно темными остаются набережная Славского, улицы Ауэзова, Пермитина, где с одной стороны областной акимат, с другой – городской, но возле них светло, а в остальных местах фонари либо вообще не горят, либо очень тускло, а то и вовсе мигают", – возмущается жительница Усть-Каменогорска Мадина.

Девушка говорит, что, возвращаясь домой с учебы, может рассчитывать только на свет из окон домов и от фар проезжающих машин. Как пояснили в акимате города, о проблеме с освещением Усть-Каменогорска знают, и более того, занимаются ее устранением.

"В городе установлено 33 тысячи светильников, ежегодно их количество увеличивается. Только в прошлом оду было установлено около тысячи светоточек, в текущем планируется ввести еще столько же", – сообщил руководитель отдела ЖКХ города Нуржан Жапбаров.

Отметим, в Усть-Каменогорске с 2020 года реализуется проект "Модернизации системы уличного освещения". По итогам конкурса ЕБРР генеральным подрядчиком определена тайваньская компания "Эверлайт", которая должна обеспечить установку и дальнейшее обслуживание линий освещения. Конкурс был проведен. Вот только за неполные три года две тысячи светильников уже вышли из строя или требуют срочной замены.

Нуржан Жапбаров также отметил, что для реализации проекта линии освещения, подлежащие модернизации, переданы на баланс Регионального центра ГЧП ВКО. В рамках проекта 16 603 светоточки были оснащены новыми светодиодными светильниками.

"В обслуживании ГЧП сейчас находится 16 603 светоточки. По состоянию на 13 октября было 1438 негорящих светоточек. За это время были проведены работы. И на сегодняшний день на 19 улицах города не горит еще 1086 фонарей", – сообщил руководитель группы реализации проектов модернизации уличного освещения Регионального центра ГЧП Ринат Бутажанов.

По его словам, в конце недели ожидается поставка комплектующих, как только оборудование будет доставлено, сразу начнется работа по ремонту светильников. Планируется, что на конец ноября будут восстановлены 500 светильников, а до конца года – еще 1000.

Проблема уличного освещения в Семее

Большая часть Семея даже в центральной части города уже много лет погружена во тьму. По оценкам экспертов, на текущий момент лишь 30% улиц Семея в ночное время освещены, и чтобы город засиял новыми красками в полном объеме, нужно не менее трех, а то и пяти лет.

Программа уличного освещения в Семее реализуется в течение последних пяти лет. И за это время новым освещением обзавелось лишь 30% от общего числа улиц в Семее. Но это уже немало, учитывая, что в городе насчитывается 1114 улиц и переулков. Ведь Семей – один из самых крупных по территории городов Казахстана. Еще пять лет назад уличное освещение в Семее вообще было редкостью – даже центральные улицы с наступление ночи уходили в спячку, не говоря уже об окраинах.

Для решения этой проблемы здесь так же, как и в Усть-Каменогорске, разработали проект по модернизации уличного освещения. Его реализация находится в самом разгаре.

Основной упор тут делают на замене старых люминесцентных ламп, дающих мало света, на современные светодиодные светильники. Так как проект рассчитан на несколько лет, то замена светоточек в Семее все еще продолжается. В целом, по оценкам экспертов, для того, чтобы заменить все имеющиеся светоточки в Семее, требуется еще около 7 тыс. светильников, а это 2,4 млрд тенге.

Но работа по расширению сети уличного освещения идет не только в рамках проекта. Строительство новых сетей уличного освещения делается и за счет областного и городского бюджетов. В 2023 году было освещено 38 улиц Семея и подъездные пути к 9 общеобразовательным школам на общую сумму 528 млн тенге. Как рассказал руководитель одной из подрядных организаций Мирас Мырзаханов, в 2023 году году его фирма провела работы по освещению улиц в Казкрае, Таткрае, в микрорайоне Энергетик, поселках Восточный, Ушактар и Комсомольский. Город уже в течение нескольких лет реализует проект "Безопасная дорога в школу", где предусмотрены работы и по уличному освещению всех подъездных путей к школам и детским садам в Семее.

Кроме того, нынешним летом новым светом засияли фонари всех парков и скверов в областном центре, была проведена реконструкция 70 дворовых территорий в Семее.

"Мы не только установили фонарные столбы, но и поставили светильники на каждый подъезд во дворах, а также полностью обеспечили освещение футбольных полей и детских площадок. Теперь здесь и вечером светло и безопасно", – отметил Мирас Мырзаханов.

На сегодняшний день все запланированные работы по реконструкции и строительству уличного освещения завершены, но в бюджете остались сэкономленные средства, и потому сейчас решается вопрос о выделении дополнительной суммы – около 215 млн тенге – на освещение улиц центральной части города и на городских окраинах – в поселках Холодный ключ и Восточный.

По словам Мираса Мырзаханова, если темпы работ и объем финансирования будут такими же, как сейчас, то большая часть улиц в Семее будет освещена в ближайшие 3 или 5 лет. А пока семейчане, выехав с асфальтированных и освещенных дорог на грунтовку, погружаются в давно привычную тьму.

"Мой сын учится во вторую смену. Уроки заканчиваются примерно в половине восьмого вечера, когда уже совсем темно на улице. Поэтому мы с мужем стараемся его встречать на крыльце школы, чтобы довести до дома без приключений", – рассказывает мама 6-классника Эльмира Жакупова.

И таких примеров в Семее – сотни. Достаточно посмотреть, какая толпа родителей собирается по вечерам вокруг общеобразовательных школ. Дело дошло до того, что в одной из школ центральной части Семея, чтобы дети смогли в зимнее время добраться до дома засветло, члены школьного попечительского совета приняли решение сократить уроки второй смены до 40 минут.

Электричество в Уральске заканчивается там же, где асфальт

Жители уральского района "Ремзавод" видят это на своем примере. А вот жителям улицы Огородной в этом же районе повезло – здесь есть и асфальт, и освещение.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

На соседней улице Кузнечной дорога никогда не видела асфальта, а жители этой улицы вынуждены добираться с работы домой впотьмах – освещения здесь нет даже в далеко идущих планах акимата города.

Такая же история в микрорайонах Сарытау, Ауле ученых поселка Зачаганска, в частном секторе Второго рабочего поселка. Цивилизация и свет для местных жителей заканчиваются, едва они ступают на грунтовые дороги в своих микрорайонах.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Еще весной этого года общественник – руководитель областного филиала РОО "Әділдік жолы" Бауыржан Ахметжан –заявил СМИ, что один из больших минусов Уральска – город в ночное время суток очень темный, в нем практически отсутствует уличное освещение.

"У нас ежегодно идет рост преступлений – до 4000 правонарушений в год приходится только на Уральск, из них до 30% — это мелкое хулиганство, кражи, драки. Криминал в темноте чувствует себя вольно. А для детей, женщин, туристов темный город небезопасен. Главные перекрестки по городу у нас не освещены или слабо освещены, это угроза жизни пешеходов", – пояснил тогда Бауыржан Ахметжан.

Траты на уличное освещение – более 400 млн в год

В год из бюджета города на покупку электроэнергии для уличного освещения акимат Уральска тратит 200 млн тенге. Фонари осенью включают в 18.15 часов и отключают в 08.15 часов. Руководитель отдела ЖКХ Уральска Азамат Халелов поясняет, что на содержание всех уличных электросетей каждый месяц из бюджета выделяют 18-20 млн тенге.

Обеспечением текущего освещения городских улиц занимается ТОО "КазТехникс". В сумму затрат входит текущее содержание уличных сетей (замена сгоревших кабелей и ламп), обслуживание автоматики. За счет этих же средств, по словам руководителя отдела ЖХХ, каждый месяц подрядчик освещает 1-2 улицы по городу (это установка 30-50 световых опор). Общий процент освещенности городских улиц на данный момент составляет 72%.

Как отмечает Азамат Халелов, относительно хорошо освещены новые микрорайоны города - частично в Зачаганске, а также в северо-восточной части города, так как в проектах детальной планировки новых микрорайонов уже заложено освещение жилых кварталов. Но при этом признает, что проблемы со светом на улицах есть.

"Больная" тема для Уральска – это Второй рабочий поселок, район "Мясокомбинат", Ружейникова и "Ремзавод", частично "Старый аэропорт", "Жулдыз", историческая часть Уральска, "Омега", Зачаганск. Здесь в темное время суток можно заблудиться – электричества здесь нет".

В 2023 году власти реализуют по городу два проекта уличного освещения – по проспекту Абулхайыр хана и улице Брусиловского. На сегодня, по словам Халелова, проект освещения автодороги по улице Брусиловского полностью завершен. По проспекту Абулхайыр хана все световые работы будут закончены до конца ноября 2023 года. Из бюджета на данный проект выделены 681 млн тенге.

Руководитель отдела ЖКХ Уральска отмечает, что сейчас все крупные социальные объекты - поликлиники, вокзалы, акиматы, школы, памятники архитектуры города, многоэтажные дома на магистральных улицах, парки и скверы в ночное время обеспечены подсветкой - контурным освещением. Только за 2023 год власти обеспечили контурным освещением 25 социальных объектов по городу.

Сейчас все новостройки города также имеют архитектурную подсветку. Азамат Халелов поясняет, что уже в ходе строительства многоэтажных домов акимат ставит перед застройщиками задачу: провести контурное освещение зданий в темное время суток.

Талдыкорган – город полумрака

Несмотря на обилие фонарей в Талдыкоргане, светлым его назвать нельзя. В центральной части города неплохо освещены и проезжие части дорог, и пешеходные зоны. Но стоит слегка удалиться в сторону, как попадаешь в сумеречную зону. И это касается не только тротуаров.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Как наглядный пример бестолкового планирования при установке освещения можно рассмотреть отдельный спальный район или улицу. К примеру, микрорайон "Самал", где расположена школа №12. Даже в самом школьном дворе освещение оставляет желать лучшего. Там фонари либо не горят, либо горят не все. А путь, по которому дети идут домой, представляет собой сплошной мрак.

Учащихся младших классов в обязательном порядке встречают родители, а тем, кто постарше, приходится передвигаться наощупь. Аналогичная картина наблюдается и внутри микрорайона, и на пешеходных тротуарах вдоль проезжей части дорог. Особенно на улицах Конаева и Алдабергенова. Даже на участках, где есть фонари, пешеходы подсвечивают свой путь фонариками от мобильных телефонов, чтобы не покалечиться на неровных тротуарах.

В городском отделе ЖКХ сообщили, что в Талдыкоргане насчитывается 640 улиц. Из них освещены 420, что составляет 65% от общего числа. Количество светильников – 16 326, из них 12 425 – светодиодные, а остальные – лампы накаливания. Горожане задаются вопросом: почему от многих фонарей и светильников нет ожидаемого эффекта?

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

В Талдыкоргане, как правило, в световые точки устанавливают лампы холодного, а не теплого желтого цвета. К тому же слабой мощности. Отсюда и минимальный эффект освещенности.

Еще один "яркий" тому пример – улица Конаева. На большей ее части установлены фонари, которые не могут осветить даже проезжую часть дороги. На тротуары свет вообще не отбрасывается, но электроэнергию они все же потребляют. Между тем на текущее обслуживание светоточек в 2023 году из бюджета выделено 237 млн тенге.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

По данным отдела ЖКХ, дополнительно разрабатывается проект на освещение 191-ой улицы, где предусмотрена прокладка 139 км сетей и установка 4345 опор освещения. В настоящее время получено положительное заключение экспертизы по 4 проектам - город, западный жилой район, дачные общества и микрорайон "Восточный". Реализация этих проектов запланирована на 2024 год. В текущем году через ТОО "Айбын" построено освещение на 11 улицах, заменены лампы на светодиодные на 12 улицах и в двух районах частного сектора.

Что касается освещения внутри микрорайонов, то оно работает строго по графику. Сейчас, к примеру, включение происходит в 18:00, отключение – в 7:00. В пасмурные дни этого бывает недостаточно.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

"График включения и отключения наружного освещения составляется в начале года. Однако он регулируется сезонно. К примеру, в начале декабря отключение будет происходить уже в 7:30 утра, а с 23 декабря – в 8:00. Что касается неработающих фонарей внутри микрорайонов, то до окончания гарантийного срока за их эксплуатацию отвечает строительная компания. После этого – наша ответственность. За освещением внутри школьных дворов должна следить школьная администрация. Мы проверим участки в районе учебных заведений, где не работает освещение и примем меры", – сообщил главный специалист отдела ЖКХ Талдыкоргана Аманжол Нургазы.